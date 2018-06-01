Кто они, украинские радикалы?

“Цель у нас одна: Украинское Национальное Государство, а путь к Нему - Борьба. Обретем Украинское Государство или погибнем в борьбе за Него”... Еще месяц назад об организации «Патриот Украины», в своей программе выступающей за «монорасовое мононациональное общество, построенное на принципах Украинского национального величия и социальной справедливости», и полагающей, что «силой может быть только сообщество Белых людей под предводительством Украинской Нации» никто толком не слышал... Думаю, что долгое время о них никто бы и не услышал, если бы не громкая информкампания СБУ, «предупредившей» (в смысле предотвратившей) очередной «теракт». Тот теракт якобы планировали совершить боевики из молодежной националистической организации «Патриот Украины».

История украинских терактов могла бы стать хронологией анекдотов о том, как СБУ и МВД «предупреждают» покушения на президента и своевременно «пресекают взрывы» террористов на макеевских шахтах. Могла бы стать, если бы эти истории не напоминали события в России (когда митинг против терроризма в столичной мэрии «заказывают» за сутки до теракта на железной дороге и где правда и ложь о терроризме переплелись так тесно, что едва отличишь) и если бы в результате этого плодотворного труда силовиков в тюрьмы не попадали далеко на худшие наши граждане. Мечтают ли украинские радикалы о покушении на главное должностное лицо государства? Не знаем. Но любимец всей читающей публика Украины Юрий Андрухович в интервью УНИАН сказал, что ему постоянно снится, что он сидит в засаде на Януковича. Правда, его за эту откровенность никто, слава Богу, не задерживал. Он не радикал, он просто ретранслятор определенной части общих чаяний. Но могли ли бы эти сокровенные желания и темные печали вырасти в реальные покушения националистов на лидера государства?

Количество событий, связанных с выражением недовольства властью, растет не по дням. То фамилию Януковича срезают с венка Тарасу Шевченко, то футбольные фанаты кричат нечто непочтительное и даже чернящее главу государства.

Так или иначе, стражи порядка не спят.

Находятся под следствием около десяти членов «Трезуба». Так же растет количество заключенных от разных национальных движений (членов группы «Патриот Украины» то забрали в милицию, то отпустили, потом опять забрали в СИЗО). Поэтому мы решили сделать маленький обзор тех радикальных (их называют милитарными или парамилитарними) организаций, которые есть в Украине, и выяснить, представляют ли они опасность для власти и общества. Для начала определимся, что под радикальными организациями мы имеем в виду те из них, которые готовы ради достижения серьезной цели перейти к насильственным действиям и которые не исключают, что следующий Майдан вряд ли будет мирным.

Они могут держать в помещениях (не в офисах) полулегальную литературу, они учатся прорывать милицейские кордоны, им свойствена дисциплина.

УНА-УНСО: нас много - целых четыре

Сегодня существуют четыре обломка некогда мощной организации, которую в свое время возглавлял Дмитрий Корчинский и которая имела военизированные отряды, а ее члены принимали участие в войнах по всему миру.

Все четыре организации немногочисленны, объединяют как патриотическую молодежь до двадцати лет, так и тех, кто живет воспоминаниями о прошлых боевых действиях в Грузии и Приднестровье и внутриукраинских событиях 2001 года, когда они штурмовали Банковую. Некоторые из них всерьез мечтают создать в Украине гетманат. Возьмем на себя смелость сказать, что УНА-УНСО (все четыре) - это тлеющая, скорее отмирающая организация. Но ее феномен в том, что богатые люди, организовавшись в маленькую группу, могут называть себя УНА-УНСО (например, существует УНА-УНСО «Оболонь»). Говорят, отдельные политики намерены опять создать политическую партию с таким названием.

Именно с УНА-УНСО связывают случаи острейшего проявления уличного экстремизма прошлых лет. Впрочем, это было при Корчинском. Сейчас этот господин возглавляет организацию «Братство».

«Братство» Корчинского: наша хата скраю «Братство» стоит особняком в перечне радикальных организаций. Осмелимся сказать, что если другие праворадикальные организации встречаются между собой, их лидеры в приятельских отношениях, то к «Братству» у них настороженное отношение. Считается, что члены «Братства», в отличие от остальных, способны не только на уличные драки, но и поноживщину. При этом удивительным образом не несут ответственности за совершенное.

Кроме того, биография Корчинского и его связи с российскими политтехнологами вызывают сомнения у остальных националистов.

12 апреля 2007 года во время лекции лидера «Братства» Дмитрия Корчинского в центральном офисе партии в Киеве возник конфликт, в результате которого пятеро людей получили телесные повреждения, один из них с ножевым ранением грудной клетки был госпитализирован. Замять скандал приехал генерал милиции Сергей Попков. Тот, который был готов расстрелять Майдан.

«Трезуб» имени Бандери: борьба без экстремизма?

Организация «Трезуб» существует с начала 90-х годов, на ранних этапах была чем-то вроде монашеского ордена. Придя в организацию, юноша-претендент узнавал, что ему ничего не обещают: ни должностей, ни денег. Он лишь может бороться за Украину.

Еще несколько лет назад члены «Трезуба» не могли вступать в брак (потому что революция не завершилась), не имели права постоянно работать, что часто приводило к кочевому образу жизни со временными подработками. Кстати, сотником «Трезуба» был когда-то нынешний президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит. В этой организации четко поставлена идеологическая выучка. Даже рядовой ее член должен знать труды творцов украинского национализма.

Способны ли «трезубовцы» на серьезные радикальные действия? Последняя строка их манифеста содержит фразу: «Цель у нас одна: Украинское Национальное Государство, а путь к Нему - Борьба. Обретем Украинское Государство или погибнем в борьбе за Него». В середине 90-х лидеру этой организации Андрею Стемпицкому удалось захватить вертолетную часть на Харьковщине. Оружие было нужно, конечно, для национальной революции. Он был задержан, отсидел в тюрьме несколько лет. Правда, эта история не получила огласки. Сейчас стражи порядка расследуют уголовные дела, связанные с тем, что трезубовцы в канун Нового года отрезали в Запорожье голову Иосифу Сталину.

Считаем, нехорошо воевать с памятниками, но если бы социологи от власти изучили общественные настроения украинцев относительно этого поступка, то получили бы на удивление высокий результат поддержки действий тризубовцев. В журналистских кругах новость об отсеченной сталинской голове очень оживила грустное новогоднее настроение. Новость обошла все СМИ и почти всегда сопровождалась одобрительным комментарием журналиста. Потому что кто-кто, а журналисты хорошо понимали, насколько беззаконным и провокационным со стороны коммунистов было ставить памятник Сталину.

Сейчас в киевском суде слушается громкое дело против трезубовцев за то, что в центре поврежден памятник Ленину. Стоит отметить, что головы памятникам Ленину трезубовцы отрезали по всей Украине. Но это все стало основанием того, что милиция развернула массовую «разработку» трезубовцев по всей Украине. То им инкриминируют покушение на президента, то обвиняют в поджоге офисов Партии регионов и Компартии. (Сами они от этих событий отмежевываются).

Организации «Трезуба» равномерно представлены по всей Украине. В руководстве - кандидаты и доктора наук, среди членов, помимо молодежи, есть зрелые люди с высшим образованием.

Трезубовцы на своих сайтах категорически отрицают причастность к экстремизму. Они дают полный перечень телефонов своих организаций и заверяют, что их цель - борьба за Украину.

Автономы с “автономными” правами

Приметой сегодняшних ультраправых стало то, что они изучают новые способы борьбы. Так, появилась группировка автономных правых, или автономов. У них нет руководителя, нет своего офиса, нет иерархии. Их называют автономы. Они существуют как сетевая организация, общаются через Интернет или по телефону. Часть членов - выходцы из футбольных хулиганов.

Кстати, большая часть футбольных дебоширов всегда была национальных убеждений. Уже в 1978 году возникла первая кричалка «Москалей - на ножи». Автономные правые обычно принимают участие в акциях в масках.

«Патриот Украины»: от Парубия до Добкина?

Организация «Патриот Украины», которой сейчас инкриминируют намерение покуситься на президента, впервые была создана в 90-х годах. Его основателем тогда был нынешний нардеп Андрей Парубий. Это была уличная молодежная силовая организация. Потом она постепенно прекратила свое существование. Но в начале 2000-х годов была создана новая организация «Патриот Украины». От других националистов она отличается идеей превосходства расы. Ни одна мощная националистическая организация не содержала в своей программе тезис о том, что «силой, способной победить варварское отношение к природе, может быть только сообщество Белых людей под предводительством Украинской Нации».

Мы оставляем за скобками вопрос, нет является ли компрометацией национализма программное положение о превосходстве определенной расы. Приходилось слышать, что харьковская команда «Патриотов» могла безобразничать на Барабашовке, крупном рынке Харькова, гоняя там вьетнамцев. В Василькове во время выборов они якобы могли бить других националистов. Некоторые из побратимов прямо обвиняют их в сотрудничестве с властью. В частности говорят, что если бы любая другая националистическая организация позволила себе с матерными словами напирать на милицию или кидать дымовые шашки в СБУ, как это было в Харькове, их бы уже давно связали. Но «Патриотов» довольно долго не трогали.

Впрочем, сами «Патриоты» в комментариях УНИАН это категорически отрицают. Они утверждают, что никогда не сотрудничали с властью, никогда не делали ничего противозаконного. И именно поэтому члены организации находятся под давлением стражей порядка. Двое депутатов Васильковского горсовета, которых обвиняют в намерении взрыва, находятся в СИЗО, их оставили под стражей на два месяца, суд над ними закрытый. Поскольку один из авторов статьи неплохо знает специфику таких организаций и был многолетним участником одной из них, мы можем дать такую характеристику организации и выдвинуть такие версии обвинения «Патриотов».

Основа этой организации, безусловно, патриотически настроена молодежь.

Но как любая радикальная организация, «Патриоты» могли оказаться перед проблемой сотрудничества с властью. Каждая радикальная организация имеет своего куратора в СБУ. То есть сотрудник спецслужб наблюдает за радикальной организацией, может вызывать на разговор руководителя. Мы не исключаем, что «Патриотов» путем «приписывания» им теракта органы просто хотят склонить к сотрудничеству. То есть власть хочет иметь провокаторов среди националистов. Некоторые выдвигают версию, что Хорошковский, набравшись опыта РФ, хочет вырастить свою ультраправую организацию, чтобы потом использовать для грязных заданий. (Считается, что в РФ грязную работу для власти делают скинхеды). Но не исключено, что СБУ хочет продемонстрировать успехи в борьбе с терроризмом, поэтому сначала взялась за «Трезуб», потом - за «Патриотов Украины». Потому что если власть решила бороться со всеми системными националистическими организациями, то понятно, почему начала с тех, у кого есть иерархия, выучка, молодежь, принципы.

Радикальные левые - без роду без племени

Последние годы в Украине начали появляться украинские левые радикальные организации. Их появление в идеологическом смысле кажется странным, потому что экономический блок имеющихся правых националистов полностью удовлетворяет запросы людей, ориентированных на социальную справедливость. Националисты ненавидят паразитарный ресурсный капитал, поддерживают малое и мелкое предпринимательство, стоят на позициях вполне социал-демократических. Но украинские ультралевые существуют. А идеологическая база для них - «неразрывная связь с Россией». В частности, в Одессе левых радикалов подкармливают Сергей Марков и мэр Одессы Алексей Костусев. Говорят, что партия «Родына» Маркова получает подпитку из РФ. То есть природа левого экстремизма имеет четкий внешний источник происхождения. Но живется ему в Украине вполне уютно. Стражей порядка не интересует левый радикализм. Пока.

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Возвращаясь к украинским правым.Мы не знаем, мечтают ли праворадикалы о покушении на главу государства, не знаем снятся ли им, как Андруховичу, сны, будто они сидят в засаде на президента. Но знаем, что в украинском уголовном кодексе нет ответственности за сны.

Сергей Остапчук, Маша Мищенко