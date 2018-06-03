“Регионалы предлагали нам компромисс: правительство Азарова будет убрано, а мы откажемся от протеста

В прошлые выходные по Украине прокатилась волна акций под названием “День гнева”. Протесты оказались не столь людными, как ожидали организаторы, но вполне “зрелищными”: Беркут дрался с митингующими, а некоторых участников акции стражи порядка задержали за... нецензурную ругань.

В столице основные события происходили на территории Мариинского парка, куда граждан не пропускали, мотивируя, мол, в парке идут “какие-то мероприятия”. Сотни беркутовцев, милиционеров и “людей в штатском” делали все возможное, чтобы помешать украинцам гневаться. После митинга участники акции пытались подойти к зданию ВР, чтобы установить палатки - общественные приемные народных депутатов. Бойцы “Беркуту” помешали. В результате чего и произошла драка между участниками акции и стражами порядка. Протестующим так и не удалось установить ни одной палатки. А беркутовцы задержали нескольких участников акции «День гнева» и отправили в “автозаки” (автомобили для перевозки заключенных).

- Перед началом акции работники милиции нам сообщили, что не дадут нам ни установить сцену, ни использовать звукоусилительную технику, - рассказывает координатор общественной организации «Общее дело», организатор акции протеста “День гнева” Александр Данилюк. - Только мы взяли палатки и зашли в парк, сразу несколько сот беркутовцев окружили людей, ничего не объясняя, абсолютно противоправно стали препятствовать не то, что установлению палаток, а вообще передвижению людей через парк. Милиция начала разбивать людей на сектора. Причем ясно, что с самого начала был определен перечень лиц (по большей части наши киевские активисты), которых нужно было задержать. Что было циничнее всего, это то, что сотрудниками милиции руководили народные депутаты от ПР. Сначала мы не идентифицировали нардепа Пеклушенко. Думали, что он сотрудник милиции в штатском. А потом Волынец сказал, что это Пеклушенко. Мы видели также Тедеева и еще нескольких нардепов от ПР, которые конкретно отдавали указания бойцам спецподразделения “Беркут”, и те указания выполняли.

- Я защищал депутата Волынца, когда он заносил палатку как свою общественную приемную, - рассказывает один из задержанных, представитель общественного движения “Общее дело” Сергей Тищенко. - К нему стали цепляться, нас окружили в “коробочку” в несколько рядов и начали выносить за пределы толпы. Одна женщина попала в больницу. Ей вывихнули ногу, плечо. Еще у одного участника надорваны связки на ноге, он не может ходить.

Как рассказывают задержанные, милиция инкриминирует им нецензурную ругань.

- У меня в админпротоколе почему-то не значится “злостное неповиновение работникам милиции”, а указана статья “нецензурные выражения в общественных местах”, - рассказывает Сергей.

- Вы действительно нецензурно выражались? - интересуемся у него.

- Ругательств с моей стороны не было. Более того, когда мы обращались к “Беркуту” во время окружения Волынца, мол, это народный депутат, что вы делаете, то слышали в свой адрес нецензурщину, какого “милого”, мягко говоря, вы сюда несете, какого черта вы сюда пришли и тому подобное.

- И как с вами вели себя во время задержания?

- Как с нами можно вести себя? Мы для них никто. Мы - быдло: сидеть, ремень отдай и т.д. Единственное, когда в “автозак” поднялись депутаты, нам передали воду. Что касается админпротокола о нецензурной ругани, я его не подписал, а на обороте написал, что это не соответствует действительности. И до сих пор не получил никакой повестки в суд.

Зато задержанного Данилюка отвели не в автозак, а в автобус с беркутовцами.

- Там сидели пацаны лет по 20, без шлемов. Было абсолютно видно, что им стыдно за все эти вещи, в которые они втянуты, - рассказывает Данилюк. - Что смешно, при этом они играли “в города”. Не знаю, зачем меня посадили именно с ними. Возможно, они боялись, что я убегу из автозака. И решили, чтобы за мной присмотрели 50 беркутовцев.

Данилюка обвиняют в нарушении правил проведения мирных собраний, в соответствии со ст.185-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Александр не исключает, что его арестуют. Говорит, если такое произойдет, решение о последующих акциях протеста будет принимать оперативный штаб.

- “Общее дело” - это не только Данилюк, - отмечает Сергей Тищенко. - Даже если его сегодня арестуют, завтра меня, даже если будет весь актив арестован... Общее дело - это не только мы, а весь народ Украины, небезразличный к своей судьбе и будущему.

В ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, в свою очередь, отмечают, что действия задержанных “граничат с хулиганством и неповиновением работникам милиции”. Стражи порядка также рапортовали, что во время столкновения пострадал один милиционер, которого госпитализировали.

А начальник ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве Владимир Полищук заявил, что Окружной административный суд Киева запретил устанавливать возле здания ВР палатки и поэтому бойцы “Беркута” действовали в соответствии со своими функциональными обязанностями.

- Мне инкриминируют, что я проводил акцию вопреки запрещению суда. Отмечаю, что я не был ознакомлен государственным исполнителем в установленном законом порядке, - заверяет Данилюк. - Кроме того, у нас есть другие заявки, в рамках которых мы имели право там находиться в любом случае. В частности, это заявка народного депутата Грымчака, в рамках которой мы проводили акцию. Кстати, в судебном решении, копию которого я видел, нет мотивировочной части, они не объясняют, чем руководствовался судья, когда принимал это решение.

Мы позвонили Юрию Грымчаку, чтобы узнать его версию того, что происходило во время “Дня гнева” в Киеве.

- Сотрудники милиции запрещали людям заходить в Мариинский парк, мол, есть запрет на проведение митинга, заявка на который подавалась, и есть запрет для народных депутатов Парубия, Стецькива и Павловского на пронос звукоусилительной аппаратуры. Но дело в том, что я в пятницу 13-го подал заявку, где указал, что я буду встречаться с людьми, устанавливать палатки и в течение месяца собираюсь проводить бессрочную акцию. Когда мы проносили генератор в паре с господином Катеринчуком, судебный исполнитель зачитал нам решение суда. Катеринчук спрашивает: а здесь есть Парубий? Нет. Есть Стецткив? Нет. Есть Павловский? Нет. Они-то были, но стояли дальше. Спрашиваю: ко мне, как к народному депутату Грымчаку Юрию Николаевичу, есть претензии, мне суд запрещает ставить сценическое оборудование, звукоусилительную аппаратуру? Судебный исполнитель говорит: вы не упоминаетесь в решении суда, к вам это никакого отношения не имеет. Этот разговор есть на видеозаписи. После этого мы поставили аппаратуру. И попробовали поставить сценическое оборудование. Началось препятствование со стороны милиции людям, которые это несли. Я попробовал взять все на себя, потому что меня вроде бы нельзя останавливать. И тогда ребята в штатском ринулись и начали отбирать это у меня.

Организаторы “Дня гнева” рассказывают, что к ним выходили представители Партии регионов, которые предложили “компромиссный вариант”, - мол, будет устранено правительство Азарова в полном составе, а они вместо этого отказываются от продолжения своей акции.

- Нас, безусловно, очень радует такая перспектива. Для нас - это определенная победа, - отмечает Данилюк. - Но от своей акции и требований мы отказываться не будем. Мы понимаем, что в суперпрезидентском государстве, которому мы сегодня находимся, в действительности все зависит от президента и от большинства в ВР.

Напомним, требования участников “Дня гнева” - это немедленные перевыборы президента и Верховной Рады.

- Ситуация в Мариинском парке в “День гнева” показала: то, что происходило 9 мая во Львове, - это была абсолютно явная грубая провокация, - отмечает Данилюк. - У милиции, как мы видим, есть возможность задействовать силу. Мы видим, что они могли во Львове спокойно сделать все, чтобы не было никаких драк.

По словам организаторов, в регионах “День гнева” прошел спокойно. Наиболее многочисленные акции наблюдались в Харькове и Днепропетровске. Где-то по полсотни украинцев вышли публично гневаться в Донецке и Луганске, там требовали переизбрать президента, отправить в отставку правительство, распустить Верховную Раду и отменить Налоговый кодекс. Кстати, лацканы пиджаков участников акции в Луганске украшали фиалкового цвета банты. По словам одного из организаторов акции, это был символ начала «фиалковой» революции. Несколько сот протестующих собрались в райцентрах Луганщины: Старобельске и Лисичанске. А вот Западная Украина оказалась наименее активной.

- Когда власть сегодня говорит, что на акции были немного людей, нужно понимать, что те, кто пробились, сделали это только с помощью народных депутатов или найдя возможности обойти кордоны милиции, - отмечает организатор “Дня гневу”. - Та тысяча или полторы, которые собрались в Киеве, - это просто герои, которые преодолевали оказанные им препятствия.

Участники “Дня гневу” приостановили акцию протеста до 19 мая. В тот день они обещают объединиться с другой оппозиционной акцией - Весенним маршем протеста в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед» и вместе сказать свое "Нет!" президенту и Верховной Раде. Организаторы протестов не исключают, что власть опять попытается оказать им сопротивление, руками милиции, конечно. Но они уверены, что обычных украинцев, которым небезразлична их судьба и судьба страны, выйдет намного больше.

Яна Солнцева

Фото УНИАН