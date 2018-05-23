Предприниматели завершили автопробег и выставили требования власти

Лебедев-Кумач, наверное, был бы сильно удивлен, что его песня «Вставай, страна огромная» через 70 лет после ее написания стала гимном предпринимателей Украины…

В Киеве на Европейской площади состоялся митинг, которым оканчивался автопробегпредпринимателей. Автопробег начался в понедельник и собрал участников Налогового Майдана и их сторонников. Он проходил под лозунгом «Отбери Украину у олигархов и отдай ее людям» и был призван объединить Украину, стать акцией солидарности предпринимателей в борьбе за новый налоговый закон, сохраняющий и реформирующий упрощенную систему налогообложения.

Лебедев-Кумач, наверное, был бы сильно удивлен, что его песня «Вставай, страна огромная» через 70 лет после ее написания и через 65 лет после победы СССР над Германией стала гимном предпринимателей Украины, которые таким образом выражают свое отношение к власти Януковича – Азарова. Сегодня на митинге на Европейской площади, которым завершался автопробег предпринимателей, его участники включили запись песни в исполнении Краснознаменного хора, объявив его своим предпринимательским гимном. Военная тематика и антифашистские лозунги присутствовали в антураже акции. Например, на плакатах, которые держали участники, властей называли неофашистами. Еще участники митинга держали саркастические коллажи, где портреты Сталина и Азарова были расположены рядом, и подпись «Жить стало лучше, жить стало веселее». Еще был портрет с Гитлером, где оба выкинули в характерном жесте правую руку.

«Война» - сильное и драматичное слово. Только однажды я слышала, как украинские бизнесмены называли состояние в обществе «войной». В 1999 году, когда в одесской налоговой, протестуя против беспредела ГНАУ, взорвал себя бизнесмен Каверин. Не хочется думать, что в моей стране возможна война. Но противостояние бизнеса и власти продолжается. И сегодняшний митинг наглядно это показал.

Мы внимательно отслеживали осенне-зимние события предпринимательского Майдана и лично знаем многих его активистов и организаторов. Поэтому увидеть, как сегодня с гудением и флагами приезжают скромные, подержанные машины предпринимателей из регионов, было, как будто встретить добрых друзей. Это был митинг, в котором участников не записывают на бумажку, не пересчитывают, не контролируют и не выстраивают в оплачиваемые колонны. Накануне митинга возле УНИАН и на близлежащей территории шныряли официальные и быкообразные люди в черном…

Это был митинг, в котором чувствовался дух единства и братства. В понедельник восточная колонна автомобилей выехала в Киев из Луганска, заезжая в города по пути следования, вторая – Западная – выехала из Львова. На протяжении пяти дней они заезжали в города и проводили там маленькие Майданы. Каждую колонну, прибывающую на Европейскую площадь ведущий митинга радостно приветствовал.

– Прибыла восточная колонна, – объявил ведущий митинга. – Во главе колонны – Игорь Запрудский.

Это была правильная идея ставить в начало колонны человека, хорошо известного предпринимателям, и объявлять известных участников автопробега. Например, Алла Белоцерковская из Северодонецка... Она предприниматель, но по первой профессии юрист, активно помогала коллегам, подвергавшимся репрессиям. Или Игорь Запрудский, глава Луганской организации профсоюза предпринимателей… Мы писали о репрессиях, которым был подвергнут этот представитель малого бизнеса. О том, что после возвращения из Киева после завершения предпринимательского Майдана его маленький магазинчик в Луганске (он арендует квартиру на первом этаже) разорили милиционеры, и о том, как в поддержку этого предпринимателя-инвалида включились все его коллеги из разных концов страны.

Игоря обнимали коллеги и окружили журналисты.

– Как вы доехали? – интересовались у него.

– Власть устраивала провокации постоянно. На самом выезде из Луганска одного из участников остановили и сказали, что его машина сбила столб со светофором. Хотя в момент происшествия его авто было совсем в другом месте. Чтобы попасть в Днепропетровск, куда суд запретил нам въезжать, мы разбились на группы, и все равно въехали и провели митинг. На всем пути следования – Алчевск, Донецк, Полтава, Чернигов – нас встречали люди. Они не боялись. Людей можно испугать ровно настолько, насколько они готовы испугаться.

– А за кого вы голосовали на президентских выборах?

– В первом туре за Тигипко, во втором за Тимошенко, – сказал Запрудский, – Я хочу сказать главное: мы ничего и никого не должны боятся. Мы в своей Богом данной стране.

Я подумала, странно. Парень из Луганска, голосовавший за Тигипко, цитирует Тягнибока.

Но если говорить об атмосфере… Непроплаченные митинги всегда радостные. Тем более когда для его проведения выбраны правильные идеи. Итак, первая идея, которую официально озвучила народный депутат Украины, глава совета предпринимателей при Верховной Раде Наталья Королевская:

– Мы должны требовать принятия законопроекта про единый налог, разработанный советом предпринимателей при Верховной Раде. Эта власть хочет сделать нас нищими, поскольку нищие люди не могут быть свободными.

Напомним, что над проектом закона работали активисты налогового Майдана, руководители бизнес-ассоциаций. В обсуждении приняло участие более шестисот людей.

Я снова зачиталась наглядной агитацией. Кто-то написал на плакате весь синонимический ряд в адрес власти: «Блатные, разнузданные, безответственные…» Кто-то держал портрет Януковича с подписью «Первый год отмотал».

В это время на сцену возле Украинского дома приглашали по очереди участников автопробега. Игоря Гурняка, лидера предпринимателей Львовщины сменил горняк из Луганска, участник движения «Солидарность» Константин Ильченко:

– Если вам скажет кто-то, что на Донбассе любят Януковича – не верьте. Там его ненавидят. Его проклинают. Кто делает реформы? Бывший комсомолец Ефремов, который открывает копанки, нелегальные шахты, чтобы люди от нищеты батрачили на него. Мы ехали в Киев, в одной колонне были пенсионеры из Одессы и студенты из Львова, Восток и Запад были вместе, несмотря на уверения политиков, что мы разъединены. В своем желании построить процветающую Украину – мы едины.

Наверное, национальные идеи рождаются на площадях. У этой акции не было крупного пиар-сопровождения, над ее идеологическим содержанием не работали большие специалисты. Но когда участники предпринимательского Майдана, приехавшие в Киев из Хмельницкого, обнимались с коллегами из Запорожья, когда они по-детски радовались встрече, попутно делясь, как отбивались в последние два месяца от МВД, когда интересовались ходом очередного судебного дела (в Хмельницком в ближайшее время пройдет четыре заседания суда по предпринимателям – участникам Майдана), - понимаешь: все это разделение Украины на две части – старания политиков. И что объединить нас всех может простая идея строительства сильной, состоятельной и свободной страны.

Этот митинг был однодневным повторением осеннего предпринимательского Майдана. Говорили о пенсионной реформе, Трудовом кодексе, и было видно – люди знакомы с документами. К микрофону во время митинга мог попасть не только участник автопробега, но и каждый желающий симпатик, от студента до пенсионера. Организаторы митинга не связывали себя с политиками, тем не менее, в этот раз выдвинули не только экономические требования (отмена Налогового кодекса), но также требовали отставки премьер-министра Азарова. И тут была очень искренняя атмосфера, тут поименно вспоминали участников, которые подвергались репрессиям после предпринимательского Майдана.

После митинга на Европейской площади предприниматели пошли на Банковую, к администрации, где голодали их товарищи. Участников было не очень много. Максимум полторы сотни машин. И где-то полтысячи людей на митинге. Но революцию во Францию тоже поддерживал всего 1% населения. А казаков в Украине было и того меньше. Но и то и другое стало самыми светлыми страницами истории этих стран.