"Батькивщина": ответственность за драки во Львове несет Янукович

Персональную ответственность за события во Львове 9 мая несет Президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы ВО «Батькивщина».

«Следовательно, советник ЯНУКОВИЧА Анна ГЕРМАН должна была бы набраться смелости зайти в президентский кабинет и назвать вещи своими именами, а не отмывать своего шефа от очевидной вины за бесчинство», - заявили в «Батькивщине», комментируя мнение А.ГЕРМАН о причинах столкновений во Львове на День победы.

«Не ТИМОШЕНКО, а Партия регионов имени ЯНУКОВИЧА нарушила спокойную и толерантную подготовку страны ко Дню победы безответственным законом о красных флагах. Не ТИМОШЕНКО, а подчиненная ЯНУКОВИЧУ милиция организовала зеленый коридор провокаторам из радикальных пророссийских организаций, которые и не скрывали своей цели организовать беспорядки во Львове», - говорится в заявлении.

В связи с этим в партии «Батькивщина» подчеркивают, что впервые за годы независимости 9 мая превратилось в день, который расколол страну. «Именно ЯНУКОВИЧ стал первым из четырех украинских президентов, при правлении которого 9 мая превратилось в день насилия и раскола страны», - говорится в заявлении.

Кроме того, в «Батькивщине» считают активное обсуждение столкновений в СМИ попыткой властей отвлечь внимание общества от роста цен и тарифов, ухудшения жизни в стране в целом.

«Цель ЯНУКОВИЧА очевидна. В течение длительного времени средства массовой информации были заняты обсуждением целесообразности или нецелесообразности решения властей в обязательном порядке вывешивать в эти дни красные флаги, а после 9 мая озабочены столкновениями, конфликтами и противостояниями. Внимание общества целенаправленно отвлечено от роста цен на продукты питания, на топливо, от драконовских жилищно-коммунальных тарифов, от катастрофического ухудшения жизни в стране. И это еще раз доказывает цинизм и грубость методов нынешней власти, готовой сталкивать лбами людей, чтобы избежать ответственности за экономический провал в стране», - отмечает пресс-служба.

В то же время, в «Батькивщине» надеются, что у президента "хватит ума опомниться и наложить вето на закон " О внесении изменений в Закон Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (о порядке официального использования копий Знамени победы».

«Этот документ раскалывает Украину и сеет вражду между гражданами в разных частях нашей страны. Он нарушает избирательное обещание ЯНУКОВИЧА, который божился ввести мораторий на идеологические вопросы, которые разъединяют общество», - говорится в заявлении «Батькивщины ».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2011 года горсовет Львова запретил вывешивать красные флаги в День победы.

6 мая Львовский окружной админсуд запретил проведение 9 мая в городе любых массовых мероприятий.

Несмотря на это, 9 мая после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсова поля во Львове произошли столкновения между представителями патриотических сил и лицами, которые праздновали День победы, - представителями партий КПУ, «Родина», «Русское единство» и ветеранами.

По данным ВО "Свобода", во время столкновений во Львове были задержаны пять активистов и сторонников парторганизации «Свободы». Кроме того, в больницу попали двое ее членов. Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, другому, 1988 г.р., милицейской дубинкой разбили голову, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

В свою очередь, Львовская городская организация Партии регионов заявила, что в результате нападения представителей ультраправых сил 9 мая во Львове пострадали два члена городской парторганизации.

Советник президента Украины А.ГЕРМАН в своем блоге на «Украинской правде» написала, что столкновения во Львове 9 мая были выгодны лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.