Сколько кандидатур на пост премьера внесут Президенту?

Странный вопрос, скажет читатель. Понятно, что коалиция, которая, даст Бог, сформируется в ближайшее время, внесет единственную и неповторимую кандидатуру на пост главы правительства. То ли хрупкую женщину с косой, то ли коротко стриженого крепыша, то ли неспешного улыбчивого господина с азиатскими чертами лица, а может, и молодого человека в очках, удивительно похожего на Кролика из мультика...

В действительности ответ уж никак не однозначен. Прочитаем внимательно текст закона Украины „О внесении изменений в Конституцию Украины” от 8 декабря 2004 года. Часть 7 статьи 83 сформулирована так: „Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины в соответствии с настоящей Конституцией вносит предложения Президенту Украины по кандидатуре Премьер-министра Украины, а также в соответствии с настоящей Конституцией вносит предложения по кандидатурам в состав Кабинета Министров Украины”.

Заметим, именно „предложения” - во множественном числе. А множественное число, как известно, и в учебниках по грамматике, и в правовых толкованиях значит „два и больше”. Но не меньше.

Дальше процедура расписана четко. Пункт 9 части 1 статьи 106 содержит полномочия, согласно которым Президент Украины „вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, сформированной в соответствии со статьей 83 Конституции Украины, представления о назначении Верховной Радой Украины Премьер-министра Украины в срок не позже пятнадцатого дня после получения такого предложения”.

Ну, а согласно пункту 12 части 1 статьи 85 измененной Конституции, Верховная Рада Украины наделена полномочием назначить по предоставлению Президента Украины премьер-министра Украины.

Грамматическая форма множественного числа слова „предложения”, употребленная в ч. 7 ст. 83 Конституции Украины, предусматривает, таким образом, внесение Президенту Украины именно нескольких предложений по кандидатуре премьер-министра. То есть, должно быть внесено не меньше, чем два предложения.

После этого Президент, действуя в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, определяется и вносит представление о назначении главы правительства к ВР. Таким образом, по логике, представление главы государства вносится уже по одной кандидатуре – выбранной Президентом из числа предложенных коалицией депутатских фракций. Потом – слово за парламентом. Или проголосует за премьера, или нет.

Известно, что каждое слово в таком документе, как Конституция страны, сто раз обдумывается и редактируется. Представляется, и в этом случае множественное число появилось не случайно. Предоставление главе государства права альтернативного выбора из предложенных парламентской коалицией кандидатур обеспечивает равномерное разделение ответственности между Верховной Радой и Президентом Украины. Допустим, что Верховная Рада вносит Президенту лишь одно, безальтернативное предложение. Тогда участие Президента Украины в процессе назначения премьер-министра Украины было бы, в сущности, ненужно. Он выступал бы в роли безгласного и бесправного посредника. Коалиция полностью могла бы вынести вопрос о назначении главы правительства непосредственно на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Но это самое множественное число слова „предложения” может дать Президенту основания потребовать несколько кандидатур на премьера. Чтобы напомнить политикуму и обществу, что глава государства не посредник между политическими силами и ветвями власти, а сильный и самостоятельный игрок.

Николай Писарчук

P.S. Свежий анекдот на „злобу дня”. Мужик в пивбаре выпивает добрый десяток кружек пива, а потом начинает вести себя странно. Набирает пиво, идет в туалет и возвращается оттуда уже с пустой кружкой. И так – раз десять. Заинтересованный бармен тихонько идет вслед за ним и видит, как тот выливает пиво в унитаз, потом возвращается – и опять наполняет кружку. „Вам что, наше пиво не нравится”, - спрашивает бармен. „Да нет, прекрасное свежее пиво”, - отвечает посетитель. „Почему же вы так делаете?” - „Надоело быть посредником!”