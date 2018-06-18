Не наговорил ли Азаров в Китае лишнего?..

Странно, почему Азаров не говорил о своих газовых планах во время визита в Украину Путина, зато а решился на весьма резонансные заявления аж в Китае…

Честно говоря, не очень понятно, зачем понадобилось премьер-министру Николаю Азарову летать нынче в Китай, да еще аж на четыре дня. Ведь в Украине сейчас масса нерешенных проблем, требующих напряженной работы главы правительства, да и немало бюджетных денег пришлось потратить на столь дальний перелет украинской делегации.

К тому же, относительно не так давно – в сентябре прошлого года – украинская делегация во главе с президентом Виктором Януковичем уже посещала Поднебесную. И, думается, еще тогда министерства юстиции двух стран могли подписать соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере юстиции, что было сделано только сейчас.

То же самое можно сказать о достигнутой лишь теперь договоренности j прямом авиационном сообщении Киева с Гонконгом. А вопрос о получении Украиной кредитов от китайских банков на строительство железнодорожной ветки от Киева до аэропорта «Борисполь» и на сооружение сопутствующей инфраструктуры был, казалось бы, полностью решен еще во время визита в Китай Януковича. Зачем же сейчас понадобилось заниматься этим еще и Азарову?

Тем не менее, Николай Янович полетел в Китай. И если относительно каких-то полезных для Украины конкретных дел, совершенных им там, пока еще говорить рано, то ряд весьма интересных заявлений украинский премьер-министр в Поднебесной озвучил.

Впрочем, к числу последних вряд ли можно отнести ставший уже традиционным при встречах украинских руководителей с их иностранными коллегами месидж относительно роста товарооборота между странами. В частности, Азаров и Председатель КНР Ху Цзиньтао отметили при встрече, что товарооборот между государствами на протяжении 2010 года вырос на 36%, а в 2012 году его величина должна достичь 10 млрд. долл.

Но здесь не лишним будет уточнить, что в прошлом году импорт товаров из Китая в Украину вырос на 72%, тогда как экспорт товаров из Украины сократился на 8%. При этом китайский импорт более чем в 3,5 раза превышает украинский экспорт. И если Китай сохранит достигнутый в 2010 году темп роста своего экспорта в Украину, то в 2012 его величина достигнет даже не 10, а почти 14 млрд. долл.

То есть, ситуация с экспортом-импортом между Украиной и Китаем еще плачевнее для Киева, чем ситуация во внешней торговле Украины с Россией, которой недавно хвалились при встрече Азаров с российским премьер-министром Путиным.

Не говоря уже о том, что фактический импорт товаров из Поднебесной в Украину – с учетом контрабанды – наверняка в несколько раз выше, чем фиксирует Госкомстат.

Также вряд ли стоило Азарову в Китае оглашать на Боаосском азиатском форуме заявление с упреком в адрес развитых государств в том, что они являются «дестабилизаторами мировой финансовой системы» в виду наличия у них колоссальных внешних долгов и бюджетных дефицитов. Поскольку такое высказывание Николая Яновича очень уж напоминает известную басню Ивана Крылова про Моську, лающую на Слона ради самоутверждения.

Однако парочка заявлений Азарова, сделанных им в Китае, таки заслуживают внимания. Оба они касались цен на российский газ для Украины.

Во-первых, глава украинского правительства сообщил, что считал бы справедливой для Киева цену на российский газ в размере около 200 долларов за тысячу кубометров. Тогда как в первом квартале 2011 года она достигла около 264 долларов, а по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности составит во втором квартале 293 доллара, в третьем – 313, в четвертом

- 347 долларов за тысячу кубометров.

Несколько странно только, почему Азаров не сказал об этом прямо премьер-министру РФ Путину во время их недавней встречи, а решился на столь резонансное заявление лишь в Китае…

Во-вторых, украинский премьер-министр сообщил о полученной, оказывается, еще два месяца назад скидке на цену российского газа для отечественных химических предприятий. В частности, в интервью агентству «Блумберг» он поведал, что Украина еще в феврале договорилась с Россией о снижении цены на 4 млрд. кубометров газа для предприятий химической промышленности до 170 долларов за тысячу кубометров.

Данная информация Азарова представляется весьма любопытной, и она вызывает множество дополнительных вопросов. Почему, например, столь крупные преференции по цене на газ достались именно химическим предприятиям (да и то не всем), а например, не металлургическим или машиностроительным, или предприятиям теплокоммунэнерго, или тому же населению? Кто конкретно и каким образом добился в соседней стране таких значительных благ, ведь Россия теряет на этом порядка полумиллиарда долларов? Что Киев предложил Москве взамен? Наконец, почему об этом стало известно лишь теперь, да еще и из заявления, оглашенного Азаровым в далеком Китае?..

Впрочем, даже без ответов на вышеприведенные вопросы кое-что начинает проясняться относительно некоторых не очень понятных событий, происходящих в Украине в последнее время.

Так, в середине марта компания «Хлеб Инвестбуд» объявила о крупных льготах, которые она намерена предоставить аграриям. По словам ее директора Роберта Бровди, аммиачная селитра будет дешевле на 10-15%, топливо – на 6-7% рыночных цен. В частности, цена селитры составит 2 815 гривен за тонну при рыночной цене 3200-3 500 грн. По его информации, такой существенной скидки добилось правительство, подписав соответствующий меморандум с ведущими производителями минудобрений - «Стиролом», «Северодонецким «Азотом», черкасским «Азотом» и «Ривнеазотом».

Все перечисленные предприятия контролируются бизнесменом Дмитрием Фирташем.

При этом «Хлеб Инвестбуд» планирует закупить у сельхозпроизводителей по форвардным контрактам до 2 млн. тонн зерновых. Механизм выглядит так: первые 50% суммы форвардного контракта производитель получает сразу после подписания, второй платеж еще в 20% придет перед уборочной, а оставшиеся 30% он получит после уборки урожая. При этом закупка зерна будет производиться, естественно, по относительно низкой цене.

Когда компанией «Хлеб Инвестбуд» оглашалось упомянутое предложение аграриям о скидках по ценам на химические удобрения, было не очень ясно, за счет чего они будут обеспечены финансово. Теперь же, после предоставления Азаровым информации о существенном снижении цены на российский газ для украинских химических предприятий, данный вопрос стал проясняться. Причем размер скидок с учетом почти двукратного уменьшения цены на газ для отечественных химиков, видится даже весьма скромным.

Кроме того, некоторые сведения позволяют сделать также предположения – в чем здесь российский интерес. Ведь не благотворительностью же по отношению к украинским химикам и аграриям занимаются в Москве?..

И вот тут-то и кроется большая интрига. Оказывается, компания «Хлеб Инвестбуд» принадлежит государству лишь на 49%, а остальной пакет записан на фирму ООО «Каласар». Половину же капитала последней структуры через ряд компаний контролирует российский Внешэкономбанк, главой наблюдательного совета которого является премьер-министр РФ Путин. Вторым совладельцем «Каласара» числится бизнесмен Александр Козырев. Но, по некоторой информации, здесь представлены интересыгруппы донецких предпринимателей во главе с депутатом из фракции Партии регионов Юрием Иванющенко.

В таком случае становится понятным, почему в Москве пошли на столь существенное снижение цены на газ для ряда украинских химических предприятий. Также ясно, в чем будет состоять выгода владельца данных предприятий. К слову, уже стало известно, что дешевый газ будет поставляться в Украину через фирму «РосУкрЭнерго», в которой российскому Газпрому принадлежит50%, а еще 50% - Фирташу.

При этом трудно поверить, что премьер-министр Азаров не знает или хотя бы не догадывается обо всех этих скандальных хитросплетениях. Но тогда хочется сказать об еще одном его заявлении, озвученном в Китае.

Глава правительства Украины на Боаосском форуме рассказал, что наша страна является сегодня «прекрасным полем для инвестиционного развития». Он сообщил также о проводимых ныне многочисленных реформах, направленных на улучшение инвестиционного климата в стране, и призвал, по сути, иностранцев вкладывать свои деньги в Украину.

Однако данные высказывания Азарова плохо вяжутся с вышеописанной информацией о снижении Россией цены на газ для «избранных» в Украине, а также упомянутых о скидках для аграриев...

Поскольку такие действия представителей украинского бизнеса на пару с властью, мягко говоря, не являются образом прозрачности и честной конкуренции. Зная о таких вещах, происходящих в Украине, ни один серьезный иностранный инвестор сюда не пойдет.

Или премьер-министр Азаров все же не посвящен во все эти тонкости? И нечаянно выдал в Китае большую «государственную тайну»?..

Александр Бескоровайный