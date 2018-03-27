На Фестиваль грузинского вина Саакашвили привез свою бабушку

Идея устроить Фестиваль грузинского вина в самом центре Киева прямо на площади торгово-развлекательного центра «Арена», да еще в два часа дня в понедельник, оказалась очень и очень смелой. Тем болем что организаторы мероприятия не побоялись сделать презентацию открытой – сюда мог свободно попасть каждый. А потому примерно через час после открытия фестиваля пафосная «Арена» собрала около тысячи работников местных офисов и прохожих, желавших причаститься к грузинским винам и коньякам.

Свою продукцию киевлянам представили тринадцать крупнейших компаний Грузии. Гости активно причащались к легендарным винным маркам «Старый Тбилиси», «Алазанская долина», «Мукузани», смаковали коньяк «Сараджишвили» и другие. Бесплатно! Многие говорили, что пробуют «непаленый» грузинский алкоголь впервые и выражали надежду, что такие случае им еще представятся хоть раз в жизни. Стоит ли говорить, что качество напитков было отменным.

Томительное ожидание главного гостя фестиваля – президента братской Сакартвело Михаила Саакашвили - скрашивали выступления украинских и грузинских артистов. Звучал веселенький этно-реп, благо что бодрые грузинские ритмы располагают к созданию такого жанра. Массовик-затейник на сооруженной по такому случаю сцене проводил викторину, из которой гости узнали, что вино по-грузински – «гвино», и делается оно в солнечной стране уже около восьми тысяч лет (так что исследователи, утверждающие, что пиво на территории Украины стали производить во времена Триполья, а это всего каких-то пять - семь тысяч лет назад, нервно курят в сторонке). Дегустаторы мало заботились той мыслью, что, по сути, фестиваль имел политическую подоплеку, а это более чем очевидно. Во-первых, мероприятие совсем не странным образом совпало с визитом Саакашвили на саммит ГУАМ, во-вторых, усиленный пиар грузинских вин связан с тем, что от них по политическим мотивам практически полностью отказалась Россия.

Прошло полтора часа с начала праздника, многих гостей уже разморило майским солнышком и выпитым, а Саакашивили все не появлялся. Признаем, пьяных не было, все проходило чинно и спокойно, однако людей на площади становилось все больше и больше, а их аппетиты не уменьшались. Хвосты очередей возле каждого столика становились все длинней. И трудно сказать, чем бы это все обернулось, если бы в один миг хозяева не сказали, что наливать пока не будут: перерыв. Наиболее догадливые поняли, что вот-вот появится Саакашивили. И он появился.

Глава братского государства подошел к одному столику, потом ко второму. Передвигаться президенту виноградной республики было нелегко: со всех сторон налегали журналисты. Охрана еле сдерживала натиск, однако телохранители беспрепятственно пропускали к Саакашвили только одну женщину с крашеной в рыжий цвет головой. Она была с цветами, и можно было подумать, что это была простая киевлянка, пришедшая выразить свои теплые чувства главе Грузии. Михо мило улыбался, говорил намеками и обтекаемо:

- Я по всей дороге видел рекламу грузинского вина, до сих пор было очень обидно, что грузинское вино продавалось очень много в России, очень мало в Украине. На самом деле украинцы гораздо тоньше понимают, чем многие другие народы… И все хорошее они умеют ценить очень здорово.

Саакашвили поблагодарил организаторов бойкота (речь о запрете на поставку грузинских вин в Россию), «из-за чего вся Америка и Европа открыла для себя грузинские вина». Последние отношения с Россией назвал цепью недоразумений. И добавил: «Это все пройдет». Михо мягко покритиковал СНГ, поговорил о резко возросшем качестве грузинских вин.

На вопрос, стоит ли ожидать прихода крымских вин на грузинский рынок, грузин не ответил, сказал лишь, что является поклонником крымских вин и любит в первую очередь сухие и полусладкие. «Ющенко обожает грузинские вина», - раскрыл тайну своего коллеги Саакашвили. На вопрос, что грузинский президент пил в свои студенческие годы, он ответил, что пил мало и вообще в присутствии своей бабушки сказать больше не может. И тут выяснилось, что та самая крашеная бабушка с цветами вовсе не киевлянка, а любимая бабушка Михо, и приехала она в Киев из самой Грузии. Хотелось расспросить родственницу главного «розового революционера» о его детстве и узнать, зачем она носит за ним цветы, но женщина вскоре бесследно растворилась в толпе. И вообще скоро все закончилось. Саакашвили не стал говорить горячих речей на сцене, а направился к машине, стоявшей со стороны Бессарабского рынка. Надо было ехать: на следующий день открывался саммит ГУАМ.

Алексей Просекин