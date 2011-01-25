ГПУ не пускает Тимошенко в Брюссель

Генеральная прокуратура Украины отказала лидеру партии «Батькивщина», экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ее ходатайства о возможности осуществления поездки в Брюссель (Бельгия)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам после почти пятичасового допроса в Генпрокуратуре.

«На мое ходатайство по поводу того, чтобы они меня отпустили в Брюссель на рабочие встречи с руководством Европейского Союза, с руководством Европейской народной партии, я получила отказ», - сказала она.

По ее словам, отказ следователей мотивирован тем, что приглашение на ее имя посетить Брюссель было представлено на английском языке, то есть без перевода.

«Я думаю, что я сделаю еще одно ходатайство, переводу эти приглашения, как они говорят, их заверить нужно нотариально, хотя им достаточно открыть средства массовой информации и почитать, что такое приглашение есть, что оно прозвучало публично, его никто не скрывает», - сказала она.

«То, что генпрокурор ПШОНКА отказал мне в поездке в Брюссель – это еще один признак какого-то странного страха, который имеет ЯНУКОВИЧ и который переходит как заразная болезнь на всех его подчиненных. Страх, что мир будет знать о том, что происходит в Украине, страх , что он теряет свою власть, и страх отвечать за все, что он сегодня делает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО получила два приглашения посетить Брюссель в начале февраля этого года. В частности, на встречу в штаб-квартиру Европейской народной партии в период с 31 января по 4 февраля Ю.ТИМОШЕНКО приглашают руководители ЕНП Вильфред МАРТЕНС и Антонио ЛОПЕС-ИСТУРИС. "Мы обеспокоены последними действиями власти по отношению к оппозиции. В частности, ЕНП очень обеспокоена уголовным делом, открытым в отношении Вас", - говорится в приглашении. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО приглашают выступить на праздновании 50-летия ассоциации Европейских студентов-демократов (EDS), которое состоится в Брюсселе 1 февраля.