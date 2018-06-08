Кому выгодна дискредитация Шевченковской премии?

Видимо, присуждение Шевченковской премии еще не обходилось без скандала. По большей части скандалили из-за кулуарных договоренностей в Комитете по присуждению премий или (после) из-за задержки с выплатой денег, как это произошло с Марией Матиос.

В этом году скандал приобрел несколько иной оттенок. Развернулась кампания по компрометации Шевченковской премии. В первый раз за время независимости президент государства не пошел вручать эту престижную награду (это сделал премьер Николай Азаров), а в сфере литературы ее вообще не было: лауреат премии писатель Василий Шкляр попросил в письме господина Януковичане издавать относительно него указ о награждении, пока Дмитрий Табачник занимает чиновничье кресло министра образования. В литературных кругах поступок Шкляра оценивают по-разному – главным образом считают, что писатель поступил правильно, однако кое-кто упрекает за избыток почтительности в письме Януковичу (“свидетельствую Вам свое уважение”; “моя позиция, пан Президент, никак не касается Вас лично”).

ШКЛЯР ПОВЕРИЛ В ДОБРОГО ЦАРЯ? Художнику и драматургу Лесю Подервянскому позиция Шкляра показалась несколько наивной, потому что “в его поступке прослеживается типичная вера в доброго царя и плохих бояр”.

– Но всем известно, чем заканчивается вера в доброго царя, - сказал он. - Нас еще в школе учили, что заканчивается она 9 января и расстрелом мирного населения, которое в него поверило. Кто же поставил этого Табачника на должность министра, как не Янукович? Поэтому, думаю, Шкляру, бесспорно, нужно было брать деньги (премию).

Соответственно, в СМИ развернулась кампания по дискредитации награды, которую поддержали те, кто против нее выступал традиционно.

Писателю Юрию Андруховичу вообще «смердит» от премии, потому что она «окутана конфликтами, доносами, интригами, у нее злая аура и злая карма».

Однако если не будет государственной премии, считает Подервянский, то она должна выплачиваться из каких-то частных фондов. Но эти фонды тоже имеют свои интересы...

- Неизвестно, что лучше – государственная или частная премия, говорит художник-драматург. - Черт его знает. А то, что придрались к роману Шкляра… Ну, в Украине так всегда было и будет, потому что украинцы – народ завистливый и мелочный. Покажите мне идеальных людей для комитета, соберите их вместе... (Смеется.)

ПРЕМИЮ ПЫТАЮТСЯ ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ

Председатель Комитета по присуждению Шевченковских премий Борис Олийнык убежден, что кто-то таки хочет дискредитировать идею премии.

– Это я знаю наверное. Но больше ничего сказать не могу. В комитете мы сделали все, что должно. Остальное – меня не интересует. Вам, видимо, со стороны виднее, кому и что не нравится в премии. Все!

ШКЛЯР НАУЧИЛ УКРАИНСКУЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ, КАК ОТНОСИТЬСЯ К ЯНУКОВИЧУ

Дмитрий Павлычко думает, что Шевченковскую премию хотят сделать такой, какой она была в советские времена.

– Комитет по присуждению премии хотят сделать послушным орудием – как было в советское время, - сказал он. - Вы же знаете, тогда председатель Шевченковского комитета ходил в ЦК и там советовался, кому давать награду. И давали тем, кого называл ЦК. Часто ходили к Шелесту, Щербицкому (первым секретарям ЦК КПУ). Правда, во времена Шелеста, давали и очень заслуженным людям, но как-то наградили Никиту Хрущова. Мы вернулись во времена Украинской Советской Социалистической Республики. Президент Виктор Янукович абсолютно истоптал права этого комитета. Он мог выступить и сказать: «Мне это произведение не нравится, но поскольку Шевченковский комитет одобрил премию, то считаю, ее нужно дать». Тут нужно проявить уважение к воле творческих людей – выдающихся художников, которые входят в Шевченковский комитет. Но этого нет. Кто-то написал, что в романе Шкляра есть какие-то антироссийские, антисоветские мотивы. Это дурня полная! Василий Шкляр написал исторический роман. Автор раскрыл глубину украинской трагедии. Когда в начале ХХ века Украина поднялась, чтобы строить свою независимую жизнь, красные и белые агрессоры из России - Деникин и Муравьев - уничтожили УНР. Так вопрос: как мы должны называть сегодня Деникина и подобных ему? Чтобы писать об этой пролитой крови, нужно быть честным, как Василий Шкляр. А он написал очень честное произведение. Это произведение выделяется не только среди тех, что были выдвинуты на премию. Теперь он еще больше будет читаться. Наши политические «воріженьки», которые никак не хотят погибать на солнце, сами не понимают, что делают. Думаю, после этого часть Шевченковского комитета разойдется, потому что быть в комитете, которым командует кто-то сверху, – значит, лицемерить. Борис Олийнык – коммунист, но в данном случае он поступил как украинский патриот. Я его встретил и поблагодарил его. И он не пожалел, что дал эту премию, напротив – в разговоре со мной он гордился тем, что члены комитета поступили так, как им говорила совесть. Василий Шкляр понял, что нельзя получать премию от правительства, в котором работает такой украинофоб, человек со скрытой философски обусловленной ненавистью ко всему украинскому, как Дмитрий Табачник. Шкляр поступил правильно, думаю, так же должны были бы сделать и другие. Тем, кто этого еще не сделали, следовало бы стыдиться в Каневе (где премьер-министр Азаров вручал премии. – Авт.). Думаю, Шкляр научил сегодня украинскую интеллигенцию, как относиться к президенту Януковичу. Сам Виктор Федорович не поехал на вручение. Как по мне, он поступил мудро – может, решил задуматься над этой проблемой (относительно Табачника. – Авт.).

КАК БРАТЬ ПРЕМИЮ ИЗ РУК, КОТОРЫЕ ПАХНУТ ТАБЧНИКОМ? Евгений Сверстюк называет действия сегодняшней власти советскими.

– Это все нужно рассматривать в контексте общей профанации власти во всех ее структурах, - отметил он. - Власть не придерживается законов и принципов. Это сугубо советский стиль – дать, например, звание академика, а затем где-то кому-то в кабинетах это не понравится, - взять и забрать. Именно с подачи ксенофоба Табачника все пересмотрели... Думаю, этот человек не может иметь абсолютно никакой авторитетной мысли. Как по мне, решение Шевченковского комитета вполне компетентно. Его же состав утвержден Януковичем, он даже кое-кого отсеял, поэтому должен был бы прислушиваться к решениям. Игнорирование мнения комитета – это уже уровень культуры президента. Янукович не поехал вручать премию лично. Видимо, чтобы не наговорить глупостей, которые всегда наговаривает... Как по мне, Василий Шкляр прав, отказавшись от награды. Было бы хорошо, если бы получать премии из рук, которые пахнут Табачником, отказались и другие. Это вполне нормальная гражданская позиция.

АГРЕССИЮ К ШКЛЯРУ ОБНАРУЖИВАЮТ ПОТОМКИ ТЕХ, КТО УБИВАЛ

Писатель Тарас Прохасько предлагает торжественно закрыть Шевченковскую премию.

– От этой премии действительно неприятно попахивает из-за интриг, непрозрачного, нечеткого отношения к ней, - заявил он. - Считаю, правильнее всего было бы торжественно закрыть эту премию, как определенный этап в истории украинской литературы и начать что-то совсем другое. Как по мне, Шкляру следовало отказаться от премии позже, после того, как президент подписал приказ. А выходит, что ему фактически никто никакой премии не присуждал, Янукович все очень красиво разыграл. Что-то странное происходит с этой премией. Потому что непонятно отношение государства к литературе, к премии и в конечном итоге к самому Шевченко. Говорят, премия должна обсуждаться на народном уровне. Возникает вопрос, а как именно? У нас никогда не было известно, кто как решает, кому присудить премию. Члены комитета очень редко могут сказать то, что они думают... В произведении Шкляра я не нашел ксенофобских вещей, но понимаю людей, которых это произведение может поразить. Потому что когда внуку или сыну говорят, что его отец или дед был убийцей, палачом, а затем еще и рассказывают, каким способом за это его наказали, - то им это неприятно слушать... Потому понятно, откуда конфликт. Украина объединила разных людей, у нас жертвы и палачи живут рядом. Отсюда и агрессия, потому что кто захочет признавать это?!

Оксана Климончук