Кремль пытается дрессировать Януковича?

Политикум, бизнес и общественность Украины с нетерпением ожидали назначенной на конец июля в рамках 5-го заседания российско-украинской межгосударственной комиссии встречи двух президентов: Дмитрия Медведева и Виктора Януковича - уж слишком много накопилось за последнее время острых проблем между двумя странами. Поэтому возлагалась большая надежда на Виктора Федоровича в аспекте его обещаний исправить ситуацию и, в частности, добиться от своего российского коллеги удешевления газа.

О том, что такая встреча планируется, заявил на итоговой пресс-конференции 8 июля сам Янукович. «Трудно сказать, я никогда не прогнозирую в этих вопросах, когда будет получен ответ. Но мы с президентом Медведевым планируем встретиться в этом месяце. Если Бог даст, мы решим этот вопрос», - сообщил тогда оно сроках предполагаемой встречи и о намерении уговорить российского президента на снижение стоимости газа для Украины.

Однако что мы слышим теперь, за несколько дней до анонсированной Януковичем встречи двух президентов, из Москвы? Оказывается, визит президента РФ Медведева в Украину, скорее всего, не состоится. Об этом поведал источникв дипломатических кругах. «Никакие подготовительные работы к этой встрече еще не ведутся, а значит - в июле ее не будет. Что касается августа, то это сезон отпусков, поэтому, вероятней всего, встреча уже пройдет осенью», - рассказал он. К тому же, на минувшей неделе пресс-секретарь президента Медведева госпожа Тимакова сообщила, что «дата встречи президентов России и Украины пока не определена и согласовывается по дипломатическим каналам».

При этом нельзя поверить с учетом вышеприведенного высказывания Януковича, что украинское правительство не проводило полагающиеся в данном случае подготовительные мероприятия и не пыталось согласовывать с российской стороной детали предстоящего в последний день июля визита Медведева. Причем, надо сказать, что после того как украинский президент озвучил журналистам предполагаемую дату предстоящей встречи, заявления российской стороны о якобы отсутствии определенности в этом вопросе выглядят, как минимум, не вежливыми. И понятно, что отодвинуть встречу двух президентов желают именно в Кремле.

Также вполне очевидны и причины столь вызывающего поведения российской стороны. В Москве, конечно же, с раздражением слышат речи украинских руководителей о намерении двигаться исключительно в Европейский Союз и, соответственно, о нежелании Киева принимать приглашение вступить в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. Естественно, нынешнего президента РФ Медведева и, вероятно, будущего президента Путина такое положение вещей не устраивает. Поэтому ни на какие уступки Украине они идти не собираются, а свое прохладное отношение к теперешней украинской власти они выражают сейчас, в том числе, и такой дипломатической грубостью как де-факто игнорирование приглашения Януковича встретиться с Медведевым на украинской территории 31 июля.

«В Москве не понравилось, что украинская сторона решила «проехаться» на теме российско-украинской дружбы – в благостной атмосфере праздника поднять вопрос о снижении цен на газ», - так прокомментировал демарш Медведева директор российского Фонда «Интеграция» Сергей Морозов.

Второй причиной отказа Медведева от встречи в июле с Януковичем российский аналитик считает то, что российская сторона совсем не видит реального движения Украины вперед в переговорах по знаковым для России и, особенно, Путина темам – Таможенного союза, ЕЭП, «Нафтогаза», совместных предприятий в авиапромышленности. «Поэтому выбрана тактика – взять Украину измором. Тактика проста – подождать осени, когда на Украине народ вернется из отпусков и задумается о насущном – о тех же ценах на газ и коммунальных платежах. Тогда, по мнению российской стороны, правительство Януковича будет более сговорчивым и предложит уже то, что действительно интересует Россию, а не просто виртуальную дружбу в обмен на дешевый газ», – разъяснил Морозов.

Более того, чтобы не оставалось никаких иллюзий на этот счет, российское руководство в последние месяцы развязало торговую войну с откровенным политическим подтекстом против Украины. Как УНИАН уже сообщал, с помощью антидемпинговых пошлин и других санкций правительство России ранее ограничило экспорт из Украины сахара, гречневой крупы, картофеля, капусты и семенного картофеля. В июне в Москве было принято решение о значительном увеличении с 8 июля 2011 года пошлины на импорт украинской карамели и о введении сроком на три года 26-процентной антидемпинговой пошлины на украинские стальные кованые валки для прокатных станов. В начале июля ограничения «в связи с не подтверждением выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и России» были введеныдля 28 украинских предприятий, производящих мясомолочную продукцию.

На минувшей неделе стало известно, что Комиссия Таможенного союза (КТС) установила для Украины антидемпинговые пошлины на ввоз некоторых видов металлопродукции. В частности, КТС ввела до 13 мая 2012 года антидемпинговую пошлину в размере 21,8% от таможенной стоимости в отношении ввозимого на единую таможенную территорию союза машиностроительного крепежа (болты и гайки) отдельных видов из Украины. Также до 18 ноября 2015 года установлены антидемпинговые пошлины на обсадные трубы - в размере 18,9%, насосно-компрессорные трубы – в размере 19,9%, нефтепроводные и газопроводные трубы диаметром до 820 мм - в размере 19,4%-37,8%, в зависимости от предприятия-изготовителя, из Украины.

Кроме того, на днях выяснилось, что холдинг «Вертолеты России» отказался от украинских двигателей. Об этом заявил президент компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. Причина таких действий российских «вертолетчиков» пока не называется.

Одновременно российская сторона ведет усиленную пропаганду, рассказывая, как хорошо Украине будет в Таможенном союзе и сколько бед ее ожидают в случае вступления в зону свободной торговли с ЕС.

Так, 25 июля в эфире телепередачи «Диалог с Михаилом Хазиным» заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв сообщил, что «если мы вдруг введем таможенный режим на границе с Украиной, который будет соответствовать таможенному режиму стран ЕС, потери первых лет составят примерно 6-8 млрд. долл. ежегодно». Выигрыш же Украины от вступления в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана – за счет обнуления пошлин на нефть и газ, а также снижения цены на газ - оценивается этим экспертом также в 6-8 млрд. долл. в год.

Кроме того, нынешнюю внешнюю политику Януковича на сближение с ЕС в ущерб отношений с Россией раскритиковали на днях руководители Американского института в Украине (АИУ), которые провели 26 июля круглый стол под провокационным названием: «Повлекут ли за собой недальновидные тактические шаги Партии регионов и отсутствие у нее стратегического видения неизбежный политический провал правящей партии?». В частности, на данном мероприятии журналистам была роздана статья директора АИУ

Энтони Т. Салвия «Таможенный союз с Россией или свободная торговля с Европейским Союзом: в каком направлении двигаться?», в которой он ругаетглаву администрации президента Левочкина, министра топлива и энергетики Бойко и главу МИДа Грищенко за их якобы негативное отношение к России.

Впрочем, если бы дело ограничивалось лишь разъяснением выгод для Украины от вступления в ТС и аргументированной критикой украинской власти за ее сближение с ЕС, то такое можно было бы воспринимать с пониманием. Однако Россия и ее союзники по ТС ведь уже осуществляют действия, которые наносят огромный ущерб экономике Украины! Например, по оценкам экспертов, только введение Таможенным союзом пошлин на трубы сократит экспорт украинской продукции на 25%, из-за чего отечественные компании потеряют минимум 120 млн. долл.

Поэтому приходится с сожалением констатировать, что дружба между Украиной и Россией, о восстановлении которой президенты двух стран рассказывали год-полтора назад, осталась на сегодня лишь пустым звуком. Причем, подрыв отношений произошел именно со стороны Москвы. И очень странно, что украинский президент с упорством, достойным лучшего применения, продолжает до сих пор сохранять молчание по данному поводу…

Александр Бескоровайный