Кирилл подсказал Близнюку, как с Божьей помощью разделаться с врагами
16:35, 23 мая 2011Политика
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Донецкий губернатор поделился советом
Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК признался, что молится за своих врагов. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
Как передает корреспондент УНИАН, рассуждая о том, что в стране есть некоторые политики, которые занимаются только политиканством, не думают о людях, губернатор сказал, что «Господь судья» тем, кто «каламутит» народ.
При этом А. БЛИЗНЮК добавил: «Я не могу судить. Я слушал проповедь Кирилла (главы Русской православной церкви – УНИАН), который сказал: вы молитесь за своих врагов, и чем больше вы будете за них молиться, тем быстрее Господь их накажет. Поэтому я молюсь».
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