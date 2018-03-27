Заказчики убийства начальника Азовского пароходства почти названы?

На суде над убийцами бывшего начальника Азовского морского пароходства и экс-народного депутата Анатолия Бандуры прозвучало: по делу отрабатывались два народных депутата. Суд определит киллеров Александра Бандуру убили 22 марта 2005 года под Киевом. Последние четыре года он вел жизнь морского волка в отставке. С победой Ющенко воспрянул духом, вынашивал грандиозные планы, планировал встретиться с главой ФГИУ Валентиной Семенюк, но встрече помешал киллер.

Следствие вышло на исполнителей и начало подбираться к заказчикам. Еще в ноябре 2005 года уголовное дело разделили на два: по исполнителем и по заказчикам убийства. И тут руководителя следственной группы отстранили от дела, следствие замерло…

Слушание проходит в Апелляционном суде Киева. Сегодня на скамье подсудимых - четверо участников убийства:

- руководитель группы (по данным следствия) Виктор Кондратенко, в прошлом – сотрудник донецкого КГБ-СБУ, впоследствии – один из руководителей Сумской налоговой милиции, а на момент убийства – руководитель компании «Дельта шипинг» и одновременно заместитель директора по вопросам безопасности в Торговом флоте Донбасса.

- киллер (пока что по данным следствия) Александр Мороз, бывший десантник, затем офицер налоговой милиции, учащийся Харьковского университета внутренних дел, на момент убийства – безработный, родом из Сум, где и познакомился с Кондратенко;

- Сергей Никулин – водитель, доставивший, по данным следствия, Мороза на место убийства и указавший киллеру будущую жертву;

- Виталий Манусов – знакомый Кондратенко, планировался на роль водителя, но узнав о сути дела отказался, однако дал убийцам, по данным следствия, самодельный пистолет.

Кондратенко наверняка знает заказчиков, но он - в «глухом отказе». Мороз сразу после ареста дал исчерпывающие показания, указал место на Русановском канале, куда выбросил пистолет. Оружие достали и идентифицировали. Манусов также активно сотрудничал со следствием, за что ему и его семье угрожали неизвестные. Близкие Манусова не первый месяц под защитой государства. Для Мороза арест стал спасением. У следствия была информация, что Кондратенко якобы собирался убрать Мороза – ключевую фигуру обвинения.

Экс-руководитель следственной группы Алексей Донской утверждает, что в прокуратуру «зашли» полмиллиона долларов для сдерживания расследования. По его словам, следствие отрабатывало двух нынешних народных депутатов. Но после активизации работы по заказчикам, дело застопорилось.

Свидетели и не только

Рассмотрим всех, кто так или иначе был задействован в деле.

Антон Пригодский, президент Межрегионального промышленного союза. Изначально он как физлицо и Украинская промышленно-транспортная компания учредили Торговый флот Донбасса. Позже Пригодский вышел из числа учредителей. Промышленно-транспортная компания афилирована с мариупольским «Азовмашем».

Также интересен первый руководитель Торгового флота Донбасса Александр Долгов. Он отсиживается в Греции. После того, как сотрудник посольства договорился с Долговым о даче показаний в здании посольства, тот сменил телефон и избегает любых контактов. Долгова прячет некто Пироволакис, которому принадлежит компания «Адриатико Лтд». Пироволакис – давний партнер Долгова, владелец сети одесских и мариупольских фирм. Долгов отвечал в Межрегиональном промышленном союзе за «прихватизацию» Азовского морсокого пароходства . Но вскоре его выбросили из Торгового флота Донбасса, оставив в команде. Долгов активно контактировал с Александром Резником, начальником безопасности Межрегионального промышленного союза и «Эмброл Украина», фактически принадлежащих «известному донецкому бизнесмену». С момента передачи судов пароходства донецким, рядом с Долговым возникает фигура Кондратенко, очевидно в роли смотрящего.

Александр Резник, полковник СБУ в отставке. В органах госбезопасности - с 1977 по 2002 год. С 1999 по 2001 годы являлся заместителем начальника УСБУ по Донецкой области. В 2001 году – заместитель начальника по энергетической безопасности Департамента контрразведывательной защиты экономики. Уволился из СБУ 2 ноября 2002 года и тут же получил пост вице-президента Межрегионального промышленного союза. С активизацией следствия по убийству Бандуры ушел с этой должности. Кондратенко, обвиняющийся в том, что руководил убийством Бандуры, был заместителем Долгова в Торговом флоте Донбасса, одновременно руководя компанией «Донбасс-марина», владельцем которой являлся Долгов. Троица Долгов-Резник-Кондратенко, пожалуй, ключевая в этом деле, что подтверждают и звонки с их телефонов до убийства и после. Так, на следующий день после убийства Кондратенко звонил Резнику, их разговор длился пять минут. Что мог обсуждать, по утверждению следствия, руководитель группы киллеров вскоре после совершения преступления? Отчитывался о проделанной работе? И еще: сразу после ареста Кондратенко Долгов немедленно обратился за помощью к Резнику, по просьбе которого донецкое УСБУ начало отслеживать местонахождение Кондратенко в Украине. Оснований для этого не было, просто кого-то взволновало исчезновение носителя опасной информации.

Резник, очевидно, отвечал за обеспечение бизнес-операций Межрегионального промышленного союза. По данным следствия, он «работал» с руководителем Азовского морского пароходства Прусиковым, дабы тот подписал нелегитимное дополнительное соглашение №6 к Договору аренды, дававшее старт передаче флота в донецкие руки. Прусикову говорили без обиняков: «Не подпишешь – живым из кабинета не выйдешь». Тот подписал. И вскоре стал руководителем пароходства. В октябре 2000 года Бандура лечился в Киеве. К нему наведался тогдашний заместитель Прусиков, чтобы сообщить: если он не отступится от Азовского морского пароходства, его «повесят на куске медной проволоки». Бандура написал заявление об уходе. Его место занял Прусиков, чтобы подписать упомянутое соглашение. Вскоре его уволили. Сегодня Прусиков в розыске.

Владимир Осипцов - гендиректор Украинской промышленно-транспортной компании и первый заместитель руководителя «Азовмаша» Александра Савчука. Именно промышленно-транспортная компания в ходе успешной вексельной аферы на 136 миллионов гривен заместила Межрегиональный промышленный союз в качестве главного акционера Торгового флота Донбасса. Но реальный собственник остался прежним: ЗАО "Украинская промышленно-транспортная компания" находится в собственности ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" и ООО "Ситат", контролируемых «известным донецким бизнесменом». Без комментариев.

Незадолго до убийства Бандуры в феврале 2005 года произошла его единственная встреча с Осипцовым, которую устроил Долгов. Бандура ответил на вопрос о судьбе флота после революции: «Вернем государству!» Еще одну ключевая встреча Долгова с Бандурой состоялась незадолго до убийства. Водителю киллера, по данным следствия, позвонил Кондратенко и приказал ехать в аэропорт «Борисполь», где Бандура встречался с Долговым. За минуту до этого на телефон Кондратенко звонил Долгов. Судя по всему, тогда обвиняемым в убийстве показали жертву.

Не забудем и президента ОАО «Азовмаш» Александра Савчука. В прошлом - комсомольский функционер. В 2003-м просил Бандуру о помощи в разрешении судоходных проблем. На то время основной держатель акций Торгового флота Донбасса Межрегиональный промсоюз уступил права владения новому собственнику – Украинской промышленно-транспортной компании, учредителями которой являлись «Систем Кэпитал Менеджмент», «Веспром» и «Ситат» (последняя – структура Савчука).

Кто тормозит дело? В ближайшие месяцы киллеры услышат приговор, но с заказчиками все плохо. Следствие располагает серьезными сведениями, но дело по заказчикам замерло, не начавшись. Как тут не поверить в слова Алексея Донского, заявлявшего о взятке, занесенной в прокуратуру. А в декабре 2005 года руководитель Межрегионального промышленного союза Пригодский встречался с прокурором Киева Василием Присяжнюком – аккурат после выделения дела по заказчикам…

Итак, прокуратура, мягко говоря, не горит желанием ускорить расследование, Фонд госимущества «не замечает» флота, который следовало бы вернуть по примеру «Криворожстали». Подозреваемые в заказе убийства расползаются по миру, восседают в депутатских креслах, а страна теряет шанс на возвращение куска госсобственности.

Но, судя по всему, еще не поздно. Необходима лишь политическая воля: чтобы вернуть украденное, рассадить воров и убийц по тюрьмам, наконец, чтобы раскрыть первое при новой власти заказное убийство Анатолия Бандуры.

Иван Степанов, сайт «ТЕМА»