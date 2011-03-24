Экс-генконсул РФ заявляет, что в Украине ущемляют права русскоязычных

Заместитель начальника Управления Администрации Президента РФ по межрегиональным и культурным связям Александр ГРАЧЕВ считает, что в Украине продолжают ущемлять права русскоязычного населения.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом он заявил сегодня на «круглом столе» «О русском и русскоязычном движении Украины» в Госдуме РФ.

«Самые процветающие государства – это те, которые заботятся о всех своих гражданах, независимо от их национальности, независимо от языка, на котором они разговаривают. К сожалению, мы пока еще являемся свидетелем ущемления права русскоязычного населения Украины», - сказал А.ГРАЧЕВ.

По его словам, в Украине до сих пор не принят законопроект о языках, подвергается нападкам националистов концепция языкового образования в Украине, где, как он считает, говорится о необходимости взвешенной политики в области языка.

А.ГРАЧЕВ заявил, что «высокими темпами до сих происходит сокращение количества школ, обучение в которых происходит на русском языке». Кроме того, не решен вопрос с аккредитацией российских вузов в Украине, добавил он.

В то же время, по словам сотрудника АП, российская сторона заметила позитивные сдвиги в сфере телерадиовещания. «Мы о них знаем. А с другой стороны, очень много зависит от политической конъюнктуры Украины и от того, как будут себя вести русскоязычные движения, насколько активно они будут себя вести», - заявил А.ГРАЧЕВ. При этом он напомнил, что сейчас в Верховной Раде Украины находится законопроект, принятый в первом чтении, об отмене обязательной квоты на вещание в телерадиоэфире на украинском языке.

«Мы полагаем, что расширению русскоязычного пространства должно способствовать не только вхождение информационного ресурса и СМИ РФ на украинский рынок, а и поддержка печатных информационных изданий, также и Интернет СМИ на русском языке как со стороны государственных институтов, так и со стороны общественных организаций Украины», - заявил кремлевский чиновник.

По его словам, сейчас прошли перемены в сторону укрепления партнерства и взаимопонимания между РФ и Украиной.

Кроме того, А.ГРАЧЕВ отметил, что русские и русскоязычные движения в Украине являются «важной компонентой» комплекса мероприятий, направленных на строительство и реализацию совместных планов по сохранению и укреплению гуманитарных и экономических связей между странами.

Как известно, ранее А.ГРАЧЕВ был Генеральным консулом РФ в Одессе, в состав консульского округа которого входят Одесская, Николаевская, Херсонская и Кировоградская области.

В июле 2009 года МИД Украины обнародовал заявление, что «отдельные работники российского Генерального консульства в Одессе занимаются деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом». Рассматривался вопрос о досрочном прекращении работы А.ГРАЧЕВА в Украине в связи с тем, что генконсул, по оценке главы МИД Украины Владимира ОГРЫЗКО, «нарушает нормы Венской конвенции о дипломатических отношениях».

«Украинская правда» со ссылкой на источники в компетентных органах сообщила, что А.ГРАЧЕВ занимался созданием подконтрольной РФ структуры для реализации российского влияния. В частности, во время неофициальных личных встреч он поручал украинским гражданам готовить письменную информацию о том, как создать механизмы влияния и продвигать политику России в Украине, причем полученные материалы поступали через российские спецслужбы премьеру РФ Владимиру ПУТИНУ.

И.о. первого замминистра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО заявил, что украинская сторона вернется к вопросу прекращения полномочий А.ГРАЧЕВА, если он будет продолжать деятельность, не совместимую со статусом дипломата.

Позже, 31 июля 2009 года, МИД Украины принял решение приостановить свою рекомендацию генеральному консулу РФ в Одессе А.ГРАЧЕВУ досрочно прекратить полномочия, несмотря на наличие к нему претензий. «МИД Украины выступил с предложением временно в отношении А.ГРАЧЕВА это решение приостановить, желая продемонстрировать конструктивный подход», - заявили в украинском дипломатическом ведомстве.