Катерина Ющенко посетила больных детей

17 мая в детском отделении столичного Института онкологии прошла торжественная церемония открытия реконструированного комплекса семейных комнат. Семейные комнаты важная часть онкологического комплекса. Там вместе с больными детьми живут их родители, приезжающие сюда на время лечения со всей Украины. Года четыре назад мне удалось побывать в этих палатах. Посещение оставило удручающее впечатление, и не только видом обритых наголо детей, но и том состоянии, в котором они находились. За последующее время палаты стали еще хуже: всюду поврежденная сантехника, облезлые стены, грибок.

За ремонт взялся Международный благотворительный фонд „Украина 3000” и две компании, одна из которых – крупнейший в мире комбинат быстрого питания. Комбинат выделил благотворительную помощь в размере 404 тысяч гривен на это дело. Причем большая часть этой суммы составил взнос посетителей и самих работников предприятия. В результате в семейных комнатах были установлены новые пластиковые окна, полностью ликвидирован грибок, покрашены и утеплены стены, установлены современные системы кондиционирования и т.д. Партнером этой программы также стал Международный благотворительный фонд „Украина 3000”, председателем Наблюдательного совета которого является Катерина Ющенко. А потому на торжественном мероприятии ожидали жену Президента. И она появилась. Екатерина Ющенко была в сиреневом платье со значком, изображающем корону. Первая леди страны широко улыбалась и, поприветствовав всех, сказала: «Христос воскрес!»

Затем начался осмотр палат. Супруга Президента перерезала красную ленточку, взяв себе на память ее кусочек. В палаты вошел первый пациент – тринадцатилетний Василий, которому сделали в январе этого года операцию на берцовой кости (саркома). Теперь Василий будет жить здесь вместе со своей матерью. Впрочем, надеемся, быть ему здесь придется недолго – он уже идет на поправку.

Катерина Ющенко лично обошла преображенные палаты. Действительно, после реконструкции здесь можно не только жить, но и выздоравливать: все отремонтировано лучшим образом.

Жена Президента посетила детскую комнату, откуда собственноручно вынесла пластмассовые стаканчики и выпила вместе с журналистами шампанского (сама пила из бокала). Подняли тост за здоровье детей. Охрана особо не нервничала, и все, кто хотел, мог чокнуться с первой леди. Катерина Ющенко покидала больницу в приподнятом настроении, в еще лучшем настроении пребывали сотрудники института, улыбался даже всегда суровый директор Сергей Шалимов. Хотя, если честно, семейные палаты в том виде, в каком они сегодня предстали перед нами, - кажутся оазисом в пустыне разрухи, которая царит в институте.

Алексей Просекин