В Государственной думе собрались «профессиональные русские»

Вчера в Государственной думе прошел сбор «профессиональных русских». Называлось это круглым столом «О русском и русскоязычном движении Украины» . Как обычно, «высоким собранием» руководил главный украинофоб Российской Федерации, одиозный Константин Затулин.

Это он в апреле 2009 года в Харькове призвал к походу против украинцев, заявив, что в интересах российской политики «необязательно Украина должна сохраняться как государство». Тогда антиукраинская свора в Харькове поставила цель (как заявил в своем докладе Затулин) – бороться с Украиной «как с главным конкурентом на постсоветском пространстве».

Учитывая, что инвестор антиукраинских проектов (человек утративший доверие президента, а по сути, обычный вор) Юрий Лужков сегодня живет в Лондоне, думские друзья Киева, в «заговорщицкой атмосфере интриг, тайн и измен» начали поиск денег и призывают «пятую колону» мобилизоваться в борьбе за русскую идею в Украине! Для «марша на Киев»…

Похоже, что укрощение Украины для украинофобов и их продажных украинских преторианцев становится магической формулой для решения своих внутрироссийских проблем. Наверно, поэтому даже прокремлевские интеллектуалы, типа Глеба Павловского, заговорили о крахе старой геополитической системы, рождении империи во главе с великими гроссмейстерами путинского большинства.

Главный враг Затулина и Корнилова в Украине – это оказывается, Савик Шустер. Это он, по их словам, развязал пропагандистскую войну против русских в Украине.

Что на это сказать?! Зайдите в любой книжный магазин Москвы, и вы на полках найдете сотни, тысячи книг, монографий, «ученых записок» проклинающих все украинское. Печально, но когда «коричневый цвет» в политике в моде, его поклонники доминируют не только в политических, но и в литературных кругах.

Могу только повториться. Константина Затулина на дух не переваривают и МИДе РФ. Во всяком случае, все его акции вмешательства во внутриполитические процессы в Нагорном Карабахе, в Грузии, в Украине, в Таджикистане, в Белоруссии никогда не были позитивно оценены в ведомстве Сергея Лавров.

Более того, известный журналист Матвей Ганопольский считает Затулина «главным разрушителем СНГ». «Вы сколько несчастий принесли СНГ и во многом, благодаря вам СНГ находится в таком плачевном состоянии», - заявил журналист, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Константин Затулин – это «канава», обочина российской политики, политический маргинал, который завоевывает популярность эпатажными заявлениями и мобилизацией неудачников, проживающих на территории бывшего Советского Союза. Все его потуги получить синекуры в исполнительной власти заканчивались крахом.

В России достаточно здравых и умных политиков, которые искренне желают наладить конструктивные, взаимовыгодные отношения между нашими странами. Поэтому трудно понять тех, кто в украинском политическом классе несет ответственность за этот сегмент внешней политики страны и популяризируют Константина Затулина.

Когда нынешняя украинская власть приглашает его в Киев и предоставляет ему почетное место в первом ряду своих партийных тусовок, хочу напомнить неравнодушным поклонникам этого человека еще одно его программное заявление. «Я не вижу причин, по которым в России на самом деле не возобладает точка зрения, что чем хуже для Украины, тем лучше для России», - считает Затулин.

И в конце – анекдот, точнее загадка, имеющая отношения к руководителю PR-конторы под названием «Институт стран СНГ и соотечественников». А скажите, с какой стороны должен джентльмен идти с дамой, если она несет чемодан в левой руке?

Виктор Тимошенко