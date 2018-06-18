Кто накликал цензуру на газету Kyiv Post?

В коллективе столичной англоязычной газеты Kyiv Post, объявившем забастовку, заявляют о цензуре со стороны владельца и требуют восстановить на должности уволенного редактора издания Браяна Боннера.

История конфликта

Камнем преткновения между владельцем Kyiv Post и коллективом стало интервью министра Минагрополитики Николая Присяжнюка. По версии редакции, «в ночь на 15 апреля, когда очередной номер газеты отправлялся в типографию, издатель Мохаммад Захур позвонил Браяну Боннеру и попросил не публиковать интервью господина Присяжнюка, ссылаясь на личную просьбу министра».

- Мы приглашали Присяжнюка на интервью уже несколько месяцев, - рассказывает заместитель главного редактора Kyiv Post Екатерина Горчинская. - Поскольку зернотрейдеры нам постоянно жалуются по поводу квот, ареста судов, непрозрачности возвращения НДС и тому подобное. Возможно, господин Присяжнюк ожидал, что придут журналисты и спросят что-то вроде: расскажите нам о прекрасных реформах, которые вы воплощаете в жизнь. А пришли двое зубастых журналистов, которые ставили острые вопросы и не давали “съезжать”. Не привыкли наши чиновники так общаться. А учитывая, что у Присяжнюка есть личная дружба или, возможно, бизнес-отношения с издателем, он расценил такой разговор как абсолютную наглость со стороны журналистов и счел нужным позвонить по телефону издателю.

Однако господин Боннер интервью не снял, и за это его самого сняли с должности. В ответ коллектив объявил забастовку, протестуя против увольнения главного редактора.

Значительная часть интервью Присяжнюка была посвящена влиянию депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко ("Юры Енакиевского") на аграрный рынок Украины. Во время интервью Присяжнюк избегал ответов на вопрос о связи Иванющенко с компанией "Хлеб Инвестстрой".

- Все зерновые трейдеры, все инвесторы говорят, что политика правительства за последний год вредит фермерам, которые и так едва прозябают, - рассказывает заместитель главного редактора Kyiv Post Роман Олеарчик. - Кредиты получать не могут. Квоты были розданы не прозрачно. И мы об этом открыто написали в редакционной колонке на прошлой неделе. Непонятна деятельность компании "Хлеб Инвестстрой". Министр не мог сказать, кто ее владелец. Премьер-министр Азаров тоже говорил, что не знает владельца. Как это возможно, что компания частично государственная, частично частная, а госчиновники не знают, кто владелец? Но при этом создают условия, чтобы все финансовые потоки шли именно через эту компанию.

"У нас с ним не совпадали точки зрения на редакционную политику, и первое предупреждение он получил год назад. Я считал, нам нужно больше социальных тем и рекламы, газета и веб-сайт должны приносить прибыль, а Боннеру больше нравились злободневные политические новости", -объяснил увольнение главного редактора владелец ISTIL Group, издатель Kyiv Post Group Мохаммад Захур.

По его словам, со стороны украинской власти не было давления на политику издания. "Я действительно звонил Боннеру и просил не публиковать интервью, ведь материал был сырым и не подготовленным. Его нужно было доработать, достать нехватающие документы, а не давать в газету как попало. Мы планировали опубликовать интервью позже, и почему Боннер его напечатал в недоработанном виде - для меня большой вопрос", - заявил издатель.

Но в редакции не понимают, с каких пор издатели стали определять степень “сырости” интерв’ю. Это обычно не входит в их непосредственную компетенцию.

- Здесь дело не в уволенном господине Боннере, - отмечает Роман Олеарчик. - Не самое главное - вернется он или кто-то другой станет главным редактором. Здесь важнее всего - у нас есть четкая информация о том, что он уволен, потому что он не сдался, когда на него оказали давление из-за интервью с Присяжнюком. Это называется цензура. Владелец газеты господин Захур признался, что попросил эту статью снять. Это цензура. Но сегодня появился пресс-релиз, в котором господин Захур утверждает, что это не цензура. Нас это удивляет. Нас также удивляет, что редактор был уволен, потому что не поддался цензуре. Возможно, издатель не понимает, что такое цензура. Мы хотели бы от него услышать глаза в глаза: действительно ли он не считает это цензурой и будет ли это повторяться?

Первые звонки

- Издатель время от времени делал нам сообщения, что он, с одной стороны, абсолютно согласен с тем, что мы пишем, что действительно в стране проблемы с демократией, со свободой слова, есть коррупция и т.д. но, с другой - владельцы видели в том, что мы пишем и как мы пишем угрозу для их бизнеса и, возможно, для них лично и их отношений с властями, - рассказывает Екатерина Горчинская. - Они нам говорили, что нужно больше позитивных материалов. Но прямой цензуры не было. Это первый случай откровенного давления, начиная с того, что мы, мол, не понимаем, с кем связываемся, заканчивая тем, если эта статья выйдет - Kyiv Post закроют.

В редакции также рассказывают, что владельцев тревожило, что газета якобы выглядела оппозиционной.

- Газета не является оппозиционной. Газета ни Тимошенко, ни Ющенко, ни Наливайченко не поддерживает, - настаивают в редакции. - Мы открыты для выражения всех точек зрения.

Но история с Присяжнюком - не единственный случай давления в Kyiv Post.

В редакции рассказывают, что на прошлой неделе их журналисту позвонил вице-премьер и сказал: я уничтожу Kyiv Post... Чиновник возмущался тем, что в газете вышел якобы не объективный материал и были ошибки в цифрах. В редакции говорят, что цифры получили от правительства. Если были ошибки - готовы к диалогу. Журналистов беспокоит поведение чиновника, его манера общаться с прессой, его ощущение вседозволенности. Однако в Kyiv Post убеждены, что это заявление не связано с нынешней ситуацией. И фамилию вице-премьера пока не называют.

Пока забастовка продолжается... Хотя все журналисты и редакторы работают, куда-то звонят, что-то набирают, готовят материалы... Но нигде ничего не печатают и не выставляют на веб-страницу.

- Мы будем продолжать забастовку, пока не сможем пообщаться с издателем, - говорит Екатерина Горчинская. - Мы направили ему письмо, в котором пишем, что хотим переговоров и не хотим войны, но принять факт цензуры мы не можем.

- И какой была его реакция?

- В ответ получили короткое письмо. Он написал: у вас с завтрашнего дня будет новый редактор. Кому не нравится - до свидания. И он укомплектует редакцию по своему усмотрению. Редактора нам еще не представили. Мы работаем, делаем свою работу, но ничего не ставим на веб-сайт. Даже если бы очень хотели это делать, то не смогли бы. Потому что нам отрезали доступ к админке и системным папкам. Мы просим диалога, а вместо этого получаем удар в спину в виде нанятых пиар-фирм, которые штампуют пресс-релизы. И есть такие подозрения, что размещают заказные материалы.

В коллективе признают, что у издателя есть право уволить главный редактор. Но принять основания, по которым уволен господин Боннер, не могут и называют это “откровенной цензурой”.

- Мы знаем историю изнутри, мы знаем, какое давление три дня оказывалось на Браяна со стороны издателя, а на него, соответственно, со стороны Присяжнюка. Мы не можем согласиться с таким развитием событий и вынуждены требовать, чтобы редактора восстановили на должности.

А что касается упреков некоторых СМИ, что Боннер получил хорошие отступные, то в редакции ничего странного в этом не видят и говорят: это было прописано в контракте, и эта норма в идеале должна была бы распространяться на всех журналистов как одно из средств борьбы с цензурой.

- Господин Боннер сам настаивал, чтобы некоторое время давали зарплату после увольнения журналистам. Даже тем, с которыми у него был конфликт, - отмечает Роман Олеарчик. - Это практика многих стран, где нет проблем со свободой слова. Это дает силы редактором, они могут до последнего защищать свободу слова.

О финансовом состоянии издания на сегодня коллектива не известно. Как рассказывают сотрудники газеты, с самого основания Kyiv Post в 1995 году Джедом Санденом здесь жестко разграничена коммерческая часть газеты и редакторская.

- Финансами занимается не главный редактор и не редакция, а директор Джим Филиппов, - отмечает госпожа Горчинская. - Тем смешнее претензии в сторону Браяна, что он якобы провалил коммерческую часть газеты. У него не было даже таких полномочий...

Жертва цензуры

Учитывая, что уволенного главного редактора Kyiv Post Браяна Боннера уже не было в офисе Kyiv Post, мы задали ему несколько вопросов по телефону.

Господин Боннер, согласны ли вы, что стали жертвой цензуры?

Да.

Официально за что вас уволили?

Вы знаете об интервью с министром сельского хозяйства. Как мне объяснили, я был уволен из-за этой публикации. Но мистер Захур сказал, что есть другие проблемы со мной.

Коллектив издания бастует и требует восстановления вас в должности. Вы готовы вернуться?

Да. Мне очень жаль, что такое произошло. Мистер Захур - очень хороший владелец и издатель. И после того, как он купил газету два года назад, он вложил много денег, сделал ее сильнее. Он отстаивал свободу слова, и вот - единственное исключение... Я хотел бы вернуться, но это невероятно...

Это первый факт цензуры в газете?

Первый в моей жизни и первый в Kyiv Post.

Почему мистер Захур жал на вас? Власть жала на него?

Я думаю, что да.

А кто именно?

Как я понимаю, министр сельского хозяйства.

Это через Иванющенко?

Я спросил, из-за него ли, но никто мне конкретно ничего не объяснил.

Правда ли, что мистер Захур дружит с господином Присяжнюком?

Да. Насколько мне известно, они добрые друзья.

Как, по вашему мнению, после прихода нового главного редактора факты цензуры могут повториться?

Мистер Захур сказал, что в газете будет свобода слова. И я верю, что это правда.

***

Комментируя скандал в газете Kyiv Post вокруг своего интервью, Присяжнюк отметил, что ему ничего не известно - почему текст интервью стал причиной противостояния внутри редакции. При этом высказал предположение, что текст его интервью был использован одной из сторон конфликта, имевшего место в редакции.

«Ни контактов, ни разговоров, ни вычитки текста не было, и никаких претензий к изданию у меня тоже нет», - резюмировал министр.

В свою очередь, издатель обещает, что газета будет выходить, как и раньше, сайты тоже возобновят работу. И отмечает: “Мы никого из журналистов силой не держим, но и политику газеты менять не собираемся”.

- Мы ничего личного не имеем против господина Захура, - говорит Роман Олеарчик. - Я очень благодарен ему за то, что он много денег вложил в эту газету. Можно признать ошибку и пойти дальше. Но должна быть гарантия, что это не повторится. Должно быть признание, что это есть цензура.

Яна Солнцева