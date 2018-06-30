Янукович - Робин Гуд наоборот: забирает у бедных, дает богатым

В четверг по личному указанию Януковича Верховная Рада в первом чтении одобрила проект закона об ухудшении пенсионного обеспечения граждан, который власть почему-то называет "пенсионной реформой". На самом деле этот проект не имеет ничего общего с настоящими реформами, он является очередным бессистемным набором положений, которые усложнят людям жизнь, отдалят время пенсий и уменьшат их размер.

Совсем недавно, всего полтора года назад, в разгар президентских выборов Янукович радовал избирателей сказками о заоблачном повышении зарплат и пенсий, о высоких социальных стандартах, обещал, что никогда не позволит повышать пенсионный возраст, говорил, что "мы не имеем морального права это делать" и "я на это никогда не пойду".

Но пошел! Пошел, нарушая не только данные народу обещания, но и Конституцию Украины, где в статье 22 четко записано, что при принятии новых законов не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. В частности, права на социальную защиту, права на получение всех видов пенсии, права на достойный жизненный уровень.

Ключевые изменения пенсионного законодательства, которые планирует ввести в государстве Янукович этим законопроектом, будут такими:

1. Очень существенно увеличится пенсионный возраст для женщин — на 5 лет, с 55 до 60 лет. Напомним, что невысокий пенсионный возраст для женщин всегда считался важным социальным достоянием, поскольку общественная миссия женщины далеко не исчерпывается одним только стажем ее работы.

2. Увеличится пенсионный возраст для определенных категорий мужчин. Это научные и научно-педагогические работники, которые смогут получить свою пенсию лишь с 62 лет. Мужчины - государственные служащие, с 62 лет. Военнослужащие - лишь с 60 лет.

Таким образом, те граждане, которые уже должны были получить пенсию и увольнялись в запас, теперь должны искать себе место работы и дополнительно проработать для получения пенсии 10-15 лет.

3. Изменится сама формула вычисления базового размера пенсии по возрасту. Теперь в формуле будет учитываться средняя зарплата не за один год, а за три. Только из-за этого при расчете пенсия каждого человека уменьшится на 120 гривен.

4. На 10 лет увеличивается страховой стаж для начисления минимального размера пенсии по возрасту. Продолжительность страхового стажа для назначения минимальной пенсии вырастет с 20 до 30 лет для женщин и с 25 до 35 лет для мужчин.

Из-за нелепого закона тысячи потенциальных пенсионеров, у которых уже есть достаточный стаж для получения пенсии по возрасту, теперь должны будут работать еще десять лет. Что это такое? По какому приговору гражданам Украины дали по 10 лет дополнительных работ?

5. Увеличение на 10 лет страхового стажа, требуемого для назначения пенсии по инвалидности. Это уже откровенное издевательство над 2,5 миллионами людей, которым и так живется значительно труднее, чем всем остальным. Если сейчас пенсию по инвалидности назначают при наличии минимального стажа от 2 до 5 лет, то теперь возраст изменяется от 5 до 15 годов.

Для инвалидов II и III групп предпенсионного возраста подготовили другой "сюрприз". Раньше они имели право выбора между пенсией по инвалидности и пенсией по возрасту. Теперь их стаж для выхода на пенсию должен составлять 30-35 лет, что перечеркивает возможность выбора между видами пенсий.

6. Изменится порядок начисления пенсий научным и научно-педагогическим работникам. Мужчинам такие пенсии будут платить с 62 лет при условии, что человек занимался научной деятельностью не меньше 20 лет. Надбавка за сверхнормативный стаж научной работы отменяется.

7. На 5 лет (с 20 до 25 лет) увеличится минимальный стаж для назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим. Офицеры теперь смогут получать военную пенсию только после достижения общего пенсионного возраста – 60 лет. Даже с учетом повышения срока выслуги лет, между реальным возрастом выхода на пенсию и 60 годами создается "люфт" приблизительно в 10-15 лет, когда они останутся без обеспечения со стороны государства.

Конечно, они работу себе найдут, но сам факт является нарушением их конституционных прав. Замечу, что, найдя работу, с зарплаты они будут, как и раньше, отчислять в социальные фонды до 40%. Но выслугу лет и трудовой стаж для получения пенсии просуммировать нельзя! Что же выходит: прежних офицеров фактически подталкивают работать нелегально?

8. Изменяется принцип перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Таких людей у нас 2,6 млн. Теперь их пенсии будут перечисляться исключительно по стажу работы без учета заработной платы за последний период. Следовательно, каждые два года размеры пенсий работающим пенсионерам будут увеличиваться на мизерную сумму (около 16 гривен). Для работающих пенсионеров пересчет пенсий в связи с повышением прожиточного минимума будет проводиться только после их увольнения.

9. Внедрение негосударственных пенсионных фондов. Это не просто попытка Януковича переложить ответственность за выплату пенсий гражданам с правительства на частный бизнес. Это еще один масштабный обман: государство не собирается гарантировать сохранность средств людей в этих негосударственных фондах. Очень похоже, что, собрав с народа последние копейки, все эти фонды могут повторить грустную судьбу "трастов", которые громко возникли и тихо исчезли вместе со своими владельцами и деньгами вкладчиков в начале 90-х годов.

10. Для тех, кому сейчас нет 35 лет, ситуация с пенсией вообще непонятна. По идее, именно для них предназначено внедрение второго уровня пенсионной системы. Этот уровень предусматривает отчисление работниками на специальные счета 2% фонда зарплаты с постепенным его увеличением до 7%.

11. Фиктивное уменьшение пенсий государственных служащих и ограничение сверхвысоких пенсий. Законопроектом предлагается ограничить размер пенсии госслужащим на уровне 80% заработной платы, с которой были оплачены соответствующие страховые взносы. Это при том, что для 90% граждан пенсия устанавливается в среднем на уровне 45-50% от их заработных плат.

Также есть предложение об ограничении максимальных пенсий размером 10 прожиточных минимумов (сейчас это 7 тыс. 640 грн). Но риск для VIP-пенсионеров нулевой: или депутаты провластного большинства эту норму не поддержат, или ее отменит Конституционный суд, который всегда стоит на защите интересов этой власти.

12. Мизерное сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда. Вице-премьер Тигипко уже подсчитал, что реализация этой "пенсионной реформы" уменьшает дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2011 году на 211,6 млн. грн., а после принятия законопроекта снижение расходов солидарной системы пенсионного страхования в 2012 году составит 2,5 миллиарда.

Неужели власть не способна найти других способов сокращения дефицита Пенсионного фонда на таких копеечные, в масштабах государства, суммы, кроме ограбления всех пенсионеров и увеличения пенсионного возраста почти до средней продолжительности жизни?

Прогнозируемый объем экономии средств смехотворен по сравнению с объемом средств, которые ежегодно выводятся из Украины в оффшоры по Соглашению между прежним СССР и Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения. Только за период с мая 2010 по май 2011 года отечественными банками на счета офшорных компаний на Кипр было перечислено 32,6 млрд. долларов США. Это в 105 раз больше годовой "экономии" от внедрения драконовского пенсионного закона Януковича. Кстати, на днях Верховная Рада успешно провалила законопроект об отмене этого позорного Соглашения и оставила возможность для олигархов из окружения Януковича и дальше нечестно зарабатывать деньги в Украине и выводить их за границу.

Сотни миллиардов гривен теряет наше государство из-за непрозрачности всех государственных закупок. Элементарное наведение порядка в этой отрасли позволило бы не только сбалансировать Пенсионный фонд, но и подумать об увеличении пенсий и зарплат для бюджетников. Если бы лишь по одному объекту Евро-2012, стадиону НСК "Олимпийский", эта власть вернула стоимость строительства к реальной сумме - с 5 млрд. грн. до 2,1 млрд. грн., как это было при нашем правительстве, то этих средств уже было бы достаточно, чтобы на протяжении двух лет не вводить никаких бессмысленных "пенсионных реформ".

Инициированное нынешним президентом кардинальное изменение пенсионного обеспечения очевидно направлено против интересов большинства населения. Янукович действует, как своеобразный "Робин Гуд - наоборот": забирает у бедных, дает богатым. Теперь бедные дольше и тяжелее будут работать, будут получать меньшую пенсию, а богатые будут наживаться на негосударственных пенсионных фондах, зарабатывать на завышении стоимости объектов Евро-2012 и накапливать нечестные средства на своих счетах в заморских оффшорах.

Разве за такое "улучшение жизни уже сегодня" голосовали люди на президентских выборах?

Конечно, фракция "БЮТ-Батьківщина" в Верховной Раде не поддержала эту грабительскую "пенсионную реформу". Мы как оппозиция внесли на рассмотрение парламента альтернативный проект закона. Это настоящая пенсионная реформа: мы предлагаем унифицировать и сделать справедливым начисление пенсий без всякого повышения пенсионного возраста, уменьшения размеров пенсий, ухудшения условий их начисления.

Реформа учитывает каждую важную деталь при вычислении пенсии: стаж работы, размер заработной платы, условия труда. Мы предлагаем специальные системы поддержки для бывших работников сельского хозяйства, бюджетной сферы, образования, науки, культуры, здравоохранения, других отраслей. Также мы хотим позаботиться о достойной пенсии работникам тех специальностей, которым в предыдущие времена несправедливо начислялась небольшая заработная плата.

Для этих категорий работников нашим законопроектом предлагается специальный механизм начисления дополнительно к пенсии государственных стипендий в размере от 30% до 100% прожиточного минимума, установленного законом для лиц, утративших трудоспособность, в зависимости от занимаемой должности. Также предусмотрено увеличение размера государственной стипендии на 2% прожиточного минимума, установленного законом для лиц, утративших трудоспособность, для лиц, которые имеют 25 и более лет стажа работы на соответствующих должностях, за каждый полный год такой работы свыше 10 лет, но не более 150%.

Мы вносим этот законопроект, чтобы наконец сбалансировать Пенсионный фонд, обеспечить справедливое, четкое и стабильное выполнение государством своей фундаментальной обязанности – выплаты достойного пенсионного обеспечения своим гражданам.

Имеем мы и другие очень важные законопроекты, которые позволят вывести из тени заработные платы, оптимизировать и сделать реальными все налоги, оздоровить экономику и финансы страны. Это все нужно, чтобы заработала целостная государственная система, которая мотивирует труд, стимулирует экономическое развитие, обеспечивает достойный уровень жизни граждан, гарантирует абсолютно все социальные выплаты.

Этот пакет законов лежит в Верховной Раде еще со времен работы нашего правительства. Тогда наши оппоненты блокировали его принятие, блокируют и сейчас. Но люди должны знать, что это – не безнадежное дело, бессмысленной "пенсионной реформе" Януковича есть альтернатива – высокопрофессиональная, просчитанная до мелочей, которая решает проблемы не за счет интересов людей, а за счет наведения порядка в стране.

Сейчас очевидно абсолютное несоответствие социальной политики Януковича его красивым предвыборным обещаниям. А политиков, как и любого человека, нужно оценивать не по словам, а по делам. Уверена, что все нынешние проблемы мы с вами обязательно исправим.

Я сделаю все возможное, чтобы на ту нищенскую пенсию, которую сегодня власть готовит нашему народу, жили лишь два пенсионера – Янукович и Азаров.

Юлия Тимошенко