Вехи недели. Стерилизованный «Разговор», экс-президент по особым поручениям и Миллер без тормозов

Диалог по накатанной

«Пятница с Виктором Януковичем» – возможно, таким будет название нового телевизионного шоу. По крайней мере, первый блин, продемонстрированный в эфире шести общенациональных телеканалов, оказался удобоваримым. Президент выдержал 4-часовой марафон и избежал обычно свойственных ему оговорок. Среди резонансных заявлений главы государства – обещание довести размер минимальной пенсии до 1320 гривен до конца года (до этого на заседании Комитета по экономическим реформам звучала цифра 1380 гривен средней пенсии), возможный переход к мажоритарной системе формирования парламента и призыв учить украинский язык, поскольку шансов сделать русский вторым государственным сегодня нет. Глава государства успел обвинить журналистов в показе заказных сюжетов против власти и заверил, что не собирается давить на СМИ. Лучшей иллюстрацией к этим словам стали кислые физиономии «акул пера», сидевших в студии. Справедливости ради заметим, что принудительный просмотр «Разговора со страной» организован не был, а все желающие могли узнать и об альтернативных итогах первого года президентства Януковича. Если учесть, что Виктор Федорович пообещал продолжить практику президентских телеотчетов, то в будущем нас еще могут ждать новации. Юлия Тимошенко, например, назвала президентское выступление «фонограммой», заверив, что у нее нет вопросов к Януковичу. Зато к этим политикам, да и всем другим, есть вопросы у украинского народа: рейтинги всех политических сил основательно просели.

Заранее отреагировал на президентскую инициативу о запуске с 2012 года рынка земли Владимир Литвин. Спикер, отличительной чертой поведения которого стало умение предвосхищать желания главы государства, готов поддержать продажу земель сельхозназначения при условии проведения ее предварительной инвентаризации. Владимир Михайлович стремится сохранить политическое лицо, при этом получая обратный эффект. Даже странно, что спикер рискнул заявить: через всеукраинский референдум можно принять практически любой текст Конституции.

Кравчук при деле

С Литвином трудно не согласиться, ведь на минувшей неделе стало известно, что фактическим куратором Конституционной Ассамблеи станет Леонид Кравчук. Он возглавил научно-экспертную группу, которая заложит фундамент для работы Ассамблеи, не упустив возможность словесно облобызать Януковича. Кстати говоря, заявления и оценки первого президента, выстроенные в хронологическом порядке, могут служить эффектной иллюстрацией политической гибкости. Чувствуется, что Леонид Макарович учился колебаться вместе с линией единственной на тот момент в стране партии, и навыков не утратил. Зачем бывшего депутата от СДПУ(о), VIP-агитатора-2004 за Януковича и доверенное лицо Тимошенко в 2010-м снова приютили на Банковой? По всей видимости, президентская команда решила таки заняться Основным Законом, благо законодательство определяет только процедуру внесения изменений в действующую Конституцию, а с алгоритмом принятия новой редакции можно поэкспериментировать.

Янукович же в день своей инаугурации собрал на Банковой всех своих предшественников, включая Виктора Ющенко. Подобное в новейшей истории страны случилось, пожалуй, впервые, хотя оба Леонида и два Виктора давно знакомы друг с другом. О подробностях президентских посиделок не сообщается, но имиджевая картинка получилась неплохой. Правда, участники встречи и без того не спешат критиковать действующего президента.

Миллер без тормозов

Зато российские друзья поздравили Виктора Федоровича без особого пиетета. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская энергетическая монополия формулу газа для Украины пересматривать не собирается. На удешевление «голубого золота» наша страна может рассчитывать исключительно в случае слияния «Газпрома» и «Нефтегаза Украины». Весьма показательное заявление, особенно если учесть, что и внутренние цены на газ в России постоянно растут. Удивляет и другое – прошло уже два месяца, а Виктор Янукович ни разу не встретился с Дмитрием Медведевым. На фоне прошлогодних визитов, автопробегов и переговоров такая пауза в официальном общении выглядит очень показательной.

Задушевный Альянс

Зато впервые посетил Киев в качестве генерального секретаря НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он успешно делал хорошую мину при плохой игре, заявив об уважении выбора Украиной внеблокового статуса и заверив, что политическая ситуация не влияет на двусторонние отношения. Фог Расмуссен предложил направить украинских инструкторов в Афганистан, охваченный гражданской войной, и не исключил участия Украины в общеевропейской системе ПРО. Успев поговорить со всеми лидерами страны, генсек Альянса уклонился от ответа на вопрос о том, как НАТО будет реагировать на события в Ливии.

Тандем по-киевски

Двоевластие в Киеве тем временем начинается проявляться все сильнее. Глава КГГА Александр Попов пообещал привлечь миллиард долларов для модернизации жилищно-коммунального хозяйства и вернуть городской общине 160 гектаров незаконной отчужденной земли. Мэр столицы Леонид Черновецкий впервые за много месяцев провел заседание Киевсовета, предварительно попытавшись найти общий язык с «УДАРом Виталия Кличко». Оба киевских руководителя все больше напоминают семейную пару, уже оформившую развод, но пока не разъехавшуюся из общего жилища. Вот только киевлян эта «Санта-Барбара на Крещатике» не радует.

Евгений Магда