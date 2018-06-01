Епископ Евстратий: Возникает вопрос, не пытается ли Россия экспортировать теракты в Украину

Цель Российской церкви – масштабный конфликт в Украине, который взрывал бы украинское общество, позорил украинскую власть... Сценарий Кирилла может привести к гражданской войне... Епископ Евстратий (Зоря) Украинской православной церкви Киевского патриархата ответил на вопросы УНАИН.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВРУЧИЛ ПРЕМИЮ ЯНУКОВИЧУ ПО ИНИЦИАТИВЕ КОММУНИСТКИ Уважаемый владыка, недавно Янукович от руководителя Российской православной церкви Кирилла получил премию Алексия II «за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов». Как вознаграждение за его дела Януковичу еще и дали 50 тысяч долларов. Почувствовали ли вы какое-то единство православных христиан? Думаю, если бы мы почувствовали такое единство, то учредили бы похожую премию и тоже ему вручили бы. Московское понятие единства означает разделение украинского народа, украинских православных, потому что именно из Москвы разделили украинцев на два сорта: на «канонических» и «неканонических». Потому было бы правильнее назвать ту премию «за укрепление единства православных народов с Московским патриархатом».

Конечно, лучше бы не раздавать такие премии, а предпринимать настоящие шаги по преодолению разделения православных в Украине и сплочению их вокруг единой Поместной православной церкви. Но Москва не хочет, чтобы в Украине была единая церковь – собственно, она не хочет, чтобы и Украина была независимой...

Кстати, эта премия была вручена по инициативе члена КПУ Екатерины Самойлик. Она сообщила, что является представителем фонда единства православных народов. Правда, достаточно странно, что именно коммунистка представляет такой фонд.

Вас удивляет, что госпожа Самойлик входит в фонд единства православных народов? Но в российских церквях часто находят иконы со Сталиным... Ага, Сталин еще и занимает больше места, чем блаженная Матрона...

С точки зрения современных реалий, совместные действия коммунистов и Московского патриархата как-то можно объяснить, потому что те и другие выступают за интеграцию с Москвой. Но с точки зрения здравого смысла, истории, морали, это неправильно. Кроме того, МП очень пострадал от коммунистов, они всегда говорили, что не может быть никакого заигрывания с религией. Как по мне, они по меньшей мере предают сами себя, когда вступают в этот неестественной союз.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ ДАВЯТ НА СВЯЩЕННИКОВ, ЧТОБЫ ОНИ ПЕРЕХОДИЛИ В МП Говорят, что Кирилл мечтает уничтожить Киевский патриархат. Думаете, ему сегодня это удается? Это действительно его давняя мечта и план. Он является одним из архитекторов того состояния церкви в Украине, которое есть сегодня. В частности, его действиями на протяжении 20 лет происходило разделение церквей. Он организационно и всевозможными другими способами помогал, чтобы это разделение произошло. Собственно, он в большой мере и ответствен за разделение.

Патриарх Кирилл, судя по его заявлениям, верит, что с помощью власти можно Киевский патриархат, если не полностью уничтожить, то превратить в какую-то невлиятельную и маргинальную структуру. И для этого пытается использовать хорошее отношение к себе сегодняшней власти в Украине.

Но план относительно УПЦ КП не удается. Во-первых потому, что Москва неправильно оценила Киевский патриархат. Она верит в ту пропаганду, которую сама и распространяет. Москва верит, что у УПЦ КП нет общественной поддержки и что украинская церковь состоит из людей, которых можно завлечь кнутом или пряником.

С нашими священниками проводят беседы, в том числе и представители власти, предлагая им перейти в МП. Например, в Винницкой области было сделано заявление епархии, где было перечислено, в каких районах области вызывали наших священников в районную администрацию, там чиновники проводили с ними такие беседы. Такое же было и в других областях – в Киевской, Донецкой. Но большинство таких бесед остаются бесплодными. Пока еще им удалось сманить лишь двух священников.

Сознание украинских парафиян тоже недооценено Москвой. Я лично столкнулся с этим, когда мне приходилось защищать нашу общину в селе Рожки Таращанского района, где священник обманом получил от людей подписи под документами, на основании которых он хотел перерегистрировать парафию на МП. В селе люди юридически не очень грамотные, а батюшка просил, так они и подписали, но где-то через неделю они сами обнаружили, что их переводят в МП. Нам, конечно, удалось прекратить переход, но власть сильно потрепала нервы.

Патриарх Кирил пытается по меньшей мере распылить Киевский патриархат. Его план имеет два аспекта: внешний и внутренний. Внешний – то, что выдается за его цель, – борьба против УПЦ КП. Чтобы власть в Украине ему способствовала, он преподносит все как путь преодоления раскола в православии. Но внутренняя цель, о которой не говорят вслух украинские власти, – дальнейшее разрушение украинской государственности, провокации серьезного, масштабного межконфессионального конфликта, который взрывал бы украинское общество изнутри, позорил украинскую власть, выставив ее перед всем миром как такую, которая преследует верующих. Этим самым хотят сделать нашу власть полностью зависимой от Москвы. То есть чтобы Януковича, как и Кучму в последние годы его президентства, не приглашали на ни одно почтенное собрание в демократическом мире и он был вынужден взаимодействовать лишь с Россией и ее союзниками.

Власть должна была бы понимать: то, что ей предлагается, имеет целью сыграть против самой власти, разрушить ту государственность, во главе которой эта власть и стоит. А без государственности власть уже не будет властью.

СЦЕНАРИЙ КИРИЛЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ Вы так говорите, как будто оправдываете власть, будто она какая-то недоразвитая и не понимает, что ее используют... Разве она не видит цинизма Кирилла?.. Я бы не преувеличивал аналитические и другие способности всей власти в целом, как и любого человека, в частности.

Еще сто лет назад известный российский митрополит Антоний (Храповицкий) говорил о современной ему российской интеллигенции: «Наша интеллигенция очень часто кадило от митрополита отличить не может». Вот приблизительно такое же у сегодняшней власти понимание церковных проблем.

Наша власть, начиная от Леонида Кравчука, слишком доверчиво относится ко всему. Например, предыдущая власть оказалась слишком доверчивой к тому, что говорил патриарх Варфоломей. В конечном итоге, она не сделала того, что хотела и могла сделать. А то, что хотел сделать патриарх Варфоломей, – он делал. Власть так была и не поняла, какие настоящие намерения патриарха Варфоломея...

Сценарий патриарха Кирилла достаточно опасен. Если он будет реализован, то это в худшем варианте может привести к гражданской войне и распаду Украины, чего бы России очень хотелось.

Вспомним «кровавый вторник» 18 июля 1995 года, когда милиция разгоняла похоронную процессию (на Софийской площади), и пролилась человеческая кровь. Это произошло потому, что тогда тоже проводилась такая же политика. На первых порах на Кучму влияли таким же способом и те же силы.

Аж после «кровавого вторника» Кучма начал менять свои взгляды на УПЦ КП, на взаимоотношения конфессий. И в конце его президентства, когда его спросили, чего ему не удалось достичь в должности президента, первое, что он сказал, – не удалось реализовать идею единой Поместной церкви.

Потому у меня есть надежда, что и нынешние политики поймут, куда их тянут.

Россия до сих пор не воспринимает Украину как независимое государство, потому любые попытки кого-либо из любой власти демонстрировать суверенность, независимость в своих действиях, быть украинцем, будут наталкиваться на сопротивление со стороны московских сил.

Как по мне, скупые, но все-таки маленькие проблески пробуждения уже есть. Недавно министр иностранных дел Константин Грищенко в прессе написал, что «Украине тесно в рамках «русского мира». Это свидетельствует о том, что у представителей власти есть понимание того, куда Украину пытаются втянуть.

ДЕЙСТВИЯ МОСКВЫ ОТНОСИТЕЛЬНО УКРАИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИЗВАНЫ ПРОВЕРИТЬ УКРАИНСКУЮ ВЛАСТЬ При всем невосприятии Москвой предыдущей власти, она все-таки не действовала так, как сегодня. Именно при Януковиче происходят какие-то странные вещи: с одной стороны, российское руководство признается в «любви» к сегодняшней власти, а с другой, постоянно “зачищает” что-то украинское в России. Что бы это должно было значить? Думаю, это есть испытание украинской власти на ее прочность и позицию. Хотят проверить реакцию. Потому что самой российской власти все равно, существует ли украинская библиотека в Москве, или нет. Для них это абсолютно непринципиально.

У них значительно больше проблем с теми объединениями, которые формализированы или не формализированы, но которые значительно влияют на жизнь Москвы и России в целом. Достаточно вспомнить прошлогодние события на Манежной площади и то состояние агрессивного невосприятия, которое практически по всей России сложилось между этническими россиянами и выходцами с Кавказа. Даже в Карелии, которая под финской границей, есть эти проблемы.

Действия Москвы относительно украинских организаций – откровенно агрессивное наступление. Они проверяют как далеко можно зайти. Российская власть в отношении Ющенко имела определенное постоянное мнение, потому проверять его не было потребности. А тут они еще проверяют. Будьте уверены, что они не остановятся. Россия будет идти до тех пор, пока ей это будут позволять.

ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС, НЕ ПЫТАЕТСЯ ЛИ РОССИЯ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ТЕРАКТЫ В УКРАИНУ С изменением власти в Украине заговорили о возможности применения российских технологий в нашей стране. После инсценирования нескольких терактов мы видим, что это действительно так. Нам теперь ожидать взрывов в метро? Я бы так не драматизировал... В Украине нет реальных внутренних причин для терроризма...

Когда ирландские боевики устраивали взрывы в Лондоне, то было понятно, что это борьба за отделение Северной Ирландии от Великобритании.

Когда действуют исламистские террористы, их основания тоже понятны.

На Кавказе взрывают или отстреливают кого-то ежедневно. То есть Россия находится в состоянии гражданской войны на Кавказе. И отголосок этой войны наблюдаем и в столице.

В Украине нет оснований для того, чтобы делались такие вещи. То, что происходит в Украине (в частности, взрывы в Макеевке), скорее всего, внешние провокации.

Особенно меня насторожило, когда в одно время в новогоднюю ночь взорвали памятник Сталину, сожгли палатку Московского патриархата возле Катерининской церкви в Чернигове и бросили бутылку в офис ПР в Киеве. Вот эта одновременность с явной идеологической направленностью очень странна.

В России психологически привыкли к терактам, а в Украине – нет, потому у меня возникает вопрос: не является ли это экспортом таких вещей в Украину, не укладывается ли это в общий план взбудоражить общество в Украине? Поэтому дело достоинства и чести СБУ обнаружить этот внешний фактор, если он имеется.

История Украины не дает оснований говорить, что это внутренний фактор. Украинские политические силы при всех своих антагонистичных отношениях никогда не прибегали к террористическим актам.

Но в любом случае не нужно бояться. Думаю, это и было бы достижением тех, кто занимается такими провокациями, потому что в страхе человек становится очень покорным.

Сколько ваших храмов уже захватил Московский патриархат?

На сегодня происходит конфликт вокруг Вознесенского храма в селе Каменка Тельмановского района (Донецкая область). Там пробовали общину и священника перевести в МП, потом зарегистрировали новую общину МП. Ведут агитацию в селе, чтобы они поддерживали МП, и хотят, собрав парафиян, принять решение, что церковь должна принадлежать МП. Чем это аргументируется? В 1996 году этот храм в полуразрушенном состоянии был передан УПЦ КП, но община не оформила юридически правильно все документы. Теперь в МП говорят, что это бесхозное имущество и пусть село решит, кому оно принадлежит. Извините, но бесхозным оно было в 1996 году, когда это был колхозный склад, в котором держали ядохимикаты, - без пола, с развалившейся крышей. А после того, как наша община 12 лет его восстанавливала, теперь его хотят отобрать. Но постройте себе храм, если вы уже общину создали! Тем более что за этими делами стоит донецкий бизнесмен господин Корюк.

Есть еще несколько ситуаций по Украине, где МП пытается отобрать у нас храмы, – в Винницкой области и на Киевщине.

Был анекдотический случай. На Крещение в Кировоградской области представители МП захватили полынью на озере, куда святить воду должен был приехать наш епископ по приглашению общины. Когда начали приходить люди, оказалось, что там стоит несколько священников МП и никого не допускают к этой полынье освящать воду. Наша сторона вышла таким образом, что освятили воду с берега.

Может, в тех, кто так действует и кто этим всем руководит, “нечистый” вселился? В тех людей, кто прибегает к таким действиям, бесспорно, Духа Божьего там нет. Потому что Дух Божий не действует путем лукавства, обмана, насилия. Как говорят, по плодам и познаете их. Мы всегда говорим своим парафиянам: «Вы можете посещать тот православный храм, который пожелаете. Мы никого силой или запугиванием не держим». А там постоянно слыхать, что запрещено ходить к «раскольникам», не посещайте их храмы, крещение их недействительно, кто туда будет ходить, попадет в ад. Думаю, этим все сказано.

Разговаривала Оксана Климончук