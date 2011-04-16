Кузьмин: Ющенко не травили, Гонгадзе не заказывали, Путин молодец

Международные эксперты не исследовали кровь, которую они бы бирали лично у экс-президента Виктора Ющенко.

Об этом заявил первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Интер".

"Международные эксперты не исследовали биологические объекты, которые они бы отбирали лично у Виктора Андреевича Ющенко. Ни один эксперт, который дал заключение и направил сюда справки, не отбирал кровь и биологические объекты у Ющенка", - цитирует Украинская правда.

"Эти эксперты получили готовые материалы", - уточнил он.

"Эти материалы привезли туда работники спецслужб, в том числе работники охраны, и говорить о сохранности и исключить возможность несанкционированного вмешательства в процесс перевозки, в том числе подмены, мы не можем", - рассказал первый замгенпрокурора.

11 апреля Кузьмин заявил, что по делу об отравленит Ющенко нет доказательств, что диоксин в его крови был обнаружен.

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Дело против экс-генерала Алексея Пукача не может быть квалифицировано как заказное убийство.

Об этом заявил первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Интер".

"Убийство по заказу предполагает, что дна сторона - заказчик - нанимает исполнителя для совершения убийства. Исполнитель берет на себя обязательства исполнить работу - совершить убийство - за материальное вознаграждение. А заказчик, естественно обязуется по договору это материальное вознаграждение выполнить", - рассказал он.

"Если материального вознаграждения не было, не было такой договоренности, и материального характера взаимоотношений межу этими двумя людьми нет, то убийство как заказное квалифицировать нельзя", - добавил Кузьмин.

По его словам, такое дело можно квалифицировать как убийство по предварительному сговору группой лиц или как убийство организованное преступной группой.

Кузьмин отметил, что статья 93 уголовного кодекса, по которой обвиняется Пукач, она состоит из нескольких пунктов.

"В том числе, там есть пункт убийство по заказу. В том числе, там есть пункт убийство по предварительному сговору группой лиц, убийство в составе организованной преступной группы и больше десятка различных пунктов. Но наказание за все одинаковое - пожизненное лишение свободы", - заявил он.

"Ну, скажите, какая разница принципиальная вам, осудят Пукача по заказу к пожизненному лишению свободы или его осудят за убийство по предварительному сговору группой лиц?" - уточнил Кузьмин.

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Премьер России Владимир Путин не является стороной газовых соглашений, подписанных в 2009 году.

Об этом Ренат Кузьмин заявил, комментируя возможность допроса российского премьера Генпрокуратурой.

"Скажите, премьер Российской Федерации он контракт подписывал газовый? Или он работал в "Нефтегазе"? Или он работал в "Газпроме"? Он не являлся стороной подписания договора", - отметил Кузьмин.

"Премьер-министры этот договор не подписывали", - добавил первый замгенпрокурора.

"Путин, если говорить о его роли, для России получил сказочную цену в 450 долларов. Вы считаете, что его надо привлечь к уголовной ответственности за это? Он для своей страны заключил очень выгодную сделку", - отметил он.

Ранее пресс-служба партии "Батькивщина" сообщила, что в рамках расследования дела против Юлии Тимошенко по заключению газовых контрактов в 2009 году следователь намерен допросить премьер-министра России Владимира Путина.

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Материалы уголовных дел возбужденных против экс-премьера Юлии Тимошенко могут быть рассекречены.

"Часть материалов с грифом "секретно". Часть материалов открытых. Но я надеюсь, что в ближайшее время секретность с этих материалов будет снята", - сказал Р.Кузьмин.

Он также не исключил возможность возбуждения новых уголовных дел против экс-премьера, заметив: "Если будут данные о том, что Юлия Владимировна совершила и другие преступления, то, конечно, будут".