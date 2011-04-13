Адвокат Тимошенко: в ГПУ все-таки говорили о вероятности допроса Путина

Адвокат экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Богдан ФЕРЕНЦ утверждает, что следователи Генеральной прокуратуры все же говорили о вероятности допроса главы правительства России Владимира ПУТИНА в рамках дела его подзащитной.

Об этом Б.ФЕРЕНЦ сказал корреспонденту УНИАН, комментируя заявление ГПУ, что информация о допросе В.ПУТИНА не отвечает действительности.

«В служебном кабинете старшего следователя по особо важным делам ГОРБАТЮКА старший следователь также Генеральной прокуратуры Александр НЕЧВОЛОД вручал и знакомил ТИМОШЕНКО с постановлением о возбуждении уголовного дела. Кроме названных двух следователей и ТИМОШЕНКО, в кабинете также и я находился, и мы знакомились с делом, которое в производстве», - сказал Б.ФЕРЕНЦ. При этом он отметил, что «был вопрос НЕЧВОЛОДУ, при каких обстоятельствах и основаниях возбуждения уголовного дела возникнет необходимость допрашивать ПУТИНА». По словам адвоката, на это «был ответ НЕЧВОЛОДА: «Конечно, мы будем допрашивать ПУТИНА». «Я не только спрашивал, но и был ответ на это», - сказал Б.ФЕРЕНЦ. В то же время, по словам адвоката, речь о сроках такого возможного допроса не шла.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура опровергла информацию некоторых СМИ о намерении допросить премьера России В.ПУТИНА в рамках расследования дела в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО о заключении газовых контрактов в 2009 году.

"Генеральная прокуратура Украины категорически заявляет, что распространенная информация является абсолютной неправдой. Никаких заявлений по этому поводу следователь не делал. И, как сообщил нам сам Б.ФЕРЕНЦ, такой информации он не предоставлял", - говорится в сообщении.

Исходя из изложенного, в ГПУ подчеркивают, что "очевидным является факт вмешательства стороны обвинения в ход досудебного следствия и попытки дискредитировать следователя по уголовному делу".

При этом в Генпрокуратуре предупреждают "всех, кто препятствует следствию или вмешивается в ход его производства, что за такие действия действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность".