В Государственной думе собрались «профессиональные русские»
«Я не вижу причин, по которым в России на самом деле не возобладает точка зрения, что чем хуже для Украины, тем лучше для России», - считает главный украинофоб РФ Затулин…
|Константин Затулин
Это он в апреле 2009 года в Харькове призвал к походу против украинцев, заявив, что в интересах российской политики «необязательно Украина должна сохраняться как государство». Тогда антиукраинская свора в Харькове поставила цель (как заявил в своем докладе Затулин) – бороться с Украиной «как с главным конкурентом на постсоветском пространстве».
Учитывая, что инвестор антиукраинских проектов (человек утративший доверие президента, а по сути, обычный вор) Юрий Лужков сегодня живет в Лондоне, думские друзья Киева, в «заговорщицкой атмосфере интриг, тайн и измен» начали поиск денег и призывают «пятую колону» мобилизоваться в борьбе за русскую идею в Украине! Для «марша на Киев»…
Похоже, что укрощение Украины для украинофобов и их продажных украинских преторианцев становится магической формулой для решения своих внутрироссийских проблем. Наверно, поэтому даже прокремлевские интеллектуалы, типа Глеба Павловского, заговорили о крахе старой геополитической системы, рождении империи во главе с великими гроссмейстерами путинского большинства.
Главный враг Затулина и Корнилова в Украине – это оказывается, Савик Шустер. Это он, по их словам, развязал пропагандистскую войну против русских в Украине.
|Савик Шустер
Могу только повториться. Константина Затулина на дух не переваривают и МИДе РФ. Во всяком случае, все его акции вмешательства во внутриполитические процессы в Нагорном Карабахе, в Грузии, в Украине, в Таджикистане, в Белоруссии никогда не были позитивно оценены в ведомстве Сергея Лавров.
Более того, известный журналист Матвей Ганопольский считает Затулина «главным разрушителем СНГ». «Вы сколько несчастий принесли СНГ и во многом, благодаря вам СНГ находится в таком плачевном состоянии», - заявил журналист, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Константин Затулин – это «канава», обочина российской политики, политический маргинал, который завоевывает популярность эпатажными заявлениями и мобилизацией неудачников, проживающих на территории бывшего Советского Союза. Все его потуги получить синекуры в исполнительной власти заканчивались крахом.
В России достаточно здравых и умных политиков, которые искренне желают наладить конструктивные, взаимовыгодные отношения между нашими странами. Поэтому трудно понять тех, кто в украинском политическом классе несет ответственность за этот сегмент внешней политики страны и популяризируют Константина Затулина.
|Константин Затулин
И в конце – анекдот, точнее загадка, имеющая отношения к руководителю PR-конторы под названием «Институт стран СНГ и соотечественников». А скажите, с какой стороны должен джентльмен идти с дамой, если она несет чемодан в левой руке?
Виктор Тимошенко