Налоговый Майдан: власть пытается уничтожить и площадь, и тех, кто на нее вышел?

Сначала было 20 проверок, потом пришла милиция и увезла люстры, которые я продаю… Они пугали детей, когда отец уезжал на акции… Мы в своей стране и будем бороться за свои права…

Власть не может простить предпринимателям, что те воскресили Майдан и показали, что он снова может стать силой. Не могут простить, что, невзирая на свой президентский и премьерский статус, приезжали на Майдан не как герои, а как провинившиеся и вынуждены были общаться с представителями малого и среднего бизнеса. И стали уничтожать тех, кто стоял на Майдане, кто не прятал лицо. А еще стали в буквальном смысле уничтожать Майдан.

Про страх власти перед площадью свидетельствуют бесконечные попытки устраивать на ней всевозможные карнавалы. Новогоднюю елку тут установили буквально на следующий день после демонтажа палаточного городка налоговых протестующих. А именно – 3 декабря. Смотрящий за городом от «Регионов» господин Попов обещал, что на Майдане будет проводиться с этого самого дня феерическое шоу вплоть до Крещения. Народу обещали ярмарки, торжества и все такое. Но все происходящее там выглядело убого, запроса киевлян на такие празднества-ярмарки не было.

После праздника Крещения пришел День Соборности, на Майдан пускали только организованных властью людей. Потом вдруг господа «донецкие» вспомнили английское слово «Гайд-парк» и сказали, что хотят сделать его на Майдане. Ну, чтобы в Киеве был Гайд-парк, а не Майдан. Эта идея, однако, не прижилась.

Стереть Майдан пока не выходит. Даже если утащить оттуда все плиты, якобы поврежденные во время налогового противостояния.

А вот уничтожать предпринимателей и активистов Майдана у власти получается не то чтобы очень хорошо, а несколько лучше.

Когда власти начали прессовать активистов Майдана из числа, как мы их называем, «революционеров», ничего экстраординарного, как для нынешних времен, в этом не было. К тому же революционеры сами иной раз не прочь посидеть в СИЗО. Это только укрепляет их имидж и авторитет. Пусть взрослеют парнишки, они еще могут понадобиться украинской демократии.

Но в последние недели пошли тревожные сообщения о том, что под каток репрессий попадают и сами предприниматели. Те, кто после отмены первого варианта Налогового кодекса свернули палатки и законопослушно отправились по домам и на свои рынки. Мы позвонили по сохранившимся со времен Майдана телефонам и спросили малых предпринимателей, что происходит в их жизни.

Игорь Запрудский, председатель профсоюза предпринимателей Луганщины, инвалид второй группы:

СНАЧАЛА БЫЛО 20 ПРОВЕРОК, ПОТОМ ПРИШЛА МИЛИЦИЯ И УВЕЗЛА ЛЮСТРЫ, КОТОРЫЕ Я ПРОДАЮ

В Луганске я и Николай Девицкий, который возглавляет профсоюз таксистов, организовывали протесты против Налогового кодекса и принимали участие в акциях на Майдане.

Через пару дней после того, как мы из Киева вернулись в Луганск, после отмены кодекса, начался прессинг. Я арендую маленький магазинчик, где продаю осветительную технику. Ко мне за две недели пришло около двадцати мыслимых и немыслимых проверок: пожарники, налоговая милиция, налоговая инспекция, стандартизация. А потом пришла милиция. Их было человек двадцать. Пришли по заявлению некого анонима, решили проверить хозяйственную деятельность. Сначала выгребли всю оргтехнику, компьютер, в котором были документы, касающиеся мой профсоюзной деятельности. Я ведь помогаю местным предпринимателям. Потом стали снимать с потолка люстры.

И я заметил, что эти двадцать милиционеров даже не стеснялись своих действий. Это была просто зондер-команда какая-то. Под надуманным предлогом, что я якобы не имею разрешения от горисполкома (а его не нужно, достаточно разрешение района, к слову, на стене висели все мои разрешительные документы) у меня без каких-либо документов отбирали то, что я нажил, то, чем поддерживал своих стареньких родителей, поддерживал родных. Я много лет живу с клапаном в сердце, бывали моменты, когда врачи просто возвращали меня с того света. И я очень остро понимаю, что такое совесть, честь, мораль, вера. Их невозможно купить.

Видеть, как разрушают магазин, было невыносимо, мне стало плохо, вызвали скорую помощь. Потом мои коллеги из Киева подняли шум в связи с прессингом, кроме того, дело против меня рассыпалось в суде. Суд вчера снова отложил рассмотрение дела против меня. Ночью они привезли в коробках люстры и оставили под магазином. Я еще не открывал их, не знаю, что осталось цело, а что нет.

Они нарушили все, что можно нарушить. Это же бандиты, кущевская станица номер два, вотчина нардепа Ефремова, который считает себя крестным отцом этой вотчины. После этого я решил точно: буду принимать участие во всех акциях против власти. Они пытались растоптать людей, которые с кравчучками в руках продержали на своих плечах свои семьи.

Мы будем помогать тем, кто готов бороться.

Игорь Супрун, председатель общественной организации предпринимателей «Край» Хмельницкой области, предприниматель:

ОНИ ПУГАЛИ ДЕТЕЙ, КОГДА ОТЕЦ УЕЗЖАЛ В КИЕВ НА АКЦИИ

Четырех наших предпринимателей арестовали еще во время акций протеста, когда те хотели передать письмо-обращение к губернатору. У нас в Хмельницком акции в тот период проходили постоянно. Людей продержали несколько дней в КПЗ, требуя, чтобы они дали показания на местных активистов Майдана. Они и сейчас под следствием. Причем прессовали активистов именно в те дни, когда намечались акции. Но нам помогли предприниматели Киева, которые предавали дела огласке. А вообще пережить это трудно. Под окнами офисов и домов некоторых наших бизнесменов милиция устраивала посты. Они пугали детей, если отец-предприниматель уезжал в Киев на акции.

Одного бизнесмена этот период в наручниках и без сознания отвезли в больницу и устроили возле него пост. Сейчас допросы, вызовы продолжаются. Когда мы объявили, что будут акции протеста в январе, Галину Кулик, которая торгует на рынке, снова вызвали в правоохранительные органы, допрашивали.

Мария Филиппчук, председатель профсоюза защиты предпринимателей Черновецкой области:

МЫ НИЧЕГО НЕ БОИМСЯ: МЫ В СВОЕЙ СТРАНЕ И БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА

Против предпринимателей, которые действовали в рамках акции 16 ноября, открыты уголовные дела. Всех вызывают на допросы. Люди из разных рынков дают показания.

Мы обратились к губернатору и главе УМВС с письмом, чтобы прекратили действия против предпринимателей. В центральных СМИ описали случай, когда нашу активистку Лидию Гаину 19 января взяла милиция – так она по сегодняшний день находится на лечении.

Мы ничего не боимся, мы в своей стране и будем бороться за свои права.

Андрей Панайотов, член координационной рады Ассамблеи малого и среднего бизнеса (Киев):

МЫ НЕ ВЕРИМ НИ ЭТОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, НИ ЭТОМУ ПАРЛАМЕНТУ

Давление на бизнес со стороны власти продолжается.

Мы ему активно противодействуем. Формируем для этого совет предпринимателей. Если бы не наша борьба, то притеснения были бы серьезнее. Мы предоставляем защиту всем, кто с нами сотрудничал во время «налогового» Майдана и кто просит о такой помощи.

Мы не верим ни этому правительству, ни этому парламенту.

***

Не везде предприниматели одинаково смелы. Люди, которым выдвинули обвинения по делам двухгодичной давности, иногда пребывают в растерянности и уже не хотят публичных протестов. Но те, кто выстоял, готовы идти дальше.

Теперь уже едва ли кто-то упрекнет их за политические лозунги. Свернув свои палатки 3 декабря, предприниматели мирно ехали домой продолжать свой скромный бизнес. Но дома их ждала политика: МВД, налоговая, проверки...

Никто не спрогнозирует, какими будут формы борьбы предпринимателей. Но бесспорно, теперь они не обойдутся без четких политических требований. Имеют право.

Маша Мищенко