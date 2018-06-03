Акция «Вперед»: Азарову вручили лопату и призвали уйти в отставку

После “Дня Гнева”, который запомнился дракой милиции с митингующими, представители власти, наверно, поняли, что силой протесты не остановить. Поэтому анонсированный на 19 мая Весенний марш протеста в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед» прямого сопротивления в виде милиции не встретил. Хотя без препятствий не обошлось.

- Работники автоинспекции за день-два до проведения акции предупреждали всех перевозчиков, мол, было бы желательно, чтобы они никуда не выезжали и никого никуда не везли, - рассказывает лидер ГО “Союз водителей” Сергей Овчинников. - Поэтому большинство участников акции добирались альтернативным транспортом, в частности железнодорожным. А те, кто все же ехал автобусом, имел большие проблемы. Их останавливали на каждом шагу работники Госавтоинспекции, проверяли все документы, техническое состояние, искали любой повод, чтобы не пустить. По нашей информации, несколько десятков автобусов из разных регионов так и не смогли выехать, чтоб принять участие в акции, потому что Госавтоинспекция не позволила.

А на Весенний марш протеста съехались украинцы почти со всех регионов - от Луганска до Львова.

Участник акции Александр - стахановец. Нет, он не перевыполняет планы производства. Да и незачем перевыполнять. Предприниматель из Стаханова приехал добиваться права работать.

- От нас хотят еще больше денег в Пенсионный фонд, хотя мы и так туда отчисляем. Аренда места с каждым месяцем растет, нас душат налогами, обещают проверки. Только и ждут 1 июля, чтобы задавить малый бизнес (1 июля заканчивается срок моратория на налоговые проверки. - Авт.).

- Что-то изменилось после Налогового и Автомайдана? - интересуюсь у него.

- Как было, так и осталось. Вышли чиновники, покивали головами и делают свое.

- Сегодняшняя акция называется “Вперед”. Вот и у вас на руке лента с таким призывом. Вперед - это куда?

- Вперед к лучшей жизни. У нас детки растут, их кормить нужно, а у нас власть все забирает, что мы зарабатываем.

- Вот мы подсчитали, - добавляет земляк Александра. - При вложении 20 тысяч гривен и имея трех реализаторов, предпринимателю остается 800 гривен дохода. Это даже не полпроцента. Кому это нужно? Кто этим будет заниматься? Если эта форма налогообложения не будет пересмотрена, малый бизнес просто умрет. Нас, предпринимателей, сегодня не 40%, как в Европе, а всего 3-5%, и пытаться выдоить из нас то, что может накормить всех пенсионеров, - это просто абсурд.

На заборе вокруг Мариинского дворца висит огромный белый плакат, рядом маркеры. Здесь все желающие пишут свои пожелания власти. Народное творчество бурлит: “Чтобы включить Украину, нужно выключить Януковича”, “Вилы вместо виллы”, “Витя и Коля, вас ждет Суд Божий. Его не купишь. Полтава”, “Власть зажралась”, “Азарову лопату - и на поля”, “Долой советское правительство Азарова” и тому подобное.

- Народная коллегия в рамках акции “Вперед” начинает свое второе заседание, - объявляет со сцены член координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса, соорганизатор «Автомайдана» Андрей Панайотов. - Зарегистрировалось свыше 300 общественных организаций. Сейчас насчитывается около 3 тысяч человек. Но люди из регионов еще прибывают.

- Я приветствую вас всех, кто, несмотря на провокации, на противостояние, на запреты, сегодня добрались до Киева, пришли сказать, что мы есть, и это наша весна, и это наша страна, - начинает речь председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, сопредседатель Совета предпринимателей Украины Наталья Королевская. - И мы не позволим, чтобы их так называемые “реформы” разрушали нашу страну, распахивали людей, выбросили вас всех на бирже труда. Мы видим, как один за другим в ВР принимаются законы, которые делают жизнь людей хуже. Сегодня 8 миллионов пенсионеров в нашей стране получают пенсию ниже прожиточного минимума, 3 миллиона предпринимателей не уверены не то что в завтрашнем дне, но и в том, что у них будет хоть кусок хлеба. Сегодня пенсионеру легче оплатить ритуальные услуги, чем заплатить за жилищно-коммунальные тарифы. Проведя Налоговый майдан, мы поверили - и мы проиграли. Проведя Автомайдан, мы сказали - вот наша народная реформа. Ее писали более 200 общественных организаций, мы ее обсуждали во всех областных центрах Украины. Но, к сожалению, ее даже не захотели принять к рассмотрению в парламенте. Мы сегодня показываем альтернативный путь развития страны. Мы требуем, чтобы они ушли в отставку - те, кто позволил принимать разрушительные кодексы и разрушительные реформы, те, кто пишет законы под себя, те, кто считает, что средний класс опасен для нашего государства. Мы требуем принять народные реформы, мы требуем прекратить экономические и политические репрессии и остановить разрушение экономики. И на Налоговом майдане, и на Автомайдане мы показали, что мы едины - Львов и Луганск, Харьков и Хмельницкий. И не нужно нас колоть. Мы сегодня организуем “Народную стражу”, которая не позволит дальнейшими манипуляциями и пиар-акциями принимать антинародные законы. Мы выстроим систему реального контроля людей над властью. И не нужно слушать провокации - что от нас ничего не зависит. Мы победим! Слава Украине!

В “Народную стражу”, которая будет работать в Киеве до 14 июня, вошло 30 предпринимателей. Они ежедневно будут получать пропуск в Верховную Раду и мониторить, есть ли реакция по их требованиям.

А среди основных требований участников сегодняшней акции - принятие «народных реформ» (пакет законопроектов, разработанный Королевской), отставка правительства, увеличение зарплат и пенсий, мораторий на рост коммунальных тарифов, недопущения повышения пенсионного возраста и тому подобное.

Позади слышу диалог мужчин.

- Ничего такими требованиями мы не добьемся. 2004 года уже не будет. Нужно брать вилы и наводить порядок...

- Нет, лучше топор точить...

- Но то, что люди вышли - это уже хорошо.

- Народ бедствует, а они на машинах ездят по 100 тысяч долларов. Это что, на зарплату купили? Это же они куплены за наши с вами зарплаты и пенсии!

- Беда в том, что все продаются. Одного купят, другого испугают, и все молчат...

Символом сегодняшней акции стала лопата в ответ на заявление премьера Николая Азарова, что украинцам незачем жаловаться на свое социальное положение, вместо этого - «брать в руки лопаты и идти выращивать себе продукты».

“Азарову лопату - огород копать”, - раздавалось отовсюду. В итоге предприниматели скинулись на лопату премьеру и даже оформили ее как подарок - коробка, цветные ленты.

Под стены парламента прибывает большая делегация из Харькова. Представителя Слобожанщины сразу приглашают на сцену.

- В Харькове свыше 120 тысяч предпринимателей. Сейчас на местном уровне, как и по всей Украине, нас ущемляют, - рассказывает человек. - Идут поголовные проверки, хотя они запрещены. Поэтому харьковчане выходили каждый вторник защищать свои права на самую большую площадь в Европе, но местная власть почти не реагировала. Харьковчане собрали несколько сот тысяч подписей под обращением к Януковичу. Он не отреагировал. Мы требовали отставки Аазарова, чье правительство принимает законы, которые ведут нас к разорению и бедности. Учитывая, что Янукович не реагировал на требования предпринимателей нашей площади, на последнем митинге 12 мая мы приняли решение также требовать досрочных выборов президента. Эта власть не может управлять страной и не выведет нас из кризиса никогда.

Толпа одобрительно гудит.

В ВР отправляют делегацию предпринимателей, которые должны объявить требования. Народный депутат, заместитель председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Ксения Ляпина предлагает делегатам еще несколько требований.

- Вы можете поставить вопрос ребром и сказать, что не разойдетесь, пока ВР не поставит в повестку дня проект закона об упрощенной системе и об отмене пенсионных взносов. Вы поддерживаете такое решение?..

- Да, - дружно соглашаются участники акции.

Правда, вопрос ребром предприниматели так и не поставили. Но отныне обещают тщательно следить за работой чиновников и депутатов. А по результатам мониторинга 14 июня провести Народную коллегию и тогда уже определиться с последующими действиями.

Яна Солнцева

Фото УНИАН