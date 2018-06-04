Кто и зачем убил хмельницкого депутата?

Топ-новостью прошлых выходных стало сообщение об убийстве на Хмельниччине депутата областного совета от фракции ВО “Батькивщина” влиятельного бизнесмена и президента ОАО “Адамс” Адама Яхиева.

Осталось четверо детей

Официальные источники теперь мало разговорчивы. По информации отдела связей с общественностью УМВС Украины в Хмельницкой области, тело 56-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено в его собственном доме в Каменец-Подольском районе. Для расследования обстоятельств смерти на место события сразу выехала следственно-оперативная группа милиции, которую возглавил лично начальник УМВД полковник милиции Сергей Шутяк. “По факту убийства депутата возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК (преднамеренное убийство). Ведется следствие, отрабатываются версии. Тело направленно на медэкспертизу”, — об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Центра общественных связей МВД Украины в Хмельницкой области Инна Проник.

В то же время в политической среде происходит оживленное обсуждение этого происшествия. По словам председателя Хмельницкой областной организации ВО “Батькивщина”, народного депутата от БЮТ Василия Кравчука, одна из версий — это сведение счетов, связанных с бизнес-интересами. “2 апреля должно было состояться собрание акционеров ОАО “Адамс”, генеральным директором которого является Яхиев. Становится страшно, что именно такими методами в Украине решается вопрос перераспределения бизнеса. Депутаты Верховной Рады от БЮТ будут держать на контроле расследование этого резонансного убийства. Мы все сделаем, чтобы заказчики и исполнители были разоблачены и наказаны”, — заявил УНИАН господин Кравчук.

Приобщилась к комментированию ситуации и лидер оппозиции Юлия Тимошенко. В собственном блоге социальной сети “Twitter” 2 апреля она написала: “В Хмельницком убили нашего депутата. За малый бизнес. Застрелили сегодня ночью. Имеет четверых детей. Какое горе. Много государственных наград, депутат облсовета трех созывов. Отказывался переходить в ПР”.

Версия №1. Бизнес-Интересы

Теперь об основных версиях убийства. Больше всего говорят о перераспределении сфер влияния и возможной смене ключевого акционера ОАО “Адамс”. История предприятия начинается с сентября 1994 года (оно создано на базе Каменец-Подольского консервного завода). Оно вобрало в себя агроформирования Каменец-Подольского и Новоушицкого районов Хмельницкой области. Также показательным в свое время было приобретение “Адамсом” недействующего Макеевского сахарного завода (Дунаевецкого района). Процесс покупки состоялся в 2006 году. Однако невзирая на "заверение Адама Яхиева о том, что на середину лета предприятие будет готово к сезону переработки, сахарный завод до этого времени не запустили.

Основными видами деятельности ОАО “Адамс” является производство фруктовых и овощных соков, переработка овощей и фруктов, производство плодоовощных консервов, обработка зерна, производство круп, муки, хлеба и хлебобулочных изделий, макарон, выращивание зерновых культур, овощей.

Интерес к Яхиеву со стороны представителей бизнеса мог возникнуть из-за его довольно крупного пакета акций на ОАО “Адамс” — а это 70%. Последнее слово в принятии судьбоносных для компании решений принадлежало Адаму Яхиеву.

Предприятие находилось в стадии реорганизации. Об этом свидетельствуют данные Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. В частности, в начале 2011 года начальник Хмельницкого территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Валерий Кузь останавливает обращение акций ОАО “Адамс”. Следующий шаг господина Кузя заключался в отмене регистрации выпуска акций (решение от 22 марта 2011 года). “Регистрация отменена из-за реорганизации акционерного общества. Соответственно, аннулировано свидетельство о регистрации выпуска акций ОАО “Адамс”, — сказал начальник Хмельницкого теруправления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Говорят, что решающую роль в удержании 70% пакета акций сыграла чеченская кровь Яхиева (родился он в городе Темиртау Карагандинской области Казахской ССР). “Адам Яхиев не привык отступать. А тем более в критических ситуациях. Это значило бы — проявить малодушие, продемонстрировать собственную неспособность выполнять сложные задания. Нет, он не мог дать оснований своим недругам для злорадства. У него, кроме головы, уже и опыт за плечами, знание”, — это отрывок из книги “Феномен лидера” (художественно-документальные рассказы о чеченце Адаме Яхиеве — гражданине и патриоте Украины).

Правда, корреспондент УНИАН не нашел подтверждения тому, что 2 апреля должно было пройти собрание акционеров ОАО “Адамс”. Информация о собрании, согласно с законодательством, должна была быть обнародована в районной газете за месяц до него. Однако, как сообщила редактор газеты Каменец-Подольского “Край Кам’янецкий” Надежда Ерменчук, ОАО “Адамс” в течение месяца объявления с таким содержанием не размещало.

Версия №2. Кредитные долги

Не стоит отбрасывать и версию с проблемами ведения бизнеса и расчетами за кредиты. ОАО “Адамс” арендовало у населения почти 6 тысяч гектаров земли и постоянно обновляло парк техники и производственные линии. Безусловно, без дополнительных капиталовложений не обошлось. По неофициальной информации, предприятие набрало в банках кредитов на сумму свыше 10 млн. грн. Львиная доля из них – просроченные и непогашенные.

На то, что дела у Яхиева пошли плохо, указывает объявление, напечатанное в районной газете “Край Кам’янецкий” от 21 января этого года. Речь идет о прекращении деятельности частного сельскохозяйственного предприятия “Адамс плюс” (это дочернее предприятие ОАО “Адамс”) с 9 декабря 2010 года путем ликвидации через процедуру банкротства. “Причина — окончание срока действия договоров аренды земельных и имущественных паев”, — говорится в объявлении. Решение о ликвидации принял владелец.

Версия №3. Политическая расправа Сведение политических счетов – вещь тоже вполне вероятная. Хотя сама политическая активность Яхиева не запомнилась какими-то протекционистскими шагами и желанием получить политические должности.

Он был членом ВО “Батькивщина” с 2005 года. За годы правления помаранчевой власти на областном Олимпе звезда политика Яхиева не засветилась. Если не принимать во внимание избрание депутатом областного совета.

Кроме того, с действующей партией власти он также не конфликтовал и не был замечен среди кандидатов на должности в органах государственной власти. Это подтвердил и председатель Хмельницкого облсовета Николай Дерикот. “У Яхиева не было конфликтов с областной властью. У нас всегда были нормальные рабочие отношения”.

Окончательную точку в деле об убийстве депутата и бизнесмена Адама Яхиева, как и в раскрытии заказчиков и исполнителей, должно поставить следствие. Но как у нас расследуются такие дела, объяснять, видимо, излишне...

Виталий Тараненко