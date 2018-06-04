Путин приедет в Киев «втюхивать» нам русский таможенный мир?

Украинский чиновник из Кабмина демонстрирует либо верх наивности, либо верх глупости…Таможенный союз – этап для поглощения Нефтегаза…В отношениях с Россией нет правил…

В Украину 12 апреля с рабочим визитом приезжает премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин. На вопрос корреспондента УНИАН в Москве о повестке визита пресс-служба премьера РФ отделалась дипломатической фразой: мол, Путин обсудит «вопросы двустороннего сотрудничества и ход ранее достигнутых договоренностей».

Поэтому журналистам остается угадывать предстоящих переговоров. И сделать это совсем несложно. Поскольку артподготовка к нему идет полным ходом.

Не будем пересказывать историю трехнедельной давности, как Путин припугнул Украину тем, что РФ выстроит границы, если Украина присоединиться к зоне свободной торговли с ЕС, его первый вице Игорь Шувалов тут же подтвердил, что нам надо выбирать – или туда, или сюда. И как после этого наш местный евроинтегратор, первый вице-премьер Андрей Клюев в Москве сказал, что благодаря СНГ, странам удалось решать много вопросов, и как нам нужна зона со странами содружества. Равно как и не случайным считаем разлогое обоснование смены украинского вектора, которым занялся уполномоченный Кабинета Министров по сотрудничеству с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического сотрудничества Валерий Мунтиян.

Господин Мунтиян само собой повторял, что в Европе нас никто не ждет, а в Таможенном союзе мы можем показать себя надежными партнерами и построить общий рынок Евразии. Он сыпал цифрами, которые призваны убедить украинского читателя в экономической целесообразности ТС, уверял, что вступление туда даст колоссальный рост товароборота со странами содружества, приток инвестиций из РФ. Особо любопытными кажутся утверждения, что вступи мы в Таможенный союз, РФ вдвое снизит стоимость газа для Украины и отменит пошлины на нефть. Господин Мунтиян предупреждает, что нам важное успеть в этот самый Таможенный союз. Поскольку есть страны, которые уже преуспели в этой поэтапной интеграции, они уже не только в ТС вступили, но и в ЕЭП интегрируются. Поэтому, по версии чиновника, нам надо оперативно откорректировать свои обязательства перед 153 странами ВТО (то есть отказаться от них?) и приняться строить с РФ совместное евразийское будущее.

Итак, тема разговора Путина известна – Таможенный союз. Украинский премьер-министр Николай Азаров уже тоже объявил, что Украина хочет говорить о пересмотре цены на российский газ. Мы попросили прокомментировать повестку будущего визита наших экспертов. Является ли участие Украины в Таможенном союзе главной темой переговоров или это отвлечение внимания? А заодно уточнить, как в случае вступления туда Украины страны ВТО отреагируют на обязательное повышение таможенных тарифов, что предполагается договорами ТС. Реально ли при этом получить снижение цены на газ? И есть ли альтернативные подсчеты выгод и убытков в случае отхода от переговоров с ЗСТ и построения единого общего рынка Евразии?

Виктор Небоженко, политолог:

ПУТИН БУДЕТ ТЯНУТЬ В ТС, НО ПРЕСЕКАТЬ РАЗГОВОРЫ О СПРАВЕДЛИВЫХ ГАЗОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Вряд ли нам стоит опасаться визита Путина и вступления в Таможенный союз. Дело в том, что в этом российском деятеле всегда борются две личности: собиратель «русского мира» и миллиардер, который хочет корупционным путем прихватить для российского бизнеса побольше украинских активов. Оставьте в покое сорок процентов российско-украинского товароборота, который якобы может неуклонно расти в случае дальнейшей интеграции. Деятельность компаний Украины и России, которые работают вместе, можно отрегулировать соглашениями, они прекрасно обойдутся без Таможенного союза.

Кремль, упорно затягивая нас в ТС, не обсуждает самую главную проблему наших внешнеэкономических отношений – проблему газа. На этом зарабатывают мафиозные полутеневые структуры и Газпром, не исключено, что и сам Путин. Без справедливых отношений в сфере энергоносителей Таможенный союз Украине не интересен. Путин будет тянуть нас в туда, но при этом будет грозно пресекать разговоры о справедливых газовых отношениях. Сейчас нам предлагают СП Нефтегаза с Газпромом в обмен на мифические российские месторождения. А на самом деле есть замечательный вариант. Россия заканчивает строительство «Северного потока». Она могла бы в обмен на активы Нефтегаза отдать нам часть его акций.

Дмитрий Боярчук исполнительный директор CASE Украина:

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЛЯ УКРАИНЫ – ЭТО КАМЕННЫЙ ВЕК

Судя по всему, темой разговора во время визита Путина станет вступление Украины в Таможенный союз. И я не понимаю, как можно быть в ТС, и при этом в ВТО, интегрироваться в ЕС. Поскольку уровень интеграции, который предлагает Таможенный союз, это исключает. Тем более что Таможенный союз – это политический союз. Российский рынок – рынок прошлого, там старые технологии и низкое качество. Кроме того, в отношениях с Россией нет правил. Там правило такое: кто как в Кремле решил, так и будет. А обоснование для страны-партнера подобрать всегда можно. Например, «принуждение к миру», как было с Грузией. В грядущей торговле за втягивание Украины в Таможенный союз – это цена газа.

Но не думаю, что наша власть имеет право менять вектор. Ведь рынок ЕС – это правила и порядок. Европейский рынок – рынок будущего. Пусть движение вперед непростое, оно связано с гармонизацией, построением инфраструктуры, упорядочение санитарных и фитосанитарных норм. Но это нужно делать, поскольку по-другому останемся в каменном веке.

Интервью украинского чиновника, который агитирует за Таможенный союз – это просто какие лингвистические упражнения, переливание из пустого в порожнее. Чего стоит фраза, что вступление в Таможенный союз станет признаком нашей надежности. А чем мы сейчас ненадежный партнер? А смысл один: Россия хочет оставить нас в сфере своего влияния. Экономики в Таможенном союзе для Украины по сути нет.

Александр Палий, политолог, историк:

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ К ВИЗИТУ ПУТИНА ГОТОВИТ СДАЧУ ЧЕГО-НИБУДЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО

Сейчас так называемая украинская власть готовит очередную сдачу чего-то. Бойко как-то невзначай пару недель назад заговорил о продаже 25% НАК «Нефтегаз», Азаров срочно поручил подумать, что отдать России в обмен на смену формулы газа. Идут опасные торги, и очевидно, что украинская власть нашла, что сдать.

То, что получили после пролонгации пребывания Черноморского флота, уже проедено. Идут поиски, что бы еще сдать и на чем бы еще протянуть с полгода-год. Идет подготовка к сдаче очередного стратегического куска. Полагаю, сейчас дооформятся договоренности в атомной отрасли, там у нас давнее сотрудничество, продолжение которого кажется естественным. Но этапы российского руководства этим не исчерпываются, и у нас будет стоять вопрос по Таможенному союзу и по ГТС. Украину втянут в ТС, и она одномоментно потеряет свои выгоды, связанные с уникальным географическим расположение. Нынешняя власть может за две копейки отдать, и в экономическом смысле нам не будет разницы, находимся мы тут или на Чукотке или в центре Европейского континента.

То есть Путин приедет, чтобы помочь нашей власти изолировать Украину от внешней торговли и выходы не внешние рынки через втягивание в Таможенный союз.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос»:

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – ЛИШЬ ЭТАП ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ НЕФТЕГАЗА

Одним из главных «выгод» Таможенного союза, который нам предлагают, называют снижение цены на газ.

Думаю, что снижение цены на российский газ и перспектива отмены нефтяных пошлин, которые озвучивает нам господин Мунтиян, - это не только его личные фантазии, но и отображение интересов определенной группы, которая ставит своей целью переформатирование экономических реалий в соответствии со своими геостратегическими видениями. Подобные подходы отражают интересы России.

Для чего Россия делает Таможенный союз, для чего она реализует другие проекты на постсоветском пространстве? Суть этих проектов – создание максимально комфортных экономических условий для развития России. Россия никогда не заявляла о том, что она будет благотворить своим соседям по постсоветскому пространству. Яркий пример – Беларусь, с которой Россия имеет наиболее «продвинутые» в их понимании формы интеграции. Такие, как членство в Таможенном союзе, ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и, наконец, Союзное государство. Но длительный конфликт между РФ и Беларусью по поводу пошлин на нефть показывает, что Россия отстаивает только свои интересы.

Поэтому рассчитывать, что условия по снижению цены на газ и отмене пошлин на нефть, как предлагает украинский чиновник, будут приняты Россией к исполнению, - это либо верх наивности либо верх глупости.

Как все происходило в Беларуси? Сначала Россия выдвигала условия. Если Беларусь присоединится к ТС, то она, мол, получит беспошлинную нефть. Беспошлинная нефть там появилась, но в количестве одной трети от того объема, который поступал на переработку в Беларусь. Далее последовало второе условие: когда произойдет полное присоединение к ЕЭП, то Беларусь сможет в полной мере воспользоваться преимуществами, которые дает Таможенный союз. В результате таможенная пошлина в Беларуси не взимается, но появилась некая премия российским поставщикам нефти. Причем размер премии (в отличие от фиксированной пошлины) варьируется по странной формуле и негативно влияет на рентабельность нефтепереработки Беларуси.

Недавняя история показывает: Россия не будет идти на то, чтобы снижать уровень цены на газ, пока не получит то, что нужно ей. А в этом смысле одного факта присоединения Украины к ТС вовсе недостаточно. Речь пойдет о том, что Газпром, являясь монопольным поставщиком газа, имеет свои виды на Украину. Путин почти год назад озвучил идею о слиянии, фактическом поглощении Газпромом Нафтогаза. Это и будет платой украинской стороны за дешевый российский газ. Есть политическая плата за дешевый газ, отказ от ЗСТ с Евросоюзом и присоединение к ТС, а есть экономичемкая цена – поглощение НАКа. И если украинская сторона, последует совету Мунтияна и заплатит за газ и экономическую, и политическую цену, то «эра» дешевого газа буде очень кратковременной, максимум два-три года. Газпром просчитает сумму активов НАКа, за которую он, как и за Белтрансгаз, заплатит низкую цену. И на сумму приобретенного актива будет рассчитан период, на протяжении которого и будет осуществлена поставка газа по некой внутрироссийской цене. Таким образом, по окончании этого периода всегда можно найти обоснование – мол, изменилась ситуация на внешнем рынке, и украинская сторона в соответствии с новыми реалиями должна перейти ук оплате за газ, исходя из той конъюнктуры, которая будет интересна российской стороне. Украина при такой плате за преференции лишается суверенитета в нефтегазовом секторе.

Игорь Бураковский, директор института экономических исследований и политических консультаций:

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – КРАЙНЕ СЛАБЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ ДАЖЕ ДЛЯ РОССИИ

Если брать экономические расчеты, которые были проведены Всемирным банком и отдельными экспертами, например, той же Беларуси, реальный эффект от создания Таможенного союза – сомнителен.

Сам ТС не настолько крупное региональное объединение, поэтому говорить о каком-то гарантированном увеличении товароборота с Украиной не приходится. Цифры Мунтияна о преимуществах Таможенного союза, которые вышли прямо в канун визита, мягко говоря, не являются обоснованными. И если речь идет о переориентации на те или иные рынки, не надо забывать, что мы живем в рыночной экономике. А в рыночной экономике решение, куда лучше идти, принимают рыночные игроки, непосредственно компании – в зависимости от их конкурентоспособности, от соотношения цены и качества их товара. Поэтому такого рода заявления украинских чиновников о переориентации на евразийский рынок не имеют под собой основания. Государство не может переориентировать. Государство может защитить своих товаропроизводителей на тех или иных рынках. А призывы, давайте пойдем туда, а не пойдем туда, мягко говоря, некорректны.

Мы можем говорить об определенных экономических тенденциях, но прямое государственное регулирование в такой сфере неразумно. А уж если речь идет о реальной модернизации украинской промышленности и украинской экономики, то это требует колоссальных инвестиций и колоссальных инноваций. И мы должны отдавать себе отчет: таких инноваций и инвестиций ни в Украине, ни в России, ни в других странах Таможенного союза не существует. Они могут прийти только из третьих стран – либо из ЕС, либо из Китая, либо из других источников.

Я читал российские исследования, где ТС рассматривается как слабенькая альтернатива национальной модернизации самой России. Серьезные эксперты в России хорошо понимают, что Таможенный союз самой России может дать определенный чисто механический успех, но это все равно не решает вопроса глобальной модернизации российской экономики. Тем более не решит проблем в Украине.

Мне кажется, что сама дискуссия является заполитизированной. В настоящее время между Украиной и странами ТС существует соглашение о зоне свободной торговли.

Давайте завершать переговоры о зоне свободной торговли с Европейским Союзом и давайте со странами Таможенного союза будем подписывать документы в новом качестве. А обещания компенсаций в случае нашего вступления в Таможенный союз – это торговля принципами и будущим.

Елена Мигачева