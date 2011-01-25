Тимошенко опровергает слова Пшонки, будто сама просилась на следствие

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО опровергает заявление генерального прокурора Виктора ПШОНКИ о том, что досудебное следствие по ее уголовному делу возобновлено по просьбе ее адвоката.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам, комментируя соответствующее заявление генерального прокурора В.ПШОНКИ.

«Если Генеральная прокуратура так шустро удовлетворяет все мои просьбы, то нужно, мне кажется, удовлетворить главную мою просьбу, которую я передала в письменном виде, – это закрыть уголовное дело относительно Киотских денег в связи с отсутствием полностью состава преступления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» также напомнила, что Генеральная прокуратура отказала в удовлетворении еще одного ее ходатайства о возможности поехать в Брюссель на рабочие встречи с руководством Европейского Союза, с руководством Европейской народной партии. «Мне кажется, что прокуратура действует не по моим ходатайствам, а по заказу Президента Украины на расправу со своим главным конкурентом», - убеждена она.

Как сообщал УНИАН, ГПУ 30 декабря 2010 года предъявила Ю.ТИМОШЕНКО окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия).

24 декабря генеральный прокурор В.ПШОНКА заявлял, что ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в нецелевом использовании 180 и 200 млн. евро, полученных Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.

18 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что внесла на рассмотрение следователей ходатайство о необходимости закрытия уголовного дела, возбужденного против нее по обвинению в нецелевом использовании средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Сегодня, 25 января, В.ПШОНКА заявил, что следователи Генеральной прокуратуры возобновили расследование уголовного дела относительно Ю.ТИМОШЕНКО по ее просьбе и просьбе ее адвоката.