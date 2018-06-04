Южно-Азиатское турне Януковича: за деньгами и экзотикой (фоторепортаж)

После недавних визитов в Японию и Китай, украинский Президент побывал с государственными визитами во Вьетнаме, Сингапуре и Брунее.

"Мы планомерно осуществляем нашу многовекторную политику и выстраиваем наши прагматичные и взаимовыгодные отношения со странами южного Востока Азии и Тихоокеанского бассейна", - подчеркнул Президент во время своей первой остановки - во Вьетнаме.

Лейтмотивом визитов в эти страны был поиск новых экономических партнеров и потенциальных инвесторов в украинскую экономику. «Мы сейчас ищем возможности для реализации того потенциала, который по нашей оценке, просто не используется в двухсторонних отношениях с каждой из этих стран», - отметил министр иностранных дел Константин Грищенко, комментируя цель поездок Януковича в страны Тихоокеанского региона.

Помните, фразу из известного советского фильма «Белое солнце пустыни»: «Восток – дело тонкое, Петруха». И это действительно так: отсутствие политического диалога на высшем уровне до последнего времени не позволяло развивать экономические взаимоотношения.

Во Вьетнаме результат был очевиден сразу: это и восемь подписанных документов о сотрудничестве, и непосредственно заявление Президента Вьетнамской Социалистической Республики Нгуена Минь Чиета, о том, что Янукович - близкий друг вьетнамского народа, а также его друг лично.

Уже много сказано о том, что сегодня Сингапур, Бруней и Вьетнам активно развиваются и могут быть интересны Украине не только как потенциальные инвесторы, и экономические партнеры, но и как образцы реформирования экономики. Особенно это относится к Сингапуру, ведь государство за тридцать лет из страны третьего мира превратилась в высокоразвитое государство.

ВВП Сингапура на душу населения составляет более 26 тысяч долларов. В Азии по этому показателю страна уступает лишь Японии, а в мире занимает 16-е место, обогнав такие государства, как Испания и Италия. А еще, Сингапур – крупнейший в Азии финансовый центр, по многим параметрам не уступающий Гонконгу и Токио.

Янукович в своих выступлениях в Сингапуре неоднократно говорил, что большинство национальных проектов Украины обязательно должны быть реализованы с учетом опыта Сингапура.

"Познакомившись ближе с Сингапуром, его инфраструктурой и бизнес-средой, я пришел к выводу, что большинство национальных проектов Украины обязательно должны быть реализованы с учетом сингапурского опыта. Наши проекты "Доступное жилье", "Чистый город", "Качественная вода", "Новая жизнь", "Город будущего" является попыткой воплотить в Украине те результаты, которые вам уже удалось достичь в вашей стране", - отметил Янукович в своем выступлении на украинско-сингапурском бизнес-форуме.

Украине может быть интересен опыт Сингапураи в вопросах борьбы с коррупцией, которую действительно удалось искоренить за довольно небольшой отрезок времени.

Единственное, не хотелось бы, что бы наша власть переняла опыт «сингапурской демократии». Хотя, это может выглядеть весьма соблазнительно для нее. Еще бы, оппозиции в стране практически нет, а власть передается от отца к сыну. Сейчас страну возглавляет старший сын отца-основателя Сингапура Ли Сянь Лун.

Кстати, один из сингапурских оппозиционеров отсидел 23 года, но не за политическую деятельность, а за экономические преступления. Ничего не напоминает? Кроме того, в Сингапуре очень жесткие законы о диффамации (распространении порочащих сведений), чиновники любят судиться, а суды всегда готовы признать диффамацией любое оппозиционное высказывание. Выплатив пару штрафов в сотни тысяч долларов, оппозиционеры просто выпадают из политики.

В интернете я наткнулась на очень интересную статью о том, как проходят выборы в Сингапуре. Избирательная кампания назначается всегда неожиданно и длится девять дней. В течение этого срока каждая из партий получает возможность в течение 4-9 минут изложить свою программу по телевидению. Других возможностей нет, потому что политически независимые СМИ в Сингапуре отсутствуют. Митинги тоже запрещены: любые публичные собрания, начиная от пяти участников, требуют разрешения полиции. А поскольку многочисленных желающих стать оппозиционными политиками в Сингапуре нет, то нет и оппозиционных кандидатов на большинство мест. В значительной мере, правящая элита выигрывает выборы по умолчанию, за отсутствием конкурентов.

Впрочем, справедливости ради отметим, что, по крайней мере по официальным заявлениям, политические вопросы не стояли в повестке дня – стороны все больше обсуждали экономику.

Про абсолютную теократическую монархию Султаната Бруней, куда Янукович отправился после Сингапура, и говорить не хочется. Хотя, народ Брунея султана любит и, как рассказывали нам местные жители, даже вышел на акции протеста, когда султан хотел немного ограничить свою власть, создав парламент.

Вот что хотелось бы перенять у Брунея - это отношение к гражданам. В этой стране действительно существует бесплатная медицина и образование, брунейцы не платят налогов, зато могут взять у государства кредит, даже на покупку самолета!

Возможно, если бы у нас было столько нефти и газа, как в Брунее, мы бы тоже не платили налоги. Зато у нас есть другое, что возможно уже в недалеком будущем станет ценнее, чем энергоресурсы – плодородные земли.

Недаром на переговорах в Южно Азиатских странах поднимался вопрос о сотрудничестве с Украиной в агропромышленном комплексе.

Так, председатель Совета по экономическому развитию Брунея Али бин хаджи Апонг на брунейско-украинском бизнес форуме прямо заявил, что его страна хотела бы сотрудничать с Украиной по производству продуктов питания.

Министр иностранных дел Грищенко рассказал журналистам, что этот вопрос сегодня интересует многих потенциальных инвесторов.

По его словам, речь идет о необходимости поддержания стабильности в мире, которая должна базироваться на продовольственной безопасности.

«То, что сегодня происходит в Северной Африке, в значительной мере, было вызвано, кроме всего прочего, обострением ситуации с обеспечением большинства населения доступными продуктами питания. И в первую очередь пшеницей», - сказал министр, сославшись на мнение аналитиков. Грищенко уверен, что это не может не беспокоить страны в разных уголках мира.

Кроме того, он напомнил, что сегодня многие эксперты обеспокоены изменением системы питания в Японии, Китае и других восточных странах. «Меняется та диета, к которой традиционно привыкли во многих странах мира. Новое поколение японцев перестало пользоваться палочками, перешло на вилки с ножами, и, следовательно, начало есть больше мяса, и многое другое чего они ранее никогда не ели. Их путем идут сотни миллионов китайцев, а через некоторое время будут (идти) сотни миллионов индийцев», - отметил он.

Не знаю, как взаимосвязан отказ от палочек в Японии с увеличением поедания в стране мяса, но факт остается фактом – кушать они стали больше, и, следовательно, продукты питания станут все больше востребованными.

И Украина, со своими черноземами, просто обязана воспользоваться этими тенденциями. Но одно дело говорить, и совсем другое дело развивать эту отрасль. Пока мы слышали только заявление Виктора Януковича о планах властей реализовать реформы в аграрном секторе экономики до 2014 года.

Будем надеятся, что украинский АПК как-то ощутит результаты многочисленных зарубежных визитов Януковича. И тогда, возможно, сбудется его мечта, озвученная им в очередной раз в Брунее, что Украина в среднесрочной перспективе войдет в 20-ку наиболее развитых стран мира, а уровень жизни украинцев будет отвечать высоким мировым стандартам.

Пример многих стран Тихоокеанского региона, которые, как сказал один востоковед, за тридцать лет пересели с вьючных ослов на роллс-ройсы, с племенных скакунов - на самолеты, должен вдохновлять Украину. Но для этого нужно работать и проводить реальные реформы, а не только говорить о них.

Елена Гитлянская

Фото автора и УНИАН