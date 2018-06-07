Экономическая катастрофа Беларуси как альтернативное будущее Украины

В Беларуси – паника... Население скупает крупы, соль, товары первой необходимости, за бензином - очереди... Русский язык, российские предприятия, российская ГТС – а где же суверенная Беларусь?..

Есть такой литературный и кинематографический жанр фантастики – альтернативное будущее. Как в фильме «Терминатор»: что-то пошло не так, и образовалась эдакая «ветвь будущего», в которой работы истребляют людей.

Конечно, такую некрасивую ветвь нужно отсечь – хотя бы ценой жизни (или существования) симпатичного робота.

Сегодня Украине, чтобы увидеть свое альтернативное будущее, не нужно смотреть фильмы и читать Пола Андерсона или Василия Аксенова. Достаточно посмотреть выпуск теленовостей из Беларуси. И наше альтернативное будущее появляется как на ладони.

Ведь там как раз дошел до апогея тот сценарий, в который имеет все шансы быть втянутой Украина. Лидеры нынешней украинской власти явно видят в его реализации возможность получения полного контроля над страной и ее обществом. На манер «бацьки» Лукашенко.

Вот составные части этого сценария:

· построение жесткой административной президентской вертикали с акцентом на силовые структуры;

· подавление любой оппозиции, непокорных – за решетку. Полное безразличие ко всем сигналам из Европы по этому поводу;

· переход к государственному капитализму с полным контролем власти над экономикой;

· фискальный прессинг предпринимателей, установление тотального контроля над бизнесом;

· полный контроль над информационным пространством;

· вступление в постсоветские структуры – Таможенный союз, Единственное экономическое пространство;

· сдача ГТС России;

· полная русификация, отказ от национального языка и культуры;

· изоляция или полуизоляция от Запада.

Согласитесь, нынешняя власть стремительно движется в направлении реализации этого сценария, который уже получил у политологов и в СМИ название «беларусизация».

Похоже, нашей властной верхушке очень понравилась Беларусь. Ведь там вроде бы такая дорогая сердцу Януковича и Азарова «стабильность».

Теперь у нас перед глазами то, к чему приводит полная «беларусизация». То есть то, к чему семимильными шагами идет Украина. Стабильность разрушается, страна стремительно теряет экономический суверенитет:

· Обвальная мгновенная девальвация национальной валюты (56%!), курс которой невозможно удерживать при нехватке экономических условий. А еще 17 марта глава нацбанка Петр Прокопович клялся, что пока он занимает эту должность, девальвации не будет. Сидит и дальше «белорусский Стельмах» в кресле. Вкладчики белорусских банков теряют ни много, ни мало - миллиард долларов (!). Проблемы с валютой в стране возникли из-за действий самой власти Беларуси. В канун президентских выборов в декабре 2010 были повышены зарплаты в бюджетной сфере. Уже тогда белорусский рубль покачнулся. Еще до выборов люди начали скупать более стабильные доллары и евро. В итоге за 2010 год золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 622 млн. дол. (11%). За первые два месяца 2011 года беларусы купили еще почти 1 млрд. дол., в марте – 500 млн. дол. Нацбанк Беларуси 22 марта 2011 года перестал продавать банкам доллары для последующей перепродажи населению. Такими методами власть страны надеялась урегулировать ситуацию с недостатком долларов и евро, но следствием этого стала еще большая валютная паника.

· Дефицит иностранной валюты, возобновление ее теневого обменного рынка, паника населения, которое скупает валюту и товары первого (и не первого) потребления, очереди. Во многих населенных пунктах белорусы «сметали с полок» продукты длительного хранения — крупы, макароны, соль. Кроме того, белорусские граждане, стремясь спасти свои сбережения от девальвации, начали раскупать бытовую технику, переоценка которой проводится едва ли не ежедневно. Среди наиболее востребованных позиций — холодильники, стиральные машины, телевизоры, микроволновые печи, пылесосы.

· Километровые очереди за бензином. Он стремительно дорожает – спасибо «российскому старшему брату»: повысил экспортную пошлину на бензин.

· Отказ ЕБРР в стабилизационном кредите: мол, вместо денег проводите "демократические и рыночные реформы". Более того, ЕБРР заявил, что не будет финансировать ранее запланированные проекты в государственном энергетическом секторе, в том числе относительно возобновляемых источников энергии и в сфере транспортной инфраструктуры. При этом ЕБРР в дальнейшем будет поддерживать только предприятия частного сектора и намеревается расширить программы финансирования частного бизнеса.

· Стабилизационный кредит предоставляют россияне, точнее, ЄврАзЭС, но на каких условиях? Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин спокойно, на правах хозяина положения, сообщил, что Беларусь в соответствии с условиями кредитной программы ЄврАзЭС, в ближайшие три года должна приватизировать активы на 7,5 миллиардов долларов. "Мы согласовали, что объем приватизации будет не меньше 2,5 миллиардов долларов ежегодно, то есть суммарно в результате программы 7,5 миллиардов долларов приватизационных активов должно быть представлено".

Россия давно выражала желание купить Мозырский НПЗ в Беларуси, собирается приватизировать и Белтрансгаз. И еще кое-что – всего на сумму 3 миллиарда долларов. Конечно, не за дорого.

Кроме того, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о готовности его страны принимать участие в приватизации белорусских предприятий. "Казахстан готов принимать участие в программах приватизации в Беларуси. Нас интересует машиностроение, нефтехимический комплекс, сельское хозяйство".

Как говорят сами белорусские обозреватели, после сдачи этих стратегических предприятий в Беларуси останется последняя курица, которая несет золотые яйца, — белорусская калийная компания. Все остальные — пустяки.

Русский язык, российские предприятия, российская ГТС – и где остается суверенная Беларусь?

И где будет суверенная Украина, если ее «беларусизация» дойдет до логического конца?

Николай Писарчук