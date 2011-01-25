Пшонка: расследование «дела Тимошенко» возобновили по ее просьбе

Следователи Генеральной прокуратуры возобновили расследование уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по ее просьбе и просьбе ее адвоката.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил генпрокурор Виктор ПШОНКА.

«Следователь в соответствии с требованиями ее обращения и ее адвоката принял такое решение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ГПУ 30 декабря 2010 года предъявила Ю.ТИМОШЕНКО окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

24 декабря генеральный прокурор В.ПШОНКА заявлял, что ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в нецелевом использовании 180 и 200 млн. евро, полученных Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.

18 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что внесла на рассмотрение следователей ходатайство о необходимости закрытия уголовного дела, возбужденного против нее по обвинению в нецелевом использовании средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.