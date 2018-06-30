Вехи недели. «Раскаленное» правосудие на Печерске, избранные фрагменты Межигорья и Украина между Ху и Пу

Процесс по делу Юлии Тимошенко неизбежно становится политическим. Виктор Янукович приоткрыл тайну «Межигорья» для избранных журналистов и демонстрировал повышенную международную активность. Николай Азаров ушел в заслуженный отпуск с перспективой вернуться на рабочее место.

Тимошенко и Фемида

Экс-премьер стала участником судебного процесса, который она вслед за Юрием Луценко использует для политических заявлений и демонстрации собственной непоколебимости в борьбе с режимом Януковича.

Окруженная бютовскими депутатами и фанатично преданными сторонниками Юлия Владимировна дерзила судье и пообещала, что любой вынесенный Печерским судом вердикт станет приговором Януковичу. Сколько ждать справедливости, за которую стоит бороться, пока неясно, зато понятно, что расположенный в центре Киева храм Фемиды абсолютно не приспособлен к судебным процессам, вызывающим повышенный общественный резонанс. Ошалевший от происходящего судья

Киреев пока не смог нащупать адекватную ситуации линию поведения и показать, кто хозяин в зале суда. Попытки Инны Богословской стать экзекутором Юлии Тимошенко на общественных началах выглядят хронически неубедительно, видимо, Инне Германовне нужно тренироваться на кошках. Госдепартамент США и Европейский Союз заявили, что пристально следят за ходом суда над Тимошенко, что дает ей надежду на вынесение условного приговора, поражающего в политических правах, но не лишающего свободы.

Не приходится сомневаться, что суд над Тимошенко станет определяющим для конфигурации оппозиционных сил на несколько ближайших лет. Экс-премьер успела сообщить, что даже обвинительный приговор не заставит ее отказаться от политической деятельности. По крайней мере, Юлия Владимировна может стать VIP-агитатором за «Батькивщину» на будущих парламентских выборах, предварительно выхолостив список собственной политической силы. Говорить о возможном объединении противников Януковича могут сегодня только поклонники политической фантастики.

Недосказанность в «Межигорье»

Полностью поддерживает открытый характер суда над Тимошенко Виктор Янукович. Накануне Дня Конституции глава государства показал избранные фрагменты президентской резиденции немногочисленным избранным журналистам и рассказал стране о текущем политическом моменте. Баловать сограждан пируэтами своей позиции Виктор Федорович не стал. Разве что упомянул о нежелании отправлять в отставку Николая Азарова (премьер пообещал, что обвала гривны не будет, и ушел в плановый отпуск) и возможном отказе Рината Ахметова от участия в парламентских выборах. В целом Янукович в интерьере «Межигорья» предстал отнюдь не образцом искренности, зато позволил рассуждения о своем поражении в 2004 году. Стоит отметить, что набор президентских мэссиджей не расширяется, а главным врагом государства Янукович стремится показать не Юлию Тимошенко, а тормозящего процесс проведения реформ бюрократа. Такая риторика требует постоянной кадровой встряски, но скамейка запасных президентской команды коротка, и удлинить ее за короткое время проблематично.

Будущая конституционная реформа заметно интересует Януковича, решившего поработать президентом до 2020 года. Правда, в части полномочий главы государства расширять уже нечего, можно только перераспределять полномочия других ветвей власти. Президент уверен, что в Основном Законе хватает проблем, с которыми нужно поработать. Леонид Кравчук, возглавляющий научно-экспертную группу Конституционной Ассамблеи, которую власть не спешит созывать, выразил уверенность, что за изменения в Конституции будут голосовать уже представители нового депутатского созыва. Главный закон страны и на этот раз не будет лишен влияния фактора политической целесообразности. Спикер парламента Владимир Литвин по привычке отстаивает корпоративную солидарность, подчеркивая, что принимать конституционные изменения должна Верховная Рада. Правда, политический вес Владимира Михайловича недостаточен для громкого демарша на случай, если президентская команда проигнорирует призывы главного парламентария страны.

Между Ху и Пу

Установление стратегического партнерства с Китаем Виктор Янукович может занести себе в актив. Лидер Поднебесной Ху Цзиньтао стал желанным гостем в Украине и пообещал увеличение товарооборота между нашими странами до 10 миллиардов долларов в год. Но нужно учитывать, что китайцы действуют крайне прагматично и не сорят юанями направо и налево. Показательно, что крымская встреча «без галстуков» Виктора Януковича с Владимиром Путиным практически не нашла отражения в сообщениях их пресс-служб. Видимо, нежелание Украины играть по московским правилам остается стабильным, но сообщать об этом гражданам наших стран не спешат.

Янукович практически не столкнулся с проблемами, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Немногочисленный пикет отечественных оппозиционеров и несколько каверзных вопросов представителей союзной «Батькивщине» Европейской народной партии – вот, пожалуй, и все неприятности для главы государства. Президент Украины привычно расписался в преданности евроинтеграции и стремлении бороться с коррупцией, выразив надежду на завершение переговоров о подписании соглашения об ассоциации с ЕС до конца 2011 года. Аналогичные надежды питают и президента Европарламента Ежи Бузека, что позволяет прогнозировать сближение Польши и Украины во второй половине 2011 года.

Евгений Магда