Как украинские женщины восприняли слова Януковича о весеннем обнажении

“Он высказался о том эстетичном наслаждении, которое доставляет ему процесс сезонного раздевания женщины”... Герман, Ляпина, Кужель, Карпа, Герасимюк и др...

В Давосе, приглашая инвесторов в Украину, Янукович сказал следующее: «И когда начнется тепло и в городах украинских начнут раздеваться женщины – увидите такую красоту, это очень прекрасно». Эта странное высказывание президента государства стало предметом живого обсуждения. Поддержать господина Януковича решил еще один “регионал” – депутат Александр Ефремов. Он вообще заявил, что украинские женщины еще лучше, если их возить в машине.

Вот что думают по этому поводу известные украинки и эксперты.

Анна Герман, заместитель главы Администрации президента:

Я НЕ ЖЕНЩИНА, Я ПОЛИТИК

Я всегда комментирую только те события, непосредственным участником которых я была. Например, меня оскорбили слова журналиста в прямом телеэфире, который сказал, что мне вообще нельзя ставить острых вопросов, потому что я «слабая женщина».

А я не женщина, я политик. Поэтому считаю это нарушением гендерного равенства, нарушением европейских принципов в отношении к человеку – когда указывают на его пол.

Об этом я могу говорить... А в Давосе меня не было.

Ксения Ляпина, народный депутат (НУ-НС):

ЭТО ТИПИЧНЫЙ ПОСТСОВЕТСКИЙ СИНДРОМ ОТНОШЕНИЯ К ЖЕНЩИНЕ КАК К УКРАШЕНИЮ

Безусловно, это оскорбительно для каждой женщине в Украине. Нам приятно, когда нам напоминают, какие мы красавицы, но то, что сказал Янукович, – типичный постсоветский синдром отношения к женщине как к украшению, а не как к полноценному партнеру и члену общества. Это очень характерно для наших политических деятелей.

С точки зрения здравого смысла, морали, этики, это абсолютно некорректно. Янукович продемонстрировал свою глубокую дремучесть. Более чем убеждена, это шокировало европейцев. В Европе, США в принципе рассматривать женщину под таким углом зрения недопустимо.

Наибольшая глупость, которую делает наша пресса, – пытается объяснить то, чего объяснять не нужно. Обществу нужно объяснить одно: женщина равноценный член общества и к ней нельзя относиться как к цветку или к щенку. Общество должно понимать, что такое гендерное равенство.

Оксана Охримчук, публицистка:

ИНВЕСТОРОВ ДОЛЖНЫ ПРИВЛЕКАТЬ НЕ ГОЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, А СОЗДАННЫЕ ВЛАСТЬЮ УСЛОВИЯ

Янукович ляпнул, конечно, глупость. Но проблема даже не в этом... Беда в том, что “регионалы", судя по их комментариям, так и не поняли, в чем прокололся их лидер.

Они думают, что народ зубоскалит над той двусмысленностью, которая читается в словах о “раздетых женщинах”. Мол, Янукович поощряет международную проституцию или что-то такое...

В действительности мы прекрасно понимаем, что ничего подобного он не имел в виду – он просто высказался о том эстетичном наслаждении, которое доставляет ему процесс сезонного “раздевания” женщины, когда на смену закрытой одежде приходят декольте, короткие юбки, обнаженные ноги... А также подчеркнул, что внешний вид украинской женщины – телосложение ее, ее формы, цвет кожи, черты лица – приносят, по его мнению, большее удовольствие, чем внешность, скажем, швейцарки, немки или бельгийки... То есть тестостерон у мужчины производится активнее, когда весенне-летнюю одежду надевает именно украинка.

Подобает ли о таком говорить президенту государства, да еще и с высокой трибуны?

Конечно, нет.

Этими словами он подчеркнул, что, во-первых, является представителем мужского пола, во-вторых, что женщина приносит ему сексуально-эстетичное удовольствие в процессе ее обнажения, в-третьих, что возможность созерцания одетой по-весеннему украинки, по его мнению, должна стимулировать инвесторов ехать в Украину.

Стоит ли говорить, что все три пункта выглядят плохо?

Первое. Президент представляет Украину за ее границами не как самец, мужик или мужчина, а как глава государства. На проявление “мужественности” во время зарубежной поездки в рабочее время ни одна статья Конституции его не уполномочивала.

Второе. Женщина в современном мире, по крайней мере в Европе, не предмет созерцания или стимулятор “слюнопускания”, а человек, наделенной всеми равными с мужчинами правами.

Третье. Инвесторов должны привлекать в Украине не по-весеннему раздетые женщины, а созданные властью, в частности и президентом, условия.

Александра Кужель, президент аналитического центра «Академия»:

ТАКОЕ СЛЫШАТЬ – ОЧЕНЬ ОСКОРБИТЕЛЬНО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Думаю, это оскорбило всех женщин, не только меня.

Я, возможно, понимаю, что он хотел сказать, но, к сожалению, высказался так, как высказался. Это очень оскорбительно для женщин. Очень...

Екатерина Левченко, президент Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина»:

ЯНУКОВИЧ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ЖЕНЩИН КАК СЕКСУАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Янукович еще раз продемонстрировал неполиткорректность и неграмотность, с точки зрения современной концепции прав человека.

Он попросил обратить внимание на наших женщин как на сексуальный объект. То есть в этом плане ряд других качеств остается вне поля зрения. Это все может свидетельствовать о дискриминации женщин, поскольку их рассматривают лишь с точки зрения женской телесности и секса.

Такие высказывания на Западе воспринимаются однозначно негативно. Когда в прошлом году премьер-министр Азаров сказал, что женщинам не место в управлении, то именно депутаты ПАСЕ выступили с заявлениями о недопустимости такого рода высказываний. Потому что они однозначно дискриминационны.

Ирэна Карпа, писательница:

ВРЯД ЛИ ОН КОГДА-ТО ЗАДУМЫВАЛИСЬ, ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ЖЕНЩИН ПРОДАЮТ СЕБЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Утонченные манеры нашего джентльмена давно уже никого не удивляют...

Печально то, что львиная доля мужчин этого квазиофеодального общества мыслит такими же категориями.

В нормальном государстве такого прецедента было бы, думаю, уже достаточно для импичмента: так называемый президент страны, экспортирующей чуть ли не больше всего обездоленных женщин в Европу, призывает дорогих гостей на борщ и бесплатные зрелища.

Вряд ли он когда-то задумывался о причинах, которые побуждают такое количество украинок продавать себя за рубежом...

Я верю, что этот отвратительный эпизод подтолкнет украинских женщин к объединению в независимые от разжиревшего чиновничества, эффективные общественные организации, и они, отстаивая собственные права, смогут повернуть все государство на реально цивилизованный путь развития.

Ольга Герасимюк, народный депутат (НУ-НС):

ПРИГЛАШАТЬ ИНОСТРАНЦЕВ НА ГОЛЫХ УКРАИНОК – НУ, ЭТО ВООБЩЕ…

Поскольку я работаю в ПАСЕ, могу засвидетельствовать, насколько серьезно там говорят об этике в этом вопросе. С одной стороны, это проблема гендерного равенства, с другой – проблема цивилизованности. Там не принято употреблять к женщинам обидные выражения (именно как к женщинам), использовать женское тело, женскую красоту в рекламе, СМИ.

Например, рекламируют пылесос и рядом – обнажена женщина в непристойной позе. Нашим мужчинам приходится много и долго объяснять, что это недопустимо.

Говорить об обнаженности наших женщин было некорректно даже потому, что Украина значится в тревожных списках по торговле людьми. Всем нам известно, как часто наши женщины попадают в сексуальное рабство. Поэтому эта тема у нас очень болезненна и деликатна.

Хочется верить, что Янукович пытался что-то другое сказать, но то, как он это сделал, – нарушение любых мыслимых этических норм. Приглашать иностранцев на голых украинок, – ну, это вообще.

Если Януковичу кто-то написал эти слова, то его нужно немедленно освободить от должности спичрайтера и набрать образованных людей. Потому что образованный человек никогда себе ничего подобного не позволит.

Леонид Кравчук, первый президент:

ЯНУКОВИЧУ ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ПАЛЬТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПАЛЬТО

Виктор Янукович – мужчина. Когда он был молодым парнем ему, видимо, где-то на Крещатике весной, когда цветут каштаны, понравились в этой ситуации женщины. И он это запомнил. И когда он говорил о наших красивых женщинах, то сказал, что они красивы, когда раздеваются.

Я бы так не выражался – это точно. А Янукович так сказал... Возможно, не совсем деликатно, не очень дипломатично, но что сделаешь?

Я не вижу в этом проблемы, на которой нужно так акцентировать внимание. Ну, нравятся Януковичу женщины без пальто больше, чем в пальто... (Смеется).

Пусть женщины не обижаются, здесь не на что обижаться.

Оксана Климончук