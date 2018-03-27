Николай Томенко: Если Яценюк – премьер, то зачем и выборы проводить?

Интервью с политологом, представителем Блока Юлии Тимошенко, бывшим вице-премьером по гуманитарным вопросам Николаем Томенко

КАЖДЫЙ ДЕПУТАТ БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ СОБСТВЕННЫМ ПАЛЬЦЕМ...

Николай Владимирович, охарактеризуйте коротко новоизбранный парламент? Его плюс в том, что в нем 61 процент новых людей. Сменены самые старые депутаты, заседавшие в Раде по три-четыре срока.

Я – автор законопроекта, согласно которому депутаты имели бы право быть в парламенте не более двух сроков подряд. Но этот документ поддержали всего 57 нардепов. Я считаю, что когда депутаты надолго «приживаются» в парламенте, тогда появляется угроза коррупции: они начинают хорошо разбираться в том, как можно не только для народа, но и для себя использовать депутатский запрос, поправку к закону, а то и бюджетом воспользоваться.

Поэтому учитывая «старение» парламента, мы сдвинулись с места: депутатов, которые будут проводить там свою третю-четверту пятилетку уже меньше.

Также, думаю, повысится внутрифракционная дисциплина. Будет меньше суматохи, беготни. Никто с семи утру не будет записываться на выступление, как это было в прежнем парламенте. Мы хотим изменить процедуру обсуждения, чтобы приоритет имел представитель фракции и представитель комитета, а не тот, кто раньше записался.

Кстати, я вот буду проводить совещание по первоочередным законопроектам нашего блока. Мы готовим, в частности, закон об императивном мандате, потому что четкой процедуры его введения нет. Наша однозначная позиция: если ты шел по списку какой-либо партии и брал на себя определенные обязательства, тогда исключение из фракции однозначно должно предусматривать и выход из парламента. Депутаты от БЮТ, прошедшие в Верховную Раду, написали заявления, в которых обязались в случае исключения из фракции отказаться от мандата.

У нас есть еще одна “революционная” инициатива. Речь идет об индивидуальном голосовании. В целом это норма Конституции, но она не выполняется. Поэтому мы хотим инициировать законопроект, который бы предусматривал голосование не карточками, а по биометрическим показателям.

Это как – пальцем?

Да.

Что, по-вашему, в новом парламенте достанется оппозиция?

Это дебатируется. Сейчас есть две точки зрения. Один подход - оппозиция получит первых заместителей всех председателей комитетов. Второй – традиционный: оппозиция получает должность вице-спикера плюс три комитета. В своем коалиционном соглашении “Регионы” ставят вопрос о четырех комитетах. Но следует напомнить “Регионам”: в тех областях, где они сформировали большинство, не только БЮТ, но и остальные, кто не вошел в большинство, не получили даже постов замов председателей комиссий. Думаю принципы, которые будут действовать в парламенте, нужно экстраполировать и на областные советы и АР Крым.

ЧЕРНОВЕЦКОМУ НУЖНО ДАТЬ ВЫГОВОРИТЬСЯ

Хочу спросить о Киевсовете. Не жалеете, что из-за неуступчивости и нежелания отдать Черновецкому место секретаря горсовета вы потеряли весь совет? Что касается Киевсовета - еще ничего не известно. Комиссии еще не распределены. Наша генеральная линия заключается в том, что за комиссии мы будем бороться. И думаю, что будем иметь значительное количество руководителей, заместителей, секретарей комиссий, потому что для нас важны контрольные функции.

Не менее важно ввести норму, согласно которой, если вы работаете в структуре исполнительной власти, то не можете быть депутатом Киевсовета. Не может человек одновременно выполнять функции исполнительной власти и контролировать себя через депутатский корпус.

Пока я бы не спешил нести солидарную ответственность с Леонидом Черновецким за то, что происходит в Киеве. Тем более, что я сам не понимаю, что происходит. И понять, что хочет сделать новый мэр, не могу. Но верю, что он хочет сделать что-то хорошее. Наш подход такой: дайте Леониду Михайловичу выговориться. Я всех прошу: не мешайте ему, может быть, даже помогайте эфирами, чтобы он выговорился, и мы поняли, что он хочет делать в столице. И когда мы поймем, мы сверим, насколько это совпадает с нашей программой. А в том, что не совпадает, будем отстаивать свою линию. Вот, например, вынуждать в супермаркетах делить людей на бедных и богатых, это – несправедливо. Более того, это – унизительно. Нужно пенсии увеличивать, а не делить пенсионеров на бедных и богатых у кассы магазина.

БЮТ УЖЕ ФОРМИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО “Оригинальный” вопрос: почему так затянулись переговоры о создании парламентского большинства? Проблема Украины в том, что она постоянно ищет свой, уникальный путь. Мы и сейчас пошли в коалицию собственным, украинским, путем. Устоявшийся демократический принцип: признаются результаты выборов, а затем рассматривается формат коалиции. Партия регионов сказала: мы не можем создать большинство, пусть его создают «оранжевые». В тройке этих «оранжевых» партий, где больше всего голосов набрала БЮТ, ответственность за создание коалиции должна взять на себя Тимошенко. В Германии, пока не было признано право Ангелы Меркель формировать коалицию и быть канцлером, никто ничего не делал. Или, например, в Италии - сначала было признано, что Романо Проди формирует Кабинет. У нас пошли своим, уникальным путем, сказали, что теоретически премьером может стать какой-то «третий» человек, например, Арсений Яценюк. Это неправильно. Не потому что я не люблю Яценюка, а потому что тогда возникает вопрос: а выборы зачем проводить? Потому нелюбовь к кому-либо, либо нехватка элементарного политического образования привели к тому, что мы долго искали свой, украинский, путь формирования коалиции. Я надеюсь, что этот поиск завершился. После того, как Президент сказал, что Тимошенко имеет право формировать правительство, мы продвинулись дальше – сейчас работаем все вместе над программными документами.

Так Юлия Тимошенко все-таки будет формировать правительство? Мы об этом говорили с первого дня. Мы готовы были ночью на следующий день после выборов подписать соглашение о коалиции, чтобы было все понятно. Кстати, нам было приятно это услышать со стороны Романа Бессмертного. Но “Наша Украина” - настолько сложный и непостижимый механизм, что было непонятно, какая у нее позиция. Потому мы уже второй месяц ходим по кругу и только сейчас сделали то, что должны были сделать в ночь с 26 на 27 марта...

МЫ НАПИШЕМ ПРОГРАММУ ПРАВИТЕЛЬСТВА И БЕЗ ЕХАНУРОВА... “Наша Украина” должна была отдать БЮТ все, что она хочет, в первую же ночь?

Ну почему же все? Только то, что блок заработал на выборах. И споров о спикере не было бы, если бы мы своевременно подписали документ. На сегодня я не вижу проблем с завершением коалиционного строительства. Единственная проблема - мы потеряли много времени. Если бы соглашение было подписано раньше, то, например, власти на местах не продолжали бы красть и распродовать землю, потому что знали бы, что им остается работать несколько дней. А Юрий Иванович Ехануров, который решил работать в Верховной Раде, а не в Кабмине, и написал по этому поводу соответствующее заявление, например, ночью не подавал бы Президенту кандидатуры новых губернаторов. Их должен назначать Президент по предоставлению нового правительства.

Вчера первый номер «Нашей Украины» (Ю.Ехануров. – УНИАН ) опять решил выступить против Президента и заявил, что эффективная коалиция без Партии регионов невозможна. А также сказал, что готов представить новую программу деятельности Кабинета Министров. Для чего? Ему было нужно подавать эту программу, когда он избирался на пост премьера. Но, как известно, Верховная Рада не утверждала ни одной программы деятельности правительства Еханурова. Тем более, на сайте Кабмина до сих пор висела наша программа «Навстречу людям», за которую в свое время проголосовало 357 народных депутатов. А теперь, когда он написал заявление об увольнении, он нам программу деятельности предлагает. Мы сами напишем эту программу с социалистами и “Нашей Украиной”, без Юрия Ивановича.

Он хочет быть премьером.

Есть у него такая слабость, но чтобы становиться премьер-министрами, нужно выигрывать выборы и иметь поддержку общества. Ведь, напомню, что, по результатам опроса, в рамках коалиции БЮТ – НУ - СПУ 64,2% респондентов поддержали кандидатуру Юлии Тимошенко на должность премьера и только 12,5% - Юрия Єханурова.

Почему Юлия Тимошенко не хочет коалиции из Ахметовым? Мы говорили, что уйдем в оппозицию, если Партия регионов будет в большинстве. И это не обсуждается. Я как автор идеологии внепартийного спорта не исключаю парламентского сотрудничества с депутатами из Партии регионов по вопросам спорта или по социальным вопросам. Но между нами есть серьезные идеологические и стратегические разногласия. Например, пока еще в Партии регионов нет понимания, что кроме их собственного бизнеса, есть еще интересы общества.

Сейчас, когда говорят о “общих экономических платформах”, имеются в виду интересы бизнеса.

Но “Наша Украина” – правая партия, “Регионы” – тоже правая, а БЮТ – левоцентристская. Договариваться с правой партией Президента вы можете, в с правой партией Ахметова – нет? С Президентом мы обязаны работать. Президент не навязывает каких-то формул тактически-экономического характера. Одно дело – программа, другое - действия. В Партии регионов нигде в программе не написано о лоббировании большого бизнеса, о том, что нужно поощрять монополии, преференции, льготы. Но они это делают.

Называлось несколько кандидатур от “Нашей Украины” на должность спикера, в частности Петра Порошенко и Романа Бессмертного. У кого больше шансов?

Я думаю, что у Петра Порошенко меньше шансов с точки зрения и общественной, и политической легитимности. Говоря о политической легитимности, замечу: Бессмертный – председатель партии, Порошенко - тридцать третий в списке и всегда подчеркивал, что он где-то сбоку и просто помогает партии. Вторая проблема – общественная легитимность. Так исторически сложилось, что степень доверия к Петру Порошенко как к политику очень низкая. А должность спикера - одна из ключевых в новой системе власти, потому нужно принять во внимание популярность среди людей. Я не говорю, что Роман Бессмертный фантастически популярен, но у него нет имиджа человека с таким уровнем недоверия. Хотя я убежден, что должность спикера должна быть согласована «тройкой» коалиции и Президентом.

Я НАВЕРНОЕ ОСТАНУСЬ В ПАРЛАМЕНТЕ Есть ли люди, которых БЮТ категорически не хочет видеть в правительстве? Поскольку мы согласились на принцип деления “без права вето” на кандидатуры партнеров, то поняли, что лицо в правительстве – это ответственность в первую очередь партии, а уже потом - коалиции.

Согласились ли бы вы, чтобы Юрий Луценко занимал должность министра внутренних дел? Юрий Луценко пришел на свою должность по квоте СПУ. И если социалисты опять будут настаивать, то мы готовы рассмотреть это представление.

Каковы риски оранжевой коалиции? Скажем, в позапрошлом парламенте Волков мог посылать за отсутствующим депутатом самолет. Есть ли кто-то, способный сплотить парламент?

По социальным законам, пенсионной реформе, поддержке материнства и детства мы будем голосовать, как и во времена прежнего премьерства, - абсолютным большинством. Конфликтными будут кадровые, внешнеполитические вопросы. Потому я считаю, что их нужно прописать заранее. Чтобы, например, когда будем голосовать за ВТО, члены правительства из Соцпартии не выступали в парламенте против этого. Здесь должна быть жесткая и солидарная позиция всех членов коалиции.

Какую должность лично Вы хотите в правительстве?

Мы еще обсуждаем это. Ради укрепления наших позиций я готов буду работать в правительстве. Но одна из наиболее реалистичных версий – работа в парламенте. Сегодня я – руководитель рабочей группы, которая занимается проектированием приоритетной законодательной деятельности БЮТ. Потому что в прошлый раз, когда мы перешли работать в правительство, то потеряли парламент. Я еще раз напомню, что я тогда убеждал Президента пойти на проведение законных досрочных выборов. И я убежден, что если бы мы провели эти выборы осенью, мы бы сейчас жили в другой стране. Но радикализм не всегда находит поддержку. Потому так сложилось, что прошлый парламент мировоззренчески совершенно не отвечал духу и идеологии Президента и нового правительства. И это был парламент, при котором начались «похороны» иллюзий скорых изменений страны после Оранжевой революции.

Известно, что за голосование лоббистского закона, за утверждение программы правительства, а также за переход депутата из фракции во фракцию платились большие суммы... Поднимутся ли ставки в новом парламенте? В свое время я пошутил. Когда не могли избрать спикера Верховной Рады прошлого созыва, я вижу, что все собираются - кто в туалете, кто в буфете, а ко мне никто не подходит. И я некоторых депутатов СДПУ(о) спрашиваю, а почему ко мне не подходят? Они говорят, что со мной невозможно договориться. Говорю, что при определенных обстоятельствах каждый человек может пойти на компромисс с совестью, и я - тоже. Они удивились, ко мне подошла группа из нескольких людей, занимавшихся финансовыми делами в парламентском большинстве. Я тогда сказал, что готов голосовать за Литвина и вступить во фракцию СДПУ(о), но стартовый начинаем разговор с реальной суммы трансферта на Андрея Шевченко из «Динамо» в «Милан» плюс миллион долларов. Они посмеялись и больше не подходили.

Я знаю одного депутата, который во время конституционной дискуссии, когда мы дневали и ночевали в Совете, взял деньги с обеих сторон, а затем сбежал с голосования.

Я думаю, что чем выше будет структурированность парламента, тем ниже будет коррупция. После того, как мы завершим работу над законом об императивном мандате, думаю, ситуация изменится. Депутат сможет взять деньги, но назавтра его исключат из фракции и он уйдет из парламента. Рецидивы коррупционных деяний будут, но уже минимизированные. А что касается формальной коррупции, то я также за это несу ответственность. У нас во фракции будет дискуссия об этом. Депутаты от БЮТ обязывались отказаться от льгот, квартир.

Неужели все обязались?

Да, потому что хотели быть народными депутатами. Кстати, мы таким образом сэкономим несколько сот миллионов гривен на квартиры депутатам. Никто почему-то не пишет о бесплатном проезде народных избранников. Это также дорого обходится бюджету - депутаты же не в метро ездят, они самолетами летают. А это - тоже сотни миллионов гривен. Сюда добавляйте еще ряд льгот на оздоровление и т. п. Кстати, не только депутаты, но и другие высокопоставленные должностные лица в нашей стране пользуются достаточно большими льготами и преференциями. И с этим нужно бороться на законодательном уровне.

Беседовала Лана Самохвалова