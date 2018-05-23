Поймет ли Янукович главную причину экономического чуда Сингапура?

Секрет успеха страны – преодоление коррупции. Там проверяют доходы не только самих чиновников, но и их детей, жён, родственников и даже друзей… В Украине коррупция только усиливается…

Президент Украины Виктор Янукович совершает сейчас государственный визит в Сингапур, который стал первым в истории отношений двух стран. Там он провел ряд встреч, в том числе – переговоры с президентом Селлапаном Раманатаном.

Во время разговора с президентом Сингапура глава Украинского государства высказался об успешности экономики этого островного государства и выразил желание позаимствовать опыт сингапурских экономических реформ. «Ваши стремительные шаги показали миру, как можно построить новую экономику практически без ресурсов. Поэтому нашу страну очень интересует опыт реформ, которые проводит Сингапур, и тот успешный путь, который им уже пройден», - отметил Виктор Янукович.

Кроме того, президент рассказал сингапурскому коллеге о том, что Украина сейчас вышла на новый путь эффективного развития, в государстве установлена политическая стабильность, и это дало возможность начать реформы. Также Виктор Янукович признался, что «деловая атмосфера в Сингапуре способствует развитию бизнеса, и хотелось бы немного этой атмосферы одолжить для Украины».

При этом главным направлением переговоров в Сингапуре для украинской стороны стало экономическое. Как ожидается, основным итогом поездки украинской делегации станет инвестиционное соглашение о строительстве индустриально-логистического комплекса стоимостью 1,1 млрд. долл. в Одесской области. Кроме того, Украина рассчитывает привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры возле аэропорта «Борисполь».

Однако надо сказать, что есть определенные сомнения в результативности воплощения в будущем в Украине задуманных экономических проектов с участием бизнеса из Сингапура. Можно в этом плане, например, вспомнить, что в начале сентября прошлого года Виктор Янукович посещал с официальным визитом Китай, где также обсуждались подобные экономические проекты с привлечением в Украину китайских инвестиций. Но с тех пор минуло уже более полугода, а воз так и не сдвинулся с места.

В частности, тогда были подписаны документы, предусматривающие китайские инвестиции, тоже связанные с аэропортом «Борисполь». Предполагалось, что китайская сторона построит железнодорожную ветку от Киева до «Борисполя» длиной в 30 километров, а также выступит подрядчиком в сооружении сопутствующей инфраструктуры. На данные цели Китайский банк развития и Индустриально-коммерческий банк Китая должны были выделить кредит на сумму в 1 млрд. долл.

В действительности же, как рассказал в прошлом месяце гендиректор аэропорта «Борисполь» Борис Шахсуваров, строительство не начиналось до сих пор и отложено на неопределенный срок в связи с тем, что не решен вопрос госгарантий под кредит китайского банка на это строительство. «Первое условие китайского банка – гарантии правительства. Вопрос госгарантий на это не решен в госбюджете», - объяснил он причину срыва проекта.

Если же говорить о планах извлечь какую-то выгоду от нынешнего визита Виктора Януковича в Сингапур, то хочется сказать, что гораздо полезнее было бы для украинской власти понять главную причину социально-экономических успехов этого восточного государства и позаимствовать опыт именно в данном ракурсе.

Украинский президент обмолвился о хорошей деловой атмосфере в Сингапуре и о желании «одолжить» у них такую атмосферу. Однако секрет этой атмосферы чрезвычайно прост: радикальное сокращение уровня коррупции в стране.

И для того, чтобы подробно узнать о том, как в Сингапуре побороли коррупцию, вовсе не обязательно было туда ехать. Об этом уже много написано в СМИ, а также в учебниках по новейшей истории и экономике.

В 1959 году Сингапур стал самоуправляемым государством в составе Британской империи, а 9 августа 1965 года провозгласил независимость. С 1959 по 1990 год правительство Сингапура возглавлял Ли Куан Ю, и за указанное время это небольшое государство (площадью всего 700 кв. км.) совершило скачок от страны третьего мира до развитой страны с высоким уровнем жизни.

На момент обретения независимости Сингапур, казалось, безнадёжно погряз в коррупции. Полиция вымогала деньги у торговцев, брали взятки школьные учителя, даже врачи скорой помощи наживались, доставляя больного в «правильную» больницу. Самые ничтожные проблемы без взятки не решались.

«Коррупция является одной из черт азиатского образа жизни. Люди открыто принимали вознаграждение, это являлось частью их жизни», - так описал тогда Ли Кун Ю положение в стране. Борьба с коррупцией началась, по его словам, «путём упрощения процедур принятия решений и удаления всякой двусмысленности в законах в результате издания ясных и простых правил, вплоть до отмены разрешений и лицензирования».

Были также резко подняты зарплаты судей, полицейских и других государственных служащих. Кроме того, в Сингапуре был создан независимый орган с целью борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти (расследования инициировались даже против близких родственников Ли Куан Ю).

Агенты Corrupt Practices Investigation Bureau, в переводе - Бюро по расследованию коррупции, стали проверять банковские счета, имущество не только самих чиновников, но и их детей, жён, родственников и даже друзей! Если клерк и его семья живут не по средствам, бюро автоматически, не дожидаясь команды сверху, начинало расследование.

Ряд министров, уличённых в коррупции, были приговорены к различным срокам заключения, либо покончили жизнь самоубийством, либо бежали из страны. Среди них были и давние соратники Ли Куан Ю, такие как министр охраны окружающей среды Ви Тун Бун.

И раньше, и сейчас в Бюро по расследованию коррупции может позвонить любой гражданин - «горячая линия» работает круглосуточно. Охотно принимаются и анонимные жалобы.

Волокита в учреждениях Сингапура отсутствует – запросы в министерства шлются по Интернету, в электронном формате. Суды работают чётко и быстро.

В итоге Сингапур в соответствии с международными рейтингами стал одним из наименее коррумпированных государств мира. Организация Transparency International, отслеживающая уровень коррупции в мире, в 2009 году поместила Сингапур на третье место в своём рейтинге – на одном уровне с Норвегией и Данией (Украина занимала тогда 146-е место). Взяточничество в этой стране на сегодня отсутствует как таковое: чиновники не берут мзду, суды эффективны, а бизнесмены никому не платят откатов.

Ныне Сингапур – высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации. Валовой национальный продукт на душу населения — один из самых высоких в мире (в 2008 году — 38 972,1 долл. США). В рейтинге конкурентоспособности ВЭФ экономика Сингапура заняла в 2009 году третье место.

Вот и весь секрет полишинеля. Власть в Сингапуре всего лишь навела порядок с коррупцией, а ее вмешательство в экономические процессы было минимальным. Бизнес, освобожденный от коррупции и чрезмерной бюрократии во власти, самостоятельно обеспечил стремительный рост экономики.

Ну а в Украине ситуация с коррупцией совершенно иная. Здесь коррупция уже давно правит бал, а после победы на президентских выборах Виктора Януковича ее уровень лишь возрастает.

К примеру, согласно обнародованным в декабре 2010 года организацией Transparency International результатам очередного ежегодного исследования «Барометр мировой коррупции за 2010 год», число украинцев, которые признались, что хотя бы раз давали взятку за последние 12 месяцев, оказалось 34%, тогда как в 2009 году таких было лишь 21%.

И лишь один красноречивый штрих. Верховная Рада в начале этого месяца приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта о борьбе с коррупцией, подготовленного президентом. Однако стало ясно, что власть лишь имитирует борьбу с коррупцией.

В частности, уже практически нет сомнений, что в будущем законе о борьбе с коррупцией не окажется нормы об обязательном декларировании доходов и расходов не только чиновниками, но и их родственниками. А без этого весь документ не имеет никакого смысла, о чем может свидетельствовать и опыт Сингапура. Там, как уже было сказано выше, тщательной проверке на предмет коррупции подвергаются не только госслужащие и их родственники, но даже и друзья чиновников.

Так что, подписание в Сингапуре договоров о каких-то экономических проектах – это далеко не главное, что можно было бы получить Украине от этой страны. Намного полезнее было бы поучиться там эффективным способам борьбы с коррупцией. Однако почему-то кажется, что украинская власть не увидит основной причины успешности далекого восточного государства и не позаимствует соответствующий опыт…

Александр Бескоровайный

Фото УНИАН