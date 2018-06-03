Провокация 9 мая в свете проекта «Раскол Украины»

Львовские события послужили мощным импульсом для антиукраинской истерии… В проекте задействована вся цепочка: кремлевские технологи – Банковая – Верховная Рада – Марков с Тягнибоком…

Когда-нибудь хитрый учебник для узких специалистов по «конструированию настроений» и «моделированию ситуаций» опишет празднование 9 мая 2011 года во Львове как наглядное и успешное применение такой конструкции и моделирования. Мы решили не ждать, когда пройдет время и появится такой учебник, а поделиться своими наблюдениями и знаниями уже сегодня. Журналисты в силу своей профессии смотрят, читают и слушают информацию профессионально. Многие незаметные даже думающему читателю и зрителю вещи мы способны считывать в силу опыта и погруженности в профессию. Поэтому мы хотим, чтобы люди, которые не связали ряд предшествующих и последовавших за 9 мая событий в логическую цепь, сумели вместе с нами сделать это и увидеть целостную картину. А именно: с каким цинизмом, по какой четкой продуманной схеме три политтехнологических сервиса власти раскалывают Украину.

Мощный импульс для антиукраинской истерии

Позвольте короткий список заголовков последних дней украинских и российских медиа: «Во Львове – побоище, а в Киеве красные флаги», «Стрельба и кровавые столкновения во Львове», «Избиение ветеранов во Львове»… Украина стала «фавориткой» российских и украинских теленовостей. Хочу напомнить, что украинские и российские сюжеты на протяжении трех последних дней начинались с событий из Львова 9 мая. Практически вся журналистика говорила о двух почти несоединимых частях Украины.

Безусловно, события 9 мая стали мультипликатором для самых разных сюжетов. Львовские события послужили мощным импульсом для антиукраинской истерии. Осудить львовских националистов собралась Госдума РФ (великую нацию без врага не построишь, а Украина отлично подходит), и для антигалицкой истерии, внутри Украины, тоже (мощную власть без раскола тоже не построишь?). Отдельно выполз со «своим» решением Луганский облсовет, предлагающий запретить «Свободу». Мы не знаем, как Львовскому консулу во Львове топтали венок. Этого тоже никто не задокументировал. Но хотели бы увидеть кадры и убедиться, что так и было.

Старая кремлевская разработка про «три сорта»

Но вообще вся ситуация напоминает 2004 год, когда кремлевские политтехнологи разрабатывали для украинской власти карту с тремя сортами населения Украины. Тогда усугубление раскола, вызревшее в головах кремлевско-банковских (от слова Банковая) конструкторов, должно было четко способствовать самоидентификации тех, кого считают вторым сортом, чтобы, почувствовав себя «униженными и оскорбленными», они поспешили примкнуть к конструируемому российскому пространству и проголосовать за пророссийского кандидата в президенты. Скорее всего, политтехнологический сервис Администрации президента решил, что эта наработка себя не исчерпала, ее решили модернизировать и дать ей вторую жизнь. Возможно, если бы придворные политтехнологи предложил бы власти другую технологию для улучшения общественных настроений, их бы послушали. Но кремлевско-банковские сценаристы, вероятно, являются слугами двух господ, преследуют два комплекса целей. Внутриполитические: отвлечение общественных настроений от потребительских цен, коррупции, сворачивания свобод, Луценко – Тимошенко, мобилизация антитимошенковского электората. А второй комплекс, внешнеполитический – мобилизация российского электората против «бандеровцев». Поэтому был использован сценарий разных сортов Украины, больше удовлетворяющий амбициям российской власти, чем, интересам украинской. Президент в Украине не то очень доверчивый, не то очень зависимый, судя по всему, не возражал.

Проект «Красный флаг» для Львова

Итак, главный сервис – сценаристы на Банковой, условно назовем их «гельманы», работали над сценарием раскола. Для реализации сценария львовской провокации был использован сюжет «Красный флаг». Напомним, что Львовский облсовет еще в прошлом году запретил использовать при праздновании мероприятий 9 мая красный флаг и любую символику тоталитарных государств. Но в прошлом году этот сценарий не был взят политтехнологами в работу. Некоторые аналитики предполагают, что кремлевско-банковским технологам сказали в Москве попридержать сценарий для Львова на год, поскольку в прошлом году широко праздновалось юбилейное 65-летие победы, в Москву ожидался приезд первых лиц глав иностранных государств. И даже в случае «удачной» провокации во Львове российские медиа не смогли бы широко это освещать, чтобы не омрачить празднества, чтобы не испортить картинку путинско-медведевского присутствия с главами стран Евросоюза. То есть в прошлом году картинки с провокациями «пропали» бы для массового российского телезрителя.

Этот год для проведения сценария «9 мая для Львова» казался вполне удачным. Социальная напряженность в Украине явно сильнее. Украинскому обществу нужно кинуть или зрелище (типа танцевально-развлекательный «Майданс») или какой-нибудь конфликтоген. А Россию ждут выборы. В общем, из-под сукна вытянули прошлогоднее решение Львовского облсовета о запрете использования красного флага (с таким же успехом можно было достать пятиконечную звезду, орден Ленина и все такое) и решили «оживить» тему. Для этого профессиональным русским Украины из Крыма и Одессы предложили сделать акцию «Дорогами Победы» с обвозом по Украине красного флага. Акция не нашла широкой общественной поддержки. Поэтому ее решили усилить соответствующим законопроектом. Для этого президентский политтехнологический сервис использовал своих подрядчиков. Назовем их условно – исполком или второй уровень сервиса. Парламентский исполком банковских политтехнологов состоит из разных людей. Во-первых, это всегда безотказные коммунисты, во-вторых, свои – «регионалы», третьи – литвиновцы.

Коммунисты – крепенькая украинская бизнес-партия. Ее постоянный жертводатель живет в РФ. Но я думаю, учитывая советскую систему взглядов, те решения, которые они обычно проводят за деньги, им нравится делать и бесплатно.

Итак, переживающая болезненные реформы (или псевдореформы) Украина вдруг решила озаботиться красным флагом. Автором законопроекта об его использовании коммунистов Царькова и Цыбенко волнует не Трудовой кодекс, а красный флаг как копия флага Победы. «Регионала» Кузьмука волнует не реформа в армии, а красный флаг как копия флага Победы. Да и некогда авторитетного литвиновца Гриневецкого тоже волновал красный флаг как копия флага Победы. Вся эта публика поставила свои подписи под апрельским законопроектом об использовании красного флага как копии флага Победы.

Неважно, что красный флаг по желанию и беспрепятственно использовался на территории всей Украины, меньше в западной ее части. Если Банковая сказала, что надо сделать закон – его сделали. Кому-то хочется денег, кому-то – пост министра, кому-то – кресло губернатора. Дальше, если тема становится парламентской, ей обеспечены прайм-тайм на телевидении.

Банковая избрала Маркова…

Итак, в конце апреля общество вместо того, чтобы говорить о результатах реформ новой власти, стало говорить о красном флаге. Дискуссия обеспечивалась на самом высоком уровне. Телеканал главы СБУ Валерия Хорошковского, ставший его личным отделом агитации и пропаганды, посвятил этому один из своих эфиров. В агитпропе новой власти и Хорошковского лично ходит российский телеведущий Евгений Киселев. Говорят, что стоимость работы главного телеведущего телеканала «Интер» – 50 тысяч долларов в месяц. Его зарплата могла бы нас не волновать, если бы результатом ее работы не было усугубление раскола в украинском обществе. У Киселева на одном из последних в апреле эфиров «Интера» украинскому обществу представили одесского депутата Игоря Маркова. Это один из непосредственных реализаторов Львовской провокации.

Во времена Луценко против Маркова возбуждалось уголовное делоза злостное хулиганство.

Интернет пестрит новостями и видеоинформацией о том, как славный одесский депутат, «авторитетный предприниматель» что-то в очередной раз захватил, кого-то ранил. На таких вот людей вынуждены опираться кремлевско-банковские штабисты. Имеются даже сюжетыс его нецеломудренной жизнью.

Такая вот есть у представителей Российской Федерации одесская партия «Родина». Именно это партия обеспечила медиа-сопровождение крымской и одесской делегации. Кроме, разумеется, крымской партии «Русское единство». Этим людям непосредственно предстояло совершить провокацию во Львове. Поездку во Львов. И под видом возложения цветов стать мишенью и причиной для потасовки со «Свободой».

…и Тягнибока

Роль «Свободы» была тоже расписана. Ведь не зря же на эфиры вместе с Игорем Марковым приглашали Юрия Михальчишина, по сути и форме второго Олега Тягнибока. Великую нацию, крепкую авторитарную власть, да и подлую по сути провокацию, без врага не построишь. Тягнибоку была расписана роль врага. И он, по нашему мнению, с ней согласился. Говорят, эфир, деньги лидерам должны были стать платой «Свободе» за агрессию и дискредитацию украинского национализма. Растущий партийный организм требует средств, «свободовцы» решили, что если «Регионы» не выберут их, то найдут кого-то другого, какой-нибудь псевдо-«Тризуб», какого-нибудь Корчинского. И все состоялось, как запланировали главные кукловоды с Банковой.

Вчера представители партии «Русское единство» были на пресс-конференции в УНИАН. Это было любопытное мероприятие. Представители сего «единства» знали, что идут к людям, которые хорошо понимают суть львовских событий, механизм организованной провокации. Поэтому пресс-конференция напоминала дуэль, где у крымской делегации не было секундантов и симпатиков.

Зачем они ехали во Львов

– Зачем вы ехали во Львов? – этот вопрос прозвучал в адрес гостей в разных вариациях раз пять.

Дальше на каждый ответ шел уточняющий вопрос. Прибирать могилки ехали? Почему ехали прибирать могилки, но не взяли с собой лопаты и грабли? Там оказалось прибрано, и они вам не понадобилось? Тогда зачем было оставаться во Львове? Хотели вручить сертификаты на отдых в пансионаты Крыма? И сколько сертификатов для Львова? Пять? Неужели вы не могли отправить их по имейлу или почтой? Хотели выразить отдельное уважение? Поэтому загнали их в автобусы и продержали до трех часов дня на околицах Львова? А не лучше было бы устроить им праздник во львовском Доме ученых? Камерный праздник с цветами, хорошей едой и фронтовыми песнями? Кто вас просил колесить с ними по городу? Они просили? Или все-таки вы сами хотели?

Вам не жалко стариков для спецоперации? Вы уехали, а им жить в этом городе и с этим городом? В кого вы превратили этих людей?

Версия с «обустройством могилок» в Киеве рассыпалась. Журналисты язвительно заметили, что реманента на это у крымско-одесского десанта не было, зато приехала бригада крымских и одесских журналистов, которая была настолько хорошо вооружена, что после проведенной акции у крымско-одесского десанта оказалось восемьсот фотографий с «бесчинствами бандеровцев». Все документировали. Собственно, часть фотобанка демонстрировалась тут же на пресс-конференции на экране. Побитых ветеранов там не было.

– Я просмотрел все ролики на «ютубе», – продолжал докапываться журналист из «Коммерсанта Украины». – Я не видел ни одного побитого ветерана. Вы видели побитого ветерана? Назовите их мена… Как не знаете, но вы ведь приехали выразить им уважение, говорите, что не будете их оставлять в дальнейшем. Были ли побитые ветераны? Как их зовут? Вы не можете назвать их имена? А может быть, их просто никто не бил?

К финансовой части конференции гости готовились тщательно. Говорили, что их акция финансировалась разумно, что они все ехали за свои деньги. Что каждый потратил на поездку по полуторы тысячи гривен.

Их вывел из себя только один вопрос.

– Где вы работаете? – обратились журналисты к участнику львовской провокации Сергею Юхину.

Тот замялся. Тогда в разговор вступил глава «Русского единства» Сергей Цеков. Сказал, что сам он состоятельный человек, член Крымского парламента и был спикером парламента полуострова.

- Это все помогло вам стать богатым? - снова уточняли журналисты.

- У меня хорошая зарплата, - отбивался спикер...

Я думаю, что на этой пресс-конференции гостей из «Русского единства» журналисты просто «раздели».

Когда крымские гости стали апеллировать к собственному опыту, им явно не хватало аргументов. Антинационалистические настроения покойной бабушки (так мотивировал свои чувства Сергей Юхин) слишком слабый аргумент для такого шага, как поездка на 9 мая в город, для которого красный флаг – флаг ГУЛАГа, Голодомора и репрессий. Да и с финансирование акции вопрос провис.

Русские львовяне в недоумении Пока готовился материал, в блогосфере и медиа появились интервью русских жителей Львова. Прочитывая их, мы обратили внимание на такой момент. Русские львовяне, осуждая волнения и настроения «Свободы», недоумевали, почему милиция не сумела прекратить раскачку автобусов. Почему они паковали ребят и депутатов от «Свободы», но не остановили раскачку. Ответ напрашивается сам собой. Милиции не позволили остановить раскачку и сопроводить транспорт. Ведь приехавшим операторам нужна была картинка. А из всех «бесчинств» львовян картинка с раскачиваемыми автобусами была самая эффектная. И, повторим, провокация была бы невозможной без участия «Свободы».

***

Я хорошо представляю этот эпизод. Через годы какой-нибудь студент, прочитывая учебник по моделированию ситуаций, наткнется на 9 мая 2011 года. И какой-нибудь будущий историк или социолог увидит: они (российско-украинский технологический сервис) все разыграли как по нотам.

А ведь могло быть по-другому. Если бы президент оказался настолько силен, что критически перепроверял готовящиеся его советниками для Львова сценарии. Если бы глава СБУ был настолько патриотом, что взял бы под колпак финансирование пророссийских организаций. Если бы руководство «Свободы» за все коврижки мира, за все эфиры и деньги отказалась от предложенной врагами роли врагов, отказалась воевать со стариками, продолжая тихой партийной работой добывать свои голоса…

Могло ли быть по-другому? И какой бы тогда могла стать страна?

Лана Самохвалова