90% украинцев убеждены, что богатые становятся богаче, а бедные беднее

Индекс отчуждения украинцев равен 83 пунктам - это значит, что подавляющее большинство считает, что власть их не слышит и не учитывает их интересы, говорится в результатах исследования GfK Ukraine, проведенного в марте 2011 года.

Результаты опроса показали, что раздражение, безразличие и презрение - именно это чувствуют граждане Украины по отношению к нынешней власти, приводит результаты опроса LB.ua.

В частности, 90% населения Украины в возрасте старше 16 лет убеждены, что богатые становятся богаче, а бедные беднее; по мнению 84% респондентов, людям у власти нет никакого дела до других; 83% респондентов согласны, что большинство людей при власти пытаются получить выгоду за счет таких людей, как они; 80% респондентов считают, что их мнение уже не имеет весомого значения; 78% респондентов считают, что они никак не влияют на события, происходящие вокруг.

Наибольшее значение индекса отчуждения зафиксировано в Северном регионе Украины (93 пункта), самое низкое - в Западном регионе (80 пунктов), прежде всего за счет существенно меньшей доли согласных с тем, что они не влияют на события вокруг (72%).

У 32% опрошенных нынешняя власть вызывает раздражение, почти стольких же (31, 3%) - безразлично относятся к руководству страны. 20,5% - вообще презрительно.

Одновременно, с ненавистью по отношению к власти относятся 13,9% опрошенных, со страхом и беспокойством - 7,6%.

Позитивные чувства по отношению к украинской власти: симпатия и уважение, - характерны лишь для 3,9% и 4% респондентов соответственно. Чуть меньше 9% опрошенных относятся к украинской власти с сочувствием; 8,3% испытывают желание помочь.

См. также Готовы ли украинцы к акциям протеста (опрос)