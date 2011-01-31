Ефремов о раздетых женщинах: а то, что возят в машинах, - еще лучше

В Партии регионов просят не устраивать спекуляции вокруг высказываний президента.

Как сообщает Украинская правда, таким образом лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов ответил на реплику о некорректности с точки зрения европейцев слов президента Виктора Януковича относительно украинских женщин на форуме в Давосе.

По словам Ефремова, подобные высказывания "следует относить к приятному юмору".

"Мне как мужчине приятно, что весной у нас расцветает природа и (приятно) смотреть на наших женщин. Для того чтобы понять этот юмор, необходимо жить в Украине", - сказал он.

"Я придерживаюсь того мнения, что у нас очень красивые девушки и женщины, и когда приезжают из других стран и видят то, что у нас есть на улицах... А то, что возят в машинах - еще лучше. Поэтому это наверняка так", - добавил Ефремов.

"Поэтому я бы просил никак не спекулировать на этой ситуации", - отметил "регионал".

Как известно, во время своего выступления на форуме в Давосе Янукович пригласил европейцев в Украину, добавив, что Украину надо "увидеть собственными глазами" в то время, "когда начнут цвести каштаны в Киеве и в городах начнут раздеваться женщины".