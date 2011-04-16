Азаров говорит, что на часть российского газа он цену давно «сбил»

Украина еще в феврале договорилась с Россией о снижении цены на 4 млрд. кубометров газа для предприятий химической промышленности до 170 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в Китае в интервью агентству «Блумберг».

«Премьер-министр также добавил (в интервью – УНИАН), что после полугодовых переговоров в феврале с.г. было подписано соглашение между Украиной и Россией о поставках 4 млрд. кубических метров газа для украинской химической промышленности по цене 170 дол. за тысячу кубометров», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По словам Н.АЗАРОВА, такая цена на российский газ позволила в канун весенне-полевых работ обеспечить производство минеральных удобрений по приемлемым ценам.

Напомним, что цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тысячу кубометров.