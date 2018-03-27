Досрочные выборы или “широкая коалиция”?

15 мая подготовительная группа новой Верховной Рады избрала себе председателя – социалиста Ивана Бокого, а также назначила дату первого пленарного заседания – 25 мая. К настоящему времени ЦИК зарегистрировал народными депутатами членов правительства – хотя они ничем, кроме заявлений, не устранили официальных оснований, несовместимых с мандатами...

Следовательно, процесс пошел?

Да, продвинулся, хотя и с нарушением закона. А в целом гарантий того, что назначенная дата начала сессии является преодолением неработоспособности новой ВР, - нет. Даже наоборот...

“Закон Мерфи” в свете поправок к Конституции

О том, что Украина не выдержит досрочных парламентских выборов, в свое время начал говорить еще спикер Верховной Рады четвертого созыва Владимир Литвин. Но, к сожалению, такая неправовая категория, как “не выдержит” – никакой гарантией от какой-либо беды не служит. Наборот, именно в Украине, как нигде в другой стране, действует “закон Мерфи”: если какая-то неприятность возможна, то она обязательно случится. А новая Конституция предусматривает даже три случая для ее реализации.

О росте вероятности досрочных парламентских выборов свидетельствует не только ссора между “Нашей Украиной” и БЮТ, которая вызывает не только в Партии регионов вопроса: как они собираются сотрудничать в одной коалиции?

Намного более убедительным симптомом плохих перспектив новоизбранного парламента стоило бы считать отказ от мандата народного депутата председателя Донецкого облсовета Анатолия Близнюка, аналогичное намерение сохранить должность в Фонде госимущества и одновременно мандат в Киевсовете, но не в парламенте – Валентины Семенюк, похожий выбор в интересах мэрских постов целого ряда председателей городов – независимо от их политической принадлежности...

Все эти лица не изменили своим политическим силам. Они не только сохраняют верность местным, избравшим их сообществам, и не просто держатся за должность... Нет, именно в случае досрочных выборов они, получив в руки местный админресурс, смогут помочь своим партиям или блокам улучшить прежний результат.

Между прочим, именно досрочные парламентские выборы помогут на практике осуществить то, о чем стали говорить после 26 марта, – развести выборы в ВР и в городские советы во времени...

Впрочем, в вопросе о выборе между чиновнической должностью и депутатским мандатом видим как будто и встречное движение. Да, в интересах ВР высказались секретарь СНБО Анатолий Кинах, премьер-министр Юрий Ехануров, глава НАК “Нафтогаз Украины” Алексей Ивченко, ряд губернаторов, некоторые депутаты ВР Крыма... Если согласиться с тем, что Кинах, Ехануров и Ивченко ищут в парламенте лишь депутатской неприкосновенности, - то, конечно, ни о каком роспуске ВР со стороны Президента они и не думают...

Но эта “успокоительная” тенденция не убедительна. Наконец, если Ющенко решит “сдать” прежних своих исполнителей под суд – то неприкосновенность не поможет. А если не решит или не будет за что, – то она и не нужна, как и сам депутатский мандат.

Вот что людям нужно – так это новые кадровые перспективы. И они – именно в парламенте. Ведь коалиция, как известно, должна по Конституции быть для начала коалицией фракций в парламенте, а не просто политических сил. И сначала каждому кандидату на будущую новую должность еще нужно стать членом фракции...

Но именно на этом пути и возникают угрозы.

11 мая первый вице-спикер четвертого созыва и дважды неудачный кандидат на должность руководителя “технической группы” Адам Мартинюк довольно неосторожно отметил, что Конституция не предусматривает санкций против нового парламента, если он вовремя не соберется на первую сессию.

Видимо, господин Мартинюк просто забыл, что обновленная 8 декабря Конституция, помимо введения двух новых поводов для роспуска парламента, связанных с коалицией, - сохранила еще и старую, некогда “мертвую” норму о праве Президента распускать ВР в случае, если на протяжении 30 дней одной очередной сессии пленарное заседание не может начаться.

Конечно, дать правовое толкование, касается ли эта норма нынешней ситуации с возможным нарушением срока открытия первой сессии парламента, мог бы только Конституционный суд. Но поскольку его нет, и не по вине Президента – то при необходимости и в случае реального продолжения бездеятельности нового парламента Ющенко может воспользоваться даже заключением Минюста. Так же, как приходится ему делать в последнее время по многим вопросам. И уж точно, что в отсутствие КС некому предъявить претензию к указу Президента за досрочное прекращение полномочий новой Верховной Рады и назначения новых выборов...

Поэтому в действительности “санкция” в Конституции есть, вопрос – есть ли политическая воля ею воспользоваться, у кого именно и с какой целью...

Судя по началу работы подготовительной группы – депутаты уже испугались упомянутых санкций. Но применение “президентского топора” – роспуска ВР - лишь облегчается с юридической точки зрения, если сразу после проведения первого заседания ВР опять забуксует...

Политическая роль технической должности

В действительности роль главы подготовительной группы, которая будет решать не только вопрос даты первого заседания и кресел в сессионном зале, а также избрания временного президиума, формирования предложений для раздела парламентских комитетов, избрания счетной комиссии и т. п. – не такая уже техническая. Потому что ведение сессии в Верховной Раде всегда было высоким искусством, за которым стоял большой политический подтекст. И кому, как не первому вице-спикеру Мартынюку это знать... Да и, наконец, события в местных органах власти, сталкивающихся с массой организационных проблем на этапе первых сессий, – свидетельствуют, что “технических” должностей в политических органах не бывает...

Следовательно, споры за право временно руководить первой сессией ВР имеют глубокую почву. Речь идет о влиянии на раздел парламентских комитетов и даже избрание спикера, - что намного по времени будет опережать формирование правительства. Эта конституционная, а также регламентная процедура фактически перечеркивает виртуальные и, главное, неюридические договоренности о коалиционном делении портфелей. А уже в исполнении хорошего манипулятора – начало работы ВР может сразу так расставить парламентскую конфигурацию реальных влияний на законотворческую политику, что правительственная коалиция останется только с номинальными полномочиями. И то, если до нее дойдут руки...

Не потому ли, собственно, так спокойно относится Партия регионов к “коалиции трех”, а нервничает лишь по поводу “технической должности”, что решение последнего вопроса фактически гарантирует ей свою реальную “коалицию” в парламенте, которая впоследствии позволит оказывать давление и на назначение уже правительственных чиновников... Не потому ли, раскусив этот нюанс, прекратила наконец грубо ругать “Нашу Украину” будущая фракция БЮТ...

Нет коалиции – нет и шестого пункта...

Теперь взглянем на формирование “коалиции трех”, но не в плане знаменитых громких ссор, а в тихом процедурном процессе. Как уже сообщил глава ЦИК Ярослав Давидович, - первую сессию ВР может встретить не в полном составе... Чудеса, ведь на то и пропорциональные выборы – чтобы депутатский корпус был избран одномоментно и в полном составе. Так он и избран, более того – у каждой партии или блока – множество списочников, которыми можно пополнить ряды фракций в случае выбытия верхних фамилий... Однако на основании части 2 ст.90 закона о выборах ЦИК имеет право притормозить регистрацию определенного кандидата в депутаты, оставляя для него мандат на будущее и не пропуская в ВР следующего по списку.

Очевидно, что для ВР это вообще не проблема. Зато от количества таких вот “резервистов”, по уважительным причинам оставляющих за собой место во ВР - зависит... формат коалиции. По крайней мере тот, который окажется в депутатских креслах к моменту открытия первой сессии. В частности, если сейчас “коалицию трех” должны составить 243 депутата от “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ, то в случае временного “недостатка” лишь 18 мандатов на момент открытия первой сессии и на протяжении следующих 30 дней, - коалиция эта вообще может не состояться...

Заявление об отставке премьера и министров не может быть основанием для ЦИК выдать правительственным чиновникам удостоверения депутатов. Закон требует не заявления об увольнении, а решения соответствующего органа, который должен принять отставку. А для определенных должностей даже решение об отставке еще не преодоление совместительства, поскольку статус «исполняющего обязанности» для чиновника, который держит в правительстве трудовую книжку и получает зарплату, - противоречит условиям Конституции и закона о выборах...

Так что одни заявления Єханурова о готовности к отставке могут приветствовать члены БЮТ, - если видят в этом “капитуляцию” премьера перед его преемником Тимошенко. Особенно после заявления Президента Ющенко в Польше о невозможности образовать “оранжево-синюю” коалицию ввиду ее меньшей популярности среди украинцев, чем социология приписывает “коалиции трех”...

Но юридически в заявлениях Еханурова об отставке речь идет совсем о другом: о блокировании, а не продвижении коалиционного процесса. На первом заседании ВР даже в случае немедленного сложения полномочий нынешние министры, по закону, не будут еще иметь права принести присягу народного депутата, то есть стать полноправными членами фракций. И коалиции – также. Зато “заявка” господина Еханурова и других правительственных чиновников на депутатские мандаты не дает возможности продвинуть списки, а следовательно – сугубо арифметическим путем составить коалицию депутатских фракций.

Если же среди членов БЮТ, НУ и СПУ найдется еще несколько менее известных лиц, которые не успеют до 28 мая полностью разобраться с совместительством в частных или государственных учреждениях и потребуют для себя “резервирования” мандата, - то “коалиция трех” даже в случае открытия сессии не будет вправе сделать официальное заявление о своем создании, не говоря уже о подписании коалиционного соглашения и, наконец, переходе к кадровым вопросам.

И в этом случае неважно – готова ли “Наша Украина” согласиться со знаменитым “шестым пунктом” известного протокола о коалиции или не готова. Нет самой коалиции по чисто “техническим” проблемам – нет и шестого пункта...

Возможно, когда премьер Ехануров после последней встречи с Президентом Ющенко заявил, что перспективы премьерства госпожа Тимошенко не приближаются, а отдаляются, - он имел в виду именно это? То есть наличие у “Нашей Украины” возможности хотя бы и ценой срыва всей коалиции или просто сроков открытия первой сессии - чисто “техническими” средствами все-таки избавиться от претензии БЮТ? А в целом, приведя к досрочным выборам – вместо обещанной “стабильности” - еще на определенное время пролонгировать полномочия нынешнего правительства?

Возможно. Особенно потому, что в проблеме регистрации депутатов вины “Нашей Украины” нет, а есть коллизия процедурная, - если, конечно, придерживаться закона. Да и в вопросе о начале сессии обвинить саму “Нашу Украину” просто невозможно, потому что блокируют теперь все три фракции “коалиции”...

Вместо этого политически сам Ехануров уже заявил, что его не интересует перспектива участия в следующих выборах, не очень нравится ему и “левый поворот” потенциальной тройственной коалиции. То есть он готов и дальше действовать непопулярно, за коалицию не держится. Другое дело, что с ним, как ни странно, соглашаются и другие “нашеукраинцы”. Хотя досрочные выборы не сулят ничего хорошего не только самому Еханурову, но и блоку “Наша Украина” в целом.

Понятно, что положить весь свой блок на алтарь экономической политики правительства Еханурова может лишь Президент Ющенко, который и будет решать, какой из трех вариантов роспуска парламента избрать, и избрать ли вообще. Три варианта роспуска ВР, которые может обеспечить блок “Наша Украина” – означают разные сроки пребывания у руля нынешнего “временного правительства”: в зависимости от того, когда начнется отсчет двух месяцев внеочередной избирательной кампании – в мае, июне или только в июле, а то и августе. С учетом следующего поствыборного коалицирования – Кабмин Еханурова может продержаться почти до зимы.

Социализм, федерализм, ЕС и ЕЭП - одновременно

Ющенко может и не согласиться с перспективой немедленного и длительного политического кризиса в настоящее время и не даст “Нашей Украине” продолжать эту игру, то есть и дальше срывать сессию или ломать коалицию трех. Тогда “стабильный” парламент, лишенный “санкций” и управляемый “самосохранением”, благодаря разделу комитетов и части губернаторских должностей быстро превратится в ту же “широкую коалицию”, которая одновременно будет и строить “социализм”, и продвигать федерализм, и двигаться в ЕС с ЕЭП... Правда, тогда это уже будет проблема премьера Тимошенко, которая будто очень против “широкой коалиции”, но никуда деться от нее не сможет...

Собственно говоря, то, как политические силы и официальные факторы используют созданную ими же обновленную Конституцию и процедурные тонкости, - не оставляют Украине более чем два варианта событий: досрочные выборы или именно “широкая” или никакая коалиция. Хаос, который возникает в обоих случаях, полностью отвечает “требованиям” второго этапа все еще первобытного накопления капиталов, теперь – с элементами перераспределения собственности, но такого же незаконного (потому что некому нормировать), которым был этап первый, в середине 90-х.

Возвращаясь же к перспективам роспуска новой ВР, следует напомнить, что в этом случае продлит свои полномочия не только правительство Еханурова, но и “старая” Верховная Рада под руководством уже вице-президента НАНУ Литвина и первого вице-спикера Мартынюка. Если вспомнить количественную разницу в расстановке политических сил, включительно с аутсайдерами выборов 26 марта, в старом и новом парламентах, - можно даже было бы ожидать, что в расчете на досрочные выборы ВР четвертого созыва еще успеет создать свою “временную коалицию”, с учетом прежних ошибок “подпереть” президентский блок и правительство – и даже предпринять несколько шагов в направлении тех реформ, которых от “нового” парламента Ющенко никогда бы не дождаться: ВТО, НАТО, ЕС.... А может, все же даже реанимировать Конституционный суд....

Во всяком случае было бы очень странно, если бы те, кто писал новую Конституцию, не рассчитывал именно на этот, усиленный втрое, вариант использования механизмов роспуска парламента. По крайней мере тогда они не боялись, что “Украина не выдержит” досрочных выборов. Тем более, что при этой Конституции все испытания для Украины и так лишь начинаются.