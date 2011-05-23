Кирилл подсказал Близнюку, как с Божьей помощью разделаться с врагами

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК признался, что молится за своих врагов. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, рассуждая о том, что в стране есть некоторые политики, которые занимаются только политиканством, не думают о людях, губернатор сказал, что «Господь судья» тем, кто «каламутит» народ.

При этом А. БЛИЗНЮК добавил: «Я не могу судить. Я слушал проповедь Кирилла (главы Русской православной церкви – УНИАН), который сказал: вы молитесь за своих врагов, и чем больше вы будете за них молиться, тем быстрее Господь их накажет. Поэтому я молюсь».