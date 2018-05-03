Суд над Тимошенко в Москве считают способом дискредитировать Россию

С самого начала судебного разбирательства по делу бывшего украинского премьер-министра Россия неустанно следит за происходящим. Неудивительно: на кону ведь репутация и будущее не только Тимошенко, но и самой Москвы как основного газового партнера и подписанта скандальных контрактов зимы 2009 года. Ведь дискредитация этих договоренностей посредством суда над Тимошенко будет означать дискредитацию самой Москвы и ее руководства как второй стороны пресловутого соглашения.

Эту мысль вот уже месяц пытается донести украинской власти и тем, кто инициировал суд над Тимошенко, российский истеблишмент. Одними из первых прозвучали заявления на эту тему от российского МИДа. В здании на Смоленской площади уверены, что «все «газовые» соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух государств и международным правом, и на их подписание были получены необходимые указания Президентов России и Украины». Такое заявление сделал российский МИД 5 августа.

В дальнейшем этот тезис повторяли еще не раз различные российские государственные мужи. А позже из недр Кремля в лучших «византийских традициях» вынырнули даже закулисные подробности тех злосчастных переговоров. В частности российские новостные агентства распространили информацию источника в Кремле, который сказал, что в телефонных разговорах с Дмитрием Медведевым экс-президент Украины Ющенко якобы прямо заявлял, что полностью доверяет Тимошенко, и у нее есть все необходимые полномочия для достижения соглашений. Журналистам, работающим в Москве, не надо объяснять: такие информационные сливы не бывают случайны и появляются лишь в нужное время. Как бы там ни было, но это мнение Кремля – пусть и не официальное – куда более явственно демонстрирует позицию Москвы в отношении газовых разбирательств Киева.

Свою точку зрения озвучил и главный энергетик России, член правительственной команды Путина Сергей Шматко. Министр энергетики России не сомневается, что подписанные контракты на поставки газа между Россией и Украиной, легитимны.

Непосредственный же участник переговорного процесса – глава российского Газпрома Алексей Миллер – и вовсе предпочел отшутиться на эту тему. Это случилось на его итоговой пресс-конференции в июне этого года. На вопрос собкорра УНИАН в Москве о том, что он думает о суде над Тимошенко, Миллер как бы иронично ответил

– Это, наверное, самый трудный вопрос за время всей пресс-конференции, – ухмыляясь, сказал он. – Дать оценку украинскому суду? Вы знаете, я не буду сильно оригинален, если вспомню советскую киноклассику и скажу, что, по-видимому, украинский суд – самый справедливый суд в мире.

Почему же Россия так активно защищает контракт, приведший Тимошенко на судебную скамью?

У российских экспертов на этот счет единое мнение – Москва вступается отнюдь не за Юлю, а за свои «кровные». России совсем не выгоден пересмотр условий контракта в сторону уменьшения цены. А на этом, как известно, настаивает украинское правительство. Кремль готов пойти на такие уступки лишь при условии передачи контроля над всей украинской газотранспортной системой или же после вступления Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

– Никаких сентиментальных чувств никто к Юлии Владимировне не испытывает, но ее осуждение по «газовому делу» может быть истолковано как основания для опротестования действующего газового контракта. В этом смысле российскую власть эта история не устраивает, – сказал УНИАН директор Международного института политической экспертизы (Россия) Евгений Минченко.

По его словам, позиция российской власти очень проста: суд над Тимошенко – это ваши внутренние «разборки», а вот «контракты – это святое». Мол, подписали – выполняйте. Политолог уверен, в то время Украина могла получить более выгодную формулу цены, но «Юлия Владимировна сказала, что цена не принципиальна, главное, чтобы не было Фирташа, чтобы у спонсора Януковича не было денег».

– Если они этого хотели, они за это переплатили, говорит Минченко. – Если вы пытаетесь за счет нас решить свои внутренние задачи – платите больше.

Сейчас, считают российские специалисты, говорить о базовой формуле цены на газ вообще бессмысленно. Ведь политические поправки на нее возникают постоянно.

– При Тимошенко политический коэффициент был в сторону увеличения, при Януковиче – в сторону уменьшения. В свое время российские власти, естественно, коммуницировали с Юлией Владимировной, поскольку у нее были шансы стать президентом. Было бы глупо с ней не общаться. Она достаточно много обещала, причем больше, чем Янукович.

В 2009 году Ющенко и Тимошенко создали высокий уровень политических рисков для газовых поставок, и это повлекло цены на газ. Это нормальная бизнес-логика, – пытается объяснить Минченко логику российских властей.

На таком фоне заявления украинских политиков о необходимости вызвать в суд свидетелями представителей российской стороны в Москве вообще воспринимают как нечто невообразимое. Эксперты напоминают: в газовом контракте сказано: все споры решаются в Стокгольмском арбитраже. Кроме того, согласно мировой практике, высокопоставленные иностранцы могут свидетельствовать в национальных судах других стран только по своему желанию.

– Какое бы решение ни принял Печерский суд, на юридическую составляющую это не повлияет. Хотя украинская сторона может получить имиджевые преимущества – мол, мы разобрались и выяснили, что был факт национальной измены, что является основанием для пересмотра. Однако это вряд ли повлияет на Стокгольмский суд, ведь легитимность украинского процесса над Тимошенко в глазах европейской общественности достаточно сомнительна, – полагает Минченко.

Впрочем, даже если допустить, что Россия пойдет на аннулирование контракта, за который судят Тимошенко, Украине будет оказана скорее «медвежья услуга», чем благо. Такого мнения придерживается, в частности, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин Симонов. В интервью УНИАН он сказал:

– Если не будет контракта, то это означает, что мы (Россия и Украина. – Авт.) оказываемся на пороге серьезного газового конфликта. Остаться без юридического основания, прежде всего на транзит газа через территорию Украины, будет означать создать колоссальные риски на пороге зимы.

Подписанный в 2009 году контракт Россию сегодня, безусловно, устраивает, и с этим спорить сложно, говорит эксперт. Впрочем, и Украина, напоминает Симонов, подписывала договор в присутствии премьера (Тимошенко).

– Разговоры о том, что у нее не было полномочий, смешны. Тогда возникает вопрос, в чем функции премьера, если он не может решать хозяйственные вопросы, – риторически вопрошает российский политолог.

Одним словом, похоже, Россия будет защищать невыгодные Украине контракты до последнего…

Как будет действовать Украина?

Роман Цимбалюк, Москва