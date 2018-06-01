Уйдет ли Тигипко в отставку, как обещал?

Повод для неподписания председателем парламента Литвиным, а потом президентом Януковичем пенсионного закона выглядит просто смехотворным… Почему они тянут?..

Вокруг пенсионной реформы в последние дни закрутилась огромная интрига. Данный непопулярный законопроект, как известно, был проголосован Верховной Радой еще 8 июля, и поддержали его «большевики», за исключением фракции коммунистов, в строгом соответствии со взмахами известного депутата-дирижера из Партии регионов. Следовательно, содержание документа полностью соответствовало чаяниям Администрации президента и правительства. Однако закончился уже июль, а «легендарный» пенсионный закон до сих пор не подписан президентом. В чем же дело?

Неожиданный сбой на финише реформы

И вот на прошлой неделе выяснилось, что это якобы не Янукович затормозил с подписанием закона о пенсионной реформе, а неожиданная проволочка случилась в парламенте. Будто бы спикер Литвин не завизировал документ из-за наличия в Верховной Раде проекта постановления «Об отмене решения Верховной Рады от 8 июля о принятии Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в связи с нарушением процедуры его принятия». Соответствующий документ был зарегистрирован народным депутатом из фракции «БЮТ-Батькивщина» Боднар и членом фракции НУ-НС Кармазиным.

Этот проект постановления должен рассмотреть регламентный комитет парламента и сделать выводы, которые затем должны проголосовать нардепы. Во всяком случае, именно так разъяснилипричину задержки с подписанием закона в юридическом управлении Верховной Рады.

Однако вышеуказанный повод для неподписания председателем парламента Литвиным, а потом президентом Януковичем пенсионного закона выглядит просто смехотворным. Кармазин и Боднар мотивировали необходимость отмены этого закона нарушением процедуры его рассмотрения во втором чтении – была, в частности, не соблюдена статья Конституции, которая предусматривает личное голосование депутатов за решения Верховной Рады. Но ведь ранее было принято, а затем подписано спикером и президентом множество законов, при голосовании за которые использовались карточки отсутствующих в зале парламентариев! Более того, практически все законы, принятые украинским парламентом нескольких последних созывов голосовались с нарушением данной конституционной процедуры – и ничего! Почему же Литвин вдруг именно теперь решил проявить правовую щепетильность? Не правда ли, странно?

Кроме того, если бы действительно произошел юридический прокол, требующий обязательного голосования Верховной Рады, то при желании президента Януковича в июле или августе было бы организовано внеочередное заседание парламента. Достаточно собрать всего 40-50 «кнопкодавов», чтобы обеспечить нужное голосование.

К тому же, можно с уверенностью спрогнозировать, что ничего страшного не произошло бы, если бы спикер и президент сейчас в очередной раз проигнорировали допущенные депутатами нарушения при голосовании и подписали пенсионный закон. Предположим, оппозиционные парламентарии оперативно бы обратились в Конституционный суд с требованием признать незаконным принятие пенсионной реформы, но там руки дошли бы до рассмотрения этого вопроса очень нескоро. С учетом же того, что парламент в сентябре проголосовал бы «нужным» образом по проекту постановления Бондар и Кармазина, в КС бы потом объяснили, что проблема себя исчерпала.

Потому что страшно?

Поэтому совершенно ясно, что именно на Банковой по какой-то причине решили пока отложить окончательное принятие пенсионной реформы или вообще провалить ее. Скорее всего, испугались дальнейшего снижения рейтингов президента Януковича и Партии регионов в случае, если закон вступит в силу в таком виде, или даже возможности возникновения осенью на этой почве мощного социального конфликта. Напомним, пенсионным законопроектом предусмотрено повышение пенсионного возраста на 5 лет для женщин и на 2 года для мужчин-госслужащих, а также увеличение пенсионного стажа для всех – на 10 лет.

Однако заблокировать проголосованную в Верховной Раде пенсионную реформу решили не в виде вето президента, а еще на стадии прохождения законопроекта через Верховную Раду из-за якобы возникших правовых коллизий. Хотя нет сомнений («тут и к гадалке не ходи», как любит выражаться Литвин) в том, что спикер подписал бы злополучный пенсионный законопроект, если бы такое указание поступило с Банковой.

В сложившейся ситуации очень интересно будет понаблюдать за поведением вице-премьера Тигипко, который является главным автором пенсионной реформы. Дело в том, что он неоднократно клялся во всеуслышание в том, что подаст в отставку в случае, если пенсионный закон не будет принят до конца парламентской сессии.

Что написано пером…

«Я согласился с тем, что мы можем еще месяц-полтора, максимум два, поработать, чтобы пояснить людям те или иные положения пенсионной реформы, но я абсолютно уверен, что в эту сессию до конца, скажем, июня, мы обязаны просто принять пенсионную реформу… Если в июне-июле максимум мы не примем этих решений, моя позиция будет очень проста – я уйду в отставку», – заявил, в частности, вице-премьер 25 марта в эфире телеканала «Интер».

А 1 июня на брифинге Тигипко повторилданный месседж. Он высказал тогда надежду, что парламент примет пенсионную реформу до конца текущей сессии и пообещал: «Что касается моего участия, я сказал: не будет проведена пенсионная реформа сейчас – для меня это полный сигнал того, что мы не можем как власть идти на реформы, и для меня это сигнал, что мне нужно будет идти в отставку».

Никто, как говорится, за язык Тигипко не тянул. Сейчас же наступил момент, когда нужно отвечать за свое обещание, поскольку совершенно очевидно, что пенсионная реформа не была принята на минувшей сессии окончательно и теперь нет уверенности, будет ли она принята вообще.

Власть затеяла опасную игру

Депутаты из фракции Партии регионов пытаются сейчас делать хорошую мину при плохой игре и рассказывают в теле- и радиоэфирах, будто бы в начале сентября Верховная Рада быстренько «разберется» с проектом постановления оппозиционных депутатов, после чего пенсионный законопроект сразу же подпишут спикер и президент, и документ вступит в силу. Однако они лукавят. В проголосованном парламентом 8 июля законопроекте предусматривается введение его в действие с 1 сентября нынешнего года, а поэтому без голосования за изменения текста законопроекта хотя бы в части назначения нового срока вступления его в силу никак не обойтись. И кто знает, не будут ли в него внесены при этом и какие-то другие поправки, сильно изменяющие документ? Ведь для чего-то же была на Банковой затеяна вся эта возня?

Если же пенсионный законопроект будет существенно изменен, то это может не устроить МВФ. Кстати, Тигипко в предчувствии благополучного принятия в июле пенсионной реформы заявлял, что ожидает прибытия миссии МВФ в Украину уже в конце августа и выделения сразу двух траншей кредита в сентябре. Но теперь ясно, что приезд делегации МВФ в августе не состоится, а вопрос выделения им траншей снова будет отложен на неопределенный срок.

Стоит также в этой связи отметить, что недавнее улучшение международным рейтинговым агентством Fitch прогноза рейтингов Украины со стабильного на позитивный в первую очередь объяснялось самим агентством именно положительным голосованием в Верховной Раде за пенсионный закон. Однако в связи с вышеприведенными новостями в Fitch наверняка огорчились, поняв, что поспешили. Точно так же, как в МВФ сожалели о том, что выделили в декабре прошлого года Украине второй транш кредита, поверив в обещание властей принять пенсионную реформу в январе 2011 года – до завершения парламентской сессии. Если же осенью станет понятно, что пенсионная реформа в Украине провалилась, то МВФ приостановит сотрудничество с Украиной, а Fitch и другие рейтинговые агентства не только ухудшат прогнозы, но и понизят кредитные рейтинги стране. Об этом, кстати, социальный вице-премьер предупреждал ранее противников пенсионной реформы.

Жаль Тигипко, но он знал на что идет

В общем, ситуация напряженная, Тигипко пока что помалкивает. Но в ближайшее время ему все же, по-видимому, придется объясниться, ведь резонансные заявления о возможности отставки были им сделаны совсем недавно, и услышали их миллионы украинцев – в том числе и избиратели Сергея Леонидовича.

Конечно, чисто по-человечески ему можно даже посочувствовать – уж очень сильно ему не везет в нынешнем правительстве. Сначала Тигипко предстал в образе прогрессивного реформатора, возглавив работу по созданию и внедрению Налогового кодекса. Однако, как известно, дела на этой ниве не заладились, и он сначала был негласно отстранен от курирования налоговой реформы, а затем президент и вовсе перевел его в Кабмине с экономического поприща на социальное. Потом Тигипко рьяно взялся за пенсионную реформу, но и здесь случилось много неудач – в том числе и последний конфуз. Хотя понятно, что вице-премьеру и в первом, и во втором случае ставились палки в колеса коллегами по правительству, парламентариями и чиновниками из президентской администрации. Например, инициаторы последнего сбоя в пенсионной реформе вряд ли принимали во внимание, что тем самым наносится удар по Тигипко – по его самолюбию и рейтингу.

Поэтому вполне логично для вице-премьера и лидера партии «Сильная Украина» было бы сейчас сдержать слово – подать в отставку. Но несложно спрогнозировать, что будет дальше. Тигипко расскажет общественности, что ему мешали осуществлять реформы. В правительстве же, Верховной Раде и Администрации президента, напротив, обвинят именно его в провале реформ и срыве программы сотрудничества с МВФ – то есть, сделают из него козла отпущения.

Впрочем, надо сказать, что как политик, Тигипко не заслуживает особого сочувствия. Он обязан был осознавать все риски для себя от вхождения в правительство Януковича – Азарова. Ну а качество предложенных Тигипко налоговой и пенсионной реформ, а также действия вице-премьера для их реализации также вызывают много вопросов.

Александр Бескоровайный