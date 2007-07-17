Яценюк тоже не хочет, чтобы вылезали на телевизор и тараторили

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что решение блока “Наша Украина – Народная самооборона” определить официальных спикеров должен положительно повлиять на проведение избирательной кампании этой политической силы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Брюсселе.

“Это абсолютно правильное демократическое решение”, - сказал министр.

“А то если все будут тараторить, кому не лень, а тем более, к огромному сожалению, у нас часто бывает так, что каждый выражает собственную позицию. Её можно выражать, если эта позиция адекватна и подготовлена. А если эта позиция выражается только для того, чтобы вылезти, простите, на телевизор, и предстать..., то, наверно, лучше таких спикеров или вообще не включать в список, а если есть сомнительные спикеры, то им не нужно давать возможности говорить”, - прибавил А.Яценюк.

Он отметил, что поддерживает это решение.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” Виктор БАЛОГА объявил имена семи уполномоченных спикеров этого политического объединения.

От имени мегаблока наделены правом делать официальные заявления и давать комментарии следующие политики: Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, А.Яценюк, Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий ПАВЛЕНКО и Борис ТАРАСЮК. Остальные члены блока могут выступать комментаторами лишь после “получения соответствующего карт-бланша”.

В.Балога также отметил, что не допустит информационного разнобоя от имени мегаблока, и напомнил об ответственности в случае нарушения установленных правил.