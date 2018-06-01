Власть Росии преследует украинские организации, демонстрируя отношение ко власти в Украине

Невзирая на “высокую интенсивность” украино-российских контактов на высшем уровне и значительное количество заключенных на протяжении 2010 года политико-экономических соглашений, о чем твердят официальные лица, конец 2010-го – начало 2011 года ознаменовалось безумным натиском на украинские организации и учреждения в России.

Так, почти поставлена точка в ликвидации через суд Федеральной национально-культурной автономии Украинцы России (ФНКА УР).

Особую огласку получили обыски и изъятия книг в Библиотеке украинской литературы (БУЛ), которую обвинили в распространении “экстремистской литературы”. Московская милиция проводила свои действия почти в детективном стиле: с подбрасыванием в БУЛ запрещенных изданий, методами психологического давления на персонал и даже рукоприкладством к женщине-директору.

И вот на днях стало известно об очередном недружелюбном шаге: кроме ФНКА УР к ликвидации готовится еще одно объединение – Организация украинцев России.

О ситуации в украинской диаспоре, а также причинах такого развития событий рассказал сопредседатель ОУР Валерий Семененко.

НА НАС НАТРАВЛИВАЮТ ПРОВЕРКИ, НАМ ВЫДВИГАЮТ АБСУРДНЫЕ ОБВИНЕНИЯ Валерий Фокович, Федеральной национально-культурной автономии Украинцы России уже не будет? Знаете, в последнее время очень осложнилась ситуация с украинскими организациями в России. Сюда я отношу не только диаспоральные организации, но и Библиотеку украинской литературы в Москве, которая принадлежит московской власти.

Что касается ФНКА, то нам не удалось отвернуть беду – Верховный суд России, невзирая на все наши усилия, принял решение о ликвидации автономии. Хотя мы и подали кассационную жалобу, которая будет рассматриваться 27 января 2011 года.

Это последняя инстанция в России. Я пока еще не знаю, будем ли мы после этого обращаться в Европейский суд. Хотя такое намерение было и есть, но окончательного решения мы еще не приняли.

От чего это будет зависеть? От сугубо организационно-технических моментов – делом нужно кому-то заниматься. А у нас штата нет, адвокатов тоже. Хорошо, что сейчас нам помогает адвокат, который является членом нашей организации. А если бы его не было, то не знаю, как бы мы действовали – денег на адвокатов у нас тоже нет.

Всемирный конгресс украинцев в свое время пообещал, что попробует помочь в оформлении подачи иска в Европейский суд. Увидим. Сейчас же нам нужно пройти все этапы в России. Что мы фактически и сделали.

То есть мировое украинство вас поддерживает? Это даже не то слово – поддерживает. Очень поддерживает! Президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Челий специально ездил в Брюссель только ради этого судебного преследования ФНКА, он встречался с председателем Европарламента, которому передал заявление и меморандум о необходимости защитить права украинцев России.

Сейчас ВКУ прибег к широкой огласке процесса. В частности, призывает представителей ОБСЕ обратить на это внимание, вплоть до того, чтобы они присутствовали на этих судах.

Так что ВКУ, все что в его силах, делает.

На днях появилась информация о намерении закрыть, кроме ФНКА, и Организацию украинцев России. ОУР – это первая наша организация в России, когда еще никакого ФНКА не было. Она создана на основе российского закона «Об общественных объединениях». А уже в 1996 году вышел закон «О Федеральных национально-культурных автономиях», и там были такие фразы, из которых вытекало, что нацменьшинства могут получить определенное финансирование. Потому все национальности начали создавать национально-культурные автономии.

Кстати, ФНКА намного легче создать чем Организацию украинцев России. Объясню: для ФНКА необходимы 2-3 региона, а любое общественное объединение в России (в т.ч. и ОУР) может иметь федеральный статус только тогда, когда имеет свои отделения более чем в половине регионов. Так, украинцы сначала создали в нескольких регионах свои национально-культурные автономии, а затем собрались и создали федеральную организацию.

А вот для ОУР нужно было сформировать представительства уже в 45 регионах РФ. Со значительными усилиями, но мы эти представительства создали. Со временем часть отделений отмерла, мы вынуждены были их подчищать. И сейчас, если ОУР будет ликвидировано, создать ему что-то на замену будет очень тяжело. Конечно, если власть захочет создать какие-то псевдоукраинские организации, то сможет быстро, на бумаге, создать отделения в регионах. Но именно за счет самоорганизации украинцев России этого сделать не удастся.

Какие претензии высказывались к ОУР?

Минюст дождался решения Верховного суда относительно ФНКА и подал заявление о ликвидации ОУР. У меня на руках это заявление еще было 25 декабря. Знаете, там содержатся такие претензии, что я не представляю, как они могут быть основанием для любого нормального суда...

Среди претензий, например, то, что мы включили в состав федеральной ОУР две организации – благотворительный фонд «Доверие» и украинский культурный центр в г. Сургут. Нам говорят: «Вы не имеете на это право, потому что они коммерческие». Хорошо, говорим мы, и тут же их исключаем.

Или еще... У нас был юридический адрес – он и сейчас есть. Но поскольку пользоваться им тяжело (задержки с корреспонденцией), мы решили его сменить. Трижды подавали заявку, а нам все время возвращали. Сначала мы указали Культурный центр. Нам говорят: «Нельзя, потому что здесь уже ФНКА зарегистрировано». Нашли другой адрес и подаем во второй раз, а нам говорят: «Здесь не там запятая стоит», потом, что «не указали» что-то.

Подаем в третий раз. И опять нам возвращают, ссылаясь на какие-то «недоработки». И это вместо того, чтобы сесть и сказать – ребята, вот нужно сделать так, так и так!

Сейчас мы подали в четвертый раз... и нас упрекают – вы не оформили юрадрес. Но мы десять раз будем оформлять и может когда-то наконец оформим и правильно составим документы! Дело же не в том, что мы не хотим – просто объясните, как правильно это сделать!

Дальше. Совет ОУР избирается на конгрессе квалифицированным большинством. У нас слова «квалифицированное» не было в уставе. Да, это недостаток. Но этот устав зарегистрирован Минюстом! Пока его зарегистрировали, с нас семь шкур сняли – меняли, перечеркивали и так далее. Почему же вы нам тогда не сказали? Все утвердили, а затем говорят, что есть недостатки! Мы говорим: хорошо, мы исправим. Но устав исправлять мы можем только на очередном съезде: дождемся и внесем эту правку.

Еще одна претензия – нам говорят, что закончился срок работы выборных органов. Для этого нужно провести новый конгресс. А поскольку у нас организации от Камчатки до Калининграда, мы не можем сразу собрать людей, потому немного замешкались. Но мы провели его – осенью 2009 года, когда в Москве проводили Сорочинскую ярмарку: избрали новое правление, новый совет, новых руководителей. Все мы сделали, абсолютно все. Но опять придирки.

А может, к финансовой деятельности замечания были?

Бухгалтерию проверяли особенно придирчиво. В отличие от ФНКА, у которой вообще не было счета, в ОУР было что проверять: мы получали деньги – членские взносы, а также средства из-за границы (от Украины, в рамках программы поддержки зарубежных украинцев). В целом в период 2006-2007 гг. ОУР получила 1 – 1,5 млн. рублей.

По результатам в акте Минюста записано, что «финансовая деятельность Организации украинцев России проводилась в соответствии с законодательством и никаких нарушений не найдено». Не дай Бог, если бы где-то на одну копейку или рубль мы ошиблись!

То есть нарушений нет: деньги потрачены правильно – на проведение фестивалей, приобретение журналов и тому подобное. Все документы, чеки, билеты – абсолютно все проверили и нарушений не нашли. Налоговая так не проверяет как Минюст нас проверял!

Еще одна претензия. У нас, мол, в уставе, прописано, что «членами ОУР могут быть иностранные граждане», а нужно еще дописать – «которые законно находятся на территории России».

И вот такие все претензии. Мы насчитали претензий такого типа семь или восемь. Считаем, что все они – признак предвзятого отношения к нам.

СКОРО ДОЙДЕТ ДО ТОГО, ЧТО И ШЕВЧЕНКО ИЗ БИБЛИОТЕК ВЫБРАСЫВАТЬ НАЧНУТ А как вы оцениваете давление на Библиотеку украинской литературы в Москве? Нас к этому делу пока еще не присоединяли. Хотя БУЛ и сотрудничает с нами – в вопросе подписки на украинскую прессу и поставок книг. Подписка осуществляется через ОУР и региональную организацию «Украинцы Москвы» (УМ). Библиотека составляет свой список, утверждает его в департаменте культуры ЦАО г. Москвы.

Нам удалось сделать так, чтобы периодика приходила быстро и все были довольны. Да, многие физические лица выписывали издания через нас, но забирали их в БУЛ. Это было выгодно библиотеке – люди именно сюда приходили читать и забирать периодику, а соответственно – росло количество читателей библиотеки.

Выгодно и читателям, особенно небогатым, – так намного дешевле, чем выписывать по домашнему адресу.

Критики говорят, что слишком много средств выделяется на БУЛ. Вы не знаете, о каком порядке цен идет речь? О миллионах долларов, о которых пишут на форумах, не идет речь точно. Например, на весь 2011 год выделено 200 тысяч рублей (около 6,5 тысяч долларов). В 2010 году ничего не выделялось – в связи с кризисом.

А в 2009 была большая сумма, но там помогала не наша организация. На этом, кстати, БУЛ как раз и «спалилась»: им поставили слишком высокие цены, а затем еще и привезли не те книги. В тот год было выделено 300 или 400 тысяч (10 или 13 тысяч долларов). И потому теперь они решили работать только через ОУР и УМ.

С чем тогда, по вашему мнению, связана атака на библиотеку? Мне кажется, что эти набеги на библиотеку не имеют никакого отношения ни к украинской книге, ни к украинской культуре в целом, а могут быть только связаны с внутриполитической ситуацией в России, а также с характером украинско-российских отношений.

Имею в виду то, что российская власть не церемонилась с Украиной и украинской властью – сделали что-то, и реакция их не интересует. Значит, украинская власть так себя поставила.

А любое государство, которое уважает себя, вступилось бы за своих земляков. Представьте, если бы в Киеве или где-то в другом городе Украины что-то сделали с российской библиотекой или российским театром. Да здесь (в России. – Ред.) все бы встали на дыбы!

А что же там за книги нашли?

С таким подходом, который использует московская милиция, Тараса Шевченко также нужно выбросить – и у него в произведениях неприятные для таких персон как, например, Константин Затулин, высказывание. Такая литература есть и в библиотеке им. Ленина.

Знаете, невзирая на то, что в свое время мы выступали против назначения Натальи Шариной на должность директора (не знает языка и культуры), мы решили договариваться и сотрудничать на благо наших людей с тем руководством, которое поставила московская власть.

И нужно отдать Наталье Григорьевне должное: она старалась выполнять свои обязанности должным образом. Как видите, «достаралась» до того, что на нее давят правоохранительные органы. Дошло до абсурда – что, мол, в БУЛ распространяли экстремистские материалы!

Это бессмыслица – потому что книги, которые заказывались в БУЛ, сверяются со списком запрещенной литературы. Кому же хочется проблем?

ВСКОРЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ПСЕВДОУКРАИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ С чем вы связываете такое давление на украинские организации России? С тем, что где-то с 2005 года началась информационная война с Украиной, а мы стали ее заложниками. Мы в свое время активно выступали против вмешательства России во внутренние дела Украины во время президентской кампании. Мы все время об этом говорили и даже общественный комитет «За демократические выборы» при ОУР был создан.

Мы также устраивали публичные акции и пикеты против вмешательства во внутренние дела. После этого на нас обратили внимание компетентные органы – об этом я могу сказать четко и твердо, я это знаю точно.

Впоследствии ОУР несколько раз выступала с заявлениями, но не с политическими. Например, в Россию приезжал комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Клод Воллебек и захотел с нами встретиться. Мы встретили людей из регионов и показали реальное положение с украинским образованием в России.

Спустя некоторое время спикер МИД России выступает с заявлением, что с украинским образованием в России все очень хорошо и даже назвал города и регионы, где есть украинские классы или школы и привел их номера.

Когда я посмотрел это заявление, то стало одновременно и грустно, и смешно – я же ситуацию хорошо знаю. Потому я не поленился и прозвонил по всем указанным адресам, поговорил с местными украинцами, провел интервьюирование педагогов, и в результате пресс-служба ОУР выступила с заявлением, в котором опровергались все слова МИД. Простыми словами – они солгали, и мы посадили их в лужу. Кому это понравится? Тем более что мы привели сравнительную таблицу – что есть, и как поддерживается украинское в России и российское – в Украине. В одной колонке – сплошные нули, а во второй – значительные цифры.

Мы и без МИД знаем что в России плохо с образованием – что, кстати, предопределенно и самой позицией украинцев. Но не нужно говорить на белое – что оно черное.

Еще одна причина... Когда Медведев сделал резкое заявление относительно Украины и не отправил в Киев посла (Зурабова), мы вступились за имидж Украины и выступили с соответствующим заявлением.

Также на каждые выборы в Украине ОУР посылала своих наблюдателей, которые работали под эгидой Всемирного конгресса украинцев.

ФНКА, как заявил Лавров, закрыли за политическую деятельность. А ОУР имеет право заниматься политической деятельностью? Какая же это политическая деятельность? Мы делали свои заявления прежде всего относительно культурно-национальных аспектов.

И даже во время выборов 2004 года мы выступали только за невмешательство – не агитировали за ни одного из кандидатов, ни за Януковича, ни за Ющенко. В отличие от отдельных землячеств в Москве.

Мы стояли на том, что украинский народ должен сделать свой выбор, а мы в России должны его уважать.

Я никоим образом не скажу, что мы не имели своих взглядов, но мы всячески избегали их демонстрации.

Нет ли ощущения, что все эти атаки направлены против вас лично – чтобы сменить руководство украинскими организациями? Да, мы уверены в этом полностью – все делается, чтобы изменить руководство. Взять хотя бы последние заявления МИД Украины – нас особенно удивило, что министерство будет «помогать украинцам России создать украинские организации». Они же и так уже есть – свыше 90 украинских организаций объединены в ОУР, которая существует свыше 19 лет! Оказывается, их для МИД Украины не существует, хотя с нами никто не говорил. Я переспросил всех наших председателей организаций в регионах после этого заявления МИД – ни с кем ни одного разговора не было. Единственное, что было сделано – посол Украины в РФ Ельченко встретился с украинским землячеством Москвы.

А как вы относитесь к такому варианту, что на базе землячества будет создана новая диаспоральная организация? Я полностью допускаю вариант создания псевдоукраинских организаций – всегда найдутся «казачки», которые пойдут на это. Взгляните хотя бы на грузинские организации в России. Но на базе землячества. Они же только в Москве есть и объединяют людей не на национально-культурной основе, а на основе территориальной принадлежности. Потому думать, что землячество будет заниматься развитием национально-культурного сознания украинцев России, не стоит – я в это не верю. И вся практика существования землячества, свыше 10 лет, показывает, что это действительно так.

В Киеве намекают, что было бы хорошо иметь в России (и не только) такую организацию украинцев, которая представляла бы и лоббировала свои интересы в местных органах власти. Как, например, венгры имеют свою партию в Румынии. Возможно ли это? В свое время, кажется, в 1994 году, украинцы России создали избирательный комитет, который выдвигал вместе с партией «Демократический выбор России» своих кандидатов. Сейчас же я этого просто не могу себе представить.

Единственное – я являюсь членом консультативного совета при Министерстве регионального развития, которое занимается национальными вопросами. Это все.

Украинцев в России много во власти – это так. Но они как граждане России не работают для развития украинской культуры и образования.

В современной России я не вижу такого развития событий.

Егор Соколов