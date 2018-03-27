Филарету поможет НАТО

Патриарх Филарет, который пришел на пресс-конференцию сайта «Обозреватель», журналистами в этот раз был встречен почти дружелюбно. Нужно сказать, что обычно ему на публичных встречах приходится вытягивать из себя не одну шпильку благочестивых мирян. То какая-нибудь прихожанка на околоцерковном событии укоризненно ему заметит: «Господин Денисенко, а Бог все-таки есть». То на пресс-конференции кто-то из журналистов ядовито спросит, мол, а зачем вашей святости по Восточной Украине кататься, там ведь у Вашей святости всего-то с десяток приходов. Он в такие моменты умеет держаться достойно, он прошел прекрасную школу общения с руководством и бывшей Советской Украины и даже бывшего Союза. Благостный взгляд, незлобливая реакция – одним словом, даже делается грустно, что этот милый человек вызывает столько страстей у православных церквей, и к тому же предан анафеме. Но сегодняшняя встреча была омрачена всего парой вопросов Вашего покорного слуги.

-Ваша Святость, украинская церковь уже дозрела до полной самостоятельности или как ее еще называют поместности. У нас есть богословские вузы, огромное количество монастырей, православных святынь. Но считается, что объединение церквей невозможно, пока во главе одной из церквей стоите вы. Простите, но Ваша персона считается главным камнем преткновения на пути объединения. Готовы ли вы отдать свой «патриарший посох» ради объединения украинских православных церквей?

- Пока жив, то никогда не откажусь от престола. Я спокойно отойду, если буду знать, что в Украине есть поместная церковь, что она единая и что она признана Вселенской Церковью. И пусть пока мы не признаны полнотой православия, но это вопрос времени. Я отойду от дел, только если поместная церковь будет создана.

- Но, насколько известно, Вселенский патриарх еще ни разу не принимал Вас у себя, за эти десять с лишним лет.

- Мы встречались с ним один раз в 1992 году, он одобрил мое решение о создании поместной церкви, но сказал, что для того, чтобы украинская церковь стала единой, то необходимо объединение с другой православной церковью. И мы работаем над этим.

- Вы не можете не согласиться, что после того, как без благословения только вашей волей и с помощью политиков был создан Киевский патриархат, большая часть прихожан Церкви Московского патриархата почувствовала, что вы отделены от Вселенской церкви. Более того, верные УПЦ МП, которых большинство в Украине, считают, что из-за вашей «неканоничности» прихожане киевского патриархата умирают некрещенные, невенчанные, неисповеданные.

- Я понял ваш вопрос. Люди, которые к нам идут, ведь не глупцы, они тоже все понимают и читают книги. Они признают все наши таинства, они верят в них и для них наши таинства действительны.

- Как вы относитесь к церкви "Посольство Божие", сторонником которой является новый мэр Киева?

- Это новейшая тоталитарная церковь и мы опасались, что с приходом нового мэра будет ее усиление. Но я встречался с новым мэром, он сказал, мне, что он – православный, что он – крещенный в православной церкви. И поэтому я думаю, что у Киева будет православный мэр.

- Говорят, что кто-то хочет предать Виктора Ющенко анафеме?

- Когда у людей исчерпаны другие аргументы, то начинают говорить об анафеме. Виктор Ющенко соборовался в пещерах в Лавре (соборование – церковная треба, когда священник молится о прощении забытых грехов соборующегося), приходил ко мне во Владимирский собор и исповедовался и причащался. Никто его анафеме не предавал, как бы того не хотелось отдельным епископам…

- Как ваша церковь относится к роману и экранизации книги «Код да Винчи»?

- Осуждаем. Мы осуждаем любые произведения, которые критикую святое церковное предание.

- А фильм можно посмотреть?

- Если вы не боитесь, если ваша вера так крепка, что вы не потеряете ее после просмотра фильма, то – смотрите.

- Вы сказали, что обрести самостоятельность Украинская церковь сможет при хорошей внешнеполитической ситуации.

- Да. Толчок этому может дать вступление в Евросоюз и НАТО.

Маша Мищенко