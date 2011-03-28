Янукович: Наши глаза смотрят на Восток

Украину очень интересует опыт Сингапура в проведении реформ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил на встрече с Президентом Республики Сингапур Селлапаном РАМАНАТАНОМ.

Главными темами беседы стали опыт реформ в Сингапуре и взаимные инвестиции.

Во время разговора глава Украинского государства отметил: «Ваши стремительные шаги показали миру, как можно построить новую экономику практически без ресурсов. Поэтому нашу страну очень интересует опыт реформ, которые проводит Сингапур, и тот успешный путь, который им уже пройден».

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что Украина вернулась к прагматической политике, отметив, что мы стремимся установить нормальные взаимовыгодные отношения со всеми странами.

«Наши глаза смотрят на регион, который быстро развивается. Прежде всего, на восток. Мы приехали в Сингапур как к партнерам, которым готовы предложить открытые торгово-экономические отношения», - сказал Президент, добавив, что Украина также заинтересована в привлечении сингапурских инвестиций.

«У нас есть для этого большой потенциал», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

«Деловая атмосфера в Сингапуре способствует развитию бизнеса, и хотелось бы немного этой атмосферы одолжить для Украины», - отметил глава государства.

Сегодня, подчеркнул Президент, Украина вышла на новый путь эффективного развития, в государстве установлена политическая стабильность, и это дало нам возможность начать реформы.

Со своей стороны, Президент Сингапура С.РАМАНАТАН сказал: «Надеюсь, Ваш визит положит начало новому периоду развития отношений Украины и Сингапура». Он пожелал Президенту Украины успехов в реализации реформ, а также выразил надежду на успешное проведение бизнес-форума, который состоится завтра, а также на то, что сингапурские компании помогут в реализации национальных проектов.

В.ЯНУКОВИЧ пригласил Президента Сингапура посетить Украину.

Перед этим состоялась официальная церемония встречи Президентов Украины и Республики Сингапур. Церемония прошла перед Официальной резиденцией Президента Сингапуру «Истана».

Прозвучали государственные гимны Украины и Сингапура. Главы государств обошли строй воинов Почетного караула.

После церемонии встречи состоялось представление официальных делегаций Украины и Сингапура, а также представителей дипломатического корпуса.