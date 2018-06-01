Так сколько уголовных дел возбуждено против оппозиции?

Янукович в Польше сказал о двух делах, генеральный прокурор Пшонка – назвал восемнадцать... Только 10 дел уже направлены в суд... Кому верить?

Во время пребывания в Польше пришлось президенту Виктору Януковичу отвечать на вопросы тамошних журналистов. В частности относительно 18 уголовных дел, возбужденных в Украине против оппозиционных политиков и выставления оценки Украине «частично свободная страна».

Ответ господина Януковича был несколько странным. Упрекнув европейских политиков и представителей общественности в том, что они получают одностороннюю информацию относительно внутриполитической ситуации в Украине, он назвал приведенные польским журналистом данные не соответствующими действительности.

“Насколько мне известно, там только два уголовных дела”, - прибавил господин Янукович. Он сказал, что именно правосудие должно расставить все точки над “і”, был ли или другой человек виноват.

И спрашивается, кому в этой стране верить?

Ведь еще в конце прошлого года, 24 декабря, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, человек серьезный и ответственный (тоже донецкого происхождения) сказал, что на тот момент было возбуждено именно 18 уголовных дел относительно высокопоставленных чиновников прошлого правительства. А относительно восьми из них следствие завершено. При этом генпрокурор решительно отвергал политические мотивы возбуждения уголовных дел против представителей оппозиции и давления на нее.

Навел тогда Пшонка и обличительные мегацифры: по этим делам Юлия Тимошенко и ее бывшие подчиненные якобы нанесли государству убытков на 17 млрд. гривен и 180 млн. евро, а сумма взяток составляла более чем 1 млн. гривен и 100 тыс. долларов.

Неужели главный прокурор страны «гнал порожняк» относительно целых 16 уголовных дел? А как быть с многомиллиардными убытками? Они от 18 дел, от ли двух?

Или, может, те 16 дел после 24 декабря были закрыты? Так нет же, имеем сообщение пресс-службы Генпрокуратуры от 4 февраля 2011 года (именно в этот день Янукович в Польше говорил о «2 делах»), в котором черным по белому отмечено: ГПУ и другие следователи органы завершили расследование уголовных дел, нарушенных относительно ряда должностных лиц, которые работали в правительстве Юлии Тимошенко, – и только этих якобы расследованных дел не менее десятка.

Следовательно, как идет речь в сообщении, завершено досудебное следствие относительно бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука, бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения Корнийчука, бывшего заместителя министра охраны окружающей среды Бориса Преснера, бывшего и.о. министра обороны Украины Валерия Иващенко.

Также, по данным пресс-службы, Службой безопасности Украины завершено расследование уголовных дел относительно бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко и бывшего первого зампредседателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко, бывшего замминистра транспорта и связи Владимира Работнева, бывшего заместителя председателя Госкомрезерва Николая Синьковского.

Кроме того, прокуратура г. Киева завершила расследование уголовного дела относительно бывшего заместителя председателя правления Пенсионного фонда Колбуна, Киевская транспортная прокуратура – относительно бывшего заместителя министра транспорта и связи Александра Давидова.

На данное время четыре из этих уголовных дел уже направлены в суду. По шести уголовным делам обвиняемые и их адвокаты, по закону, знакомятся с материалами дел.

А возбужденных уголовных дел, конечно, намного больше тех десяти, что уже переданы в суд.

Начнем с того, что в производстве Генеральной прокуратуры находятся два уголовных дела, возбужденные относительно самой Тимошенко. А еще есть возбужденные дела против экс-министра экономики Данилишина, экс-председателя Госрезерва Поживанова, дочери председателя Верховного Суда Василия Онопенко.

Вероятно, сегодня уголовных дел против «юлиных» может быть и болльше чем восемнадцать.

По-видимому, многие из названных выше лиц не являются ангелами с белыми крылышками. Но никто в здравом уме не скажет, что их преследуют в криминальном порядке за совершенные правонарушения.

Нет, это сугубо политические, избирательные преследования оппозиции. И об этом нам едва ли не ежедневно напоминают западные политики.

Почему Виктор Янукович так уверенно говорил в Польше именно о двух делах? Вряд ли это неумение считать или преждевременный склероз. По мнению автора, это чистая психология. Просто президент сфокусирован действительно на двух уголовных делах. Тех, которые открыты против Юлии Тимошенко. Это они представляют для него настоящий интерес, поскольку неснятая судимость закроет Юлии Владимировне путь в парламент на осень следующего года.

Остальные дела – не более чем соус, под которым главе государства должны подать десерт. Поэтому нечего и голову себе захламлять лишней информацией: чуть ли не взводом «Беркута», который арестовывает Луценко на виду у его сына (собаку, правда, отпустили); задержанием Корнийчука в тот момент, когда жена с новорожденной дочерью находятся в реанимации; обыском в квартире председателя Верховного Суда из-за якобы долга дочери в 50 тыс. долларов; тюремными камерами, поломанными судьбами «обслуги» главного противника.

Это все, выражаясь на терминологии окружения президента, «туфта». Вот только такая избирательная память об избирательных преследованиях может стать опасной для нынешней власти. И не в такой далекой перспективе.

Николай Писарчук