«Святая простота» донецкого губернатора Близнюка

Еще великий Конфуций сказал, что в хорошо управляемом государстве должно быть достаточно продовольствия, вооружений, и народ должен верить правителям. Причем, утверждал он, можно отказаться от вооружений и продовольствия, но не от доверия народа. Без доверия - государство не может устоять (Из выступления Анатолия Близнюка).

Донецкого губернатора Анатолия Близнюка прочат в вице-премьеры по региональному развитию. Он утверждает, что ему пока никто ничего не предлагал.

Но, он разумеется, хочет. Кто же из Донецка не хочет в Киев?!

Анатолий Близнюк – семнадцатый в рейтинге губернаторов, составленном деловым изданием «Комментарии». «Гуманитарное» измерение личности губернатора долго обсуждать не будем. Всего лишь, как говорят, несколько штрихов к портрету. В свое время после решения Нацсовета по телевидению и радиовещанию о прекращении ретрансляции неадаптированных российских телеканалов Анатолий Близнюк назвал «долбодятлами» тех, кто переводит телепередачи с русского на украинский. И будем считать обычным катехитическим ляпом заявку губернатора, что он, по совету Кирилла, молится за своих врагов, поскольку тогда Господь их быстрее накажет. Еще до подписания Президентом закона об использовании красного флага он выражал уверенность, что все население страны поддержит подписание упомянутого закона. Все эти моменты в оценке государственного чиновника я бы выносила за скобки. Восток, Юго-Восток и Запад Украины имеют свои политические и исторические воззрения и их согласование - дело не одного дня даже при более талантливых правителях, чем те, которых мы имели.

СТРАШНО ДАЛЕКИ ОНИ ОТ НАРОДА…

Иногда кажется, что Близнюк - живой порог, которым испытывают терпение и способность переносить боль дончан.

Этот господин, который ездит на Мерседесе S-класса, и имеет загородный особнякстоимостью 1 миллион долларов, предложил жителям малых городов региона сброситься на строительство дорог. Кто сколько может. (Инициатива оказалась заразительной, вскоре после этого министр обороны заявил, что украинцы должны скинутся еще и на корвет).

Святая простота, он действительно думает, что народу есть с чего скидываться. Этот человек с официально заявленным годовым доходом 400 тысяч гривен, весьма оптимистично заявил, что две с половиной тысячи зарплаты обеспечивают на сегодняшний день нормальную, потребительскую корзину, которая предусмотрена биологической нормой, на все 100%. Поэтому в нынешних условиях на заработную плату в 2,5 тыс. грн. народ живет». Ну верит он, что с этих двух с половиной тысяч хватит и на дороги, и даже на корвет…

Еще он прославился своей инициативой переселять одиноких пенсионеров из больших квартир в малогабаритное жилье. Там якобы одинокие старики смогут иметь прачечную, парикмахерскую и общение. Это, по мнению Близнюка, должно было стимулировать экономию оплаты коммунальных платежей. (Интересно, что Черновецкий пытаясь реализовать такую инициативу, хотя бы красную икру на обед переселенцам обещал). Эта инициатива вроде не нашла своего воплощения.

Еще одно замечательное высказывание. Когда в феврале жены шахтеров стали пикетировать здание ОГА, требуя повышения тарифных ставок мужьям и выдачи бытового угля, то губернатор заявил, что митинг шахтерских жен кто-то оплатил.

КОМУ НА ДОНЕТЧИНЕ ЖИТЬ ХОРОШО

В конце 2010 года Близнюк предрек, что в наступающем 2011 году экономить еще жестче надо и призвал народ затягивать пояса. Впрочем, 2010 год был сложным далеко не для всех. В Донецкой области, согласно предварительным результатам кампании по декларированию доходов, полученных гражданами в 2010 году, количество официальных миллионеров выросло до 164 человек, тогда как год назад их насчитывалось 105. Среди указанных граждан 98 человек являются жителями Донецка. Выявление причинно-следственной связи между стремительным ростом доходов олигархов и обнищанием населения, наверное, скоро станет трендом в украинской журналистике.

С коммерческими интересами местной власти связывают здесь и закрытие школ. В этом году их планируется закрыть двадцать шесть. Каждая из закрывавшихся школ сопровождалась протестом родителей.

В свое время журналисты писали, что правительство выделило предприятию «Энергомашспецсталь» государственную помощь в размере 172 миллиона гривен. Это краматорское предприятие связывают с сыномдонецкого губернатора Сергеем Близнюком. Государство согласилось компенсировать заводу "Энергомашспецсталь" выплаты за пользование кредитом в размере 172 миллионов гривен, осуществленные в период 2008-2010 лет. А совсем недавно появилась информация бизнес-издания, что это самое предприятие, развиваемое за счет беспроцентных кредитов, взятых из бюджета, готовятся продать россиянам.

Сумму вероятной сделки оценивают в двести миллионов долларов. В случае ее реализации надо проследить за суммой налогов. Такие шахеры-махеры, - дело обычное для украинской политики. Но необычно, когда люди с таким достатком, попрошайничают у населения на дороги.

Чем заслужил донецкий губернатор пост вице-премьера, который ему, возможно, светит? Вариантов может быть много. Не исключено, что президентская команда срочно решила спасать рейтинг Януковича в его родной Донецкой области, и тут, конечно, один из гробовщиков этого рейтинга ей не помощник. Но продемонстрировать, что свои в доску люди ценятся, даже если Бог и не наградил их большим интеллектом, - дело святое...

Маша Мищенко