Прокурор Харьковщины: закон один для всех, и исключений не будет

Со сменой власти в Киеве к руководству правоохранительными структурами в регионах также пришли новые люди. Один из них – прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин. В интервью УНИАН он рассказал о том, как прокуратура крупнейшего региона страны отстаивает сегодня законность, что помогает этому и что препятствует…

С Вашим приходом были сменены многие руководители в харьковской облпрокуратуре. На что направлена кадровая политика в Вашем ведомстве?

Руководствуюсь прежде всего такими подходами, как последовательность и преемственность, профессионализм и ответственность всех без исключения работников. Поэтому, лучшие сотрудники не только остались работать на своих должностях, но и имеют перспективу роста по службе. А те, кто не выдерживает напряженного ритма нашей работы, должен уступить место более сильному.

Мы изменили систему подбора кадров в прокуратуру и порядок приема на работу. Есть конкурс, желающие работать у нас проходят серьезные испытания. Для выпускников профильных вузов, а это Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого и Национальная академия прокуратуры Украины, составляется рейтинг. Молодые специалисты должны предоставить диплом о высшем юридическом образовании, показывающий достаточную успеваемость в вузе. Далее претенденты проходят различные тесты, собеседования. Дальше задействуется система повышения квалификации – семинары, стажировки, аттестации. Человек понимает, что, попав в систему органов прокуратуры, он сам должен быть образцом соблюдения закона и только потом уже требовать от других его соблюдения.

Прокурор области и три его заместителя оказались выходцами из Донецкой и Кировоградской областей. Случайность?

Я бы не акцентировал внимание на этом. Принимая кадровые решения, я был уверен в том, что именно эти люди лучше всех справятся на вверенном им участке работы. При этом стремился сохранить лучшее, что наработано моими предшественниками, и привнести новшества, позволяющее прокуратуре работать более эффективно. Три должностные лица – первый заместитель и два заместителя прокурора области, которые по моему предложению были назначены Генеральным прокурором Украины, за что я ему очень благодарен, как раз и отвечают такой стратегии. И я, и все они, помимо названных Вами регионов, работали в Киеве, в Харьковской и Волынской областях, в Генеральной прокуратуре Украины. У нас бытует мнение: чтобы расти по служебной лестнице, надо передвигаться и по городам, и по регионам. Так приобретаются знания и опыт.

Кроме того, подчеркну, что остальные заместители прокурора, которых количественно больше, – все выходцы из прокуратуры Харьковской области. За короткое время мы сумели стать единой командой, которой по силам любые задачи.

С момента Вашего прихода на пост прокурора области на Харьковщине произошло несколько резонансных событий. Расскажите, как идет расследование дела по исчезновению журналиста Климентьева?

К сожалению, это преступление на сегодня остается не раскрытым. По согласованию с Генеральной прокуратурой Украины дело с 1 сентября принято к производству следователем Главного следственного управления МВД Украины Валерием Легецким. Работает следственно-оперативная группа, в которую вошли 9 следователей и 15 наиболее профессионально подготовленных оперативных работников как центрального аппарата МВД Украины, так и местных органов. Кроме того, привлекаются работники всех городских и районных отделов милиции.

Как известно, на первоначальном этапе следствием выдвигалось 8 версий. На сегодня 4 из них полностью отработаны и отброшены. Остается 4 версии. В прессе их уже называли, и я не хотел бы на этом останавливаться. Могу сказать, что по каждой из оставшихся версий идет кропотливая работа. Допрошено около 400 свидетелей, назначено около 80 судебных экспертиз, проведено 25 осмотров, 28 обысков и ряд других следственных действий. Дело - а особом контроле Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, а также Президента страны Виктора Януковича. Трижды руководство Генпрокуратуры приезжало в Харьков, дважды Виктор Пшонка заслушивал следственно-оперативную группу здесь, в прокуратуре области. Работа активно продолжается.

Харьковская прокуратура выявила уже не первый канал поставки наркотиков, организованный милиционерами. Возможно ли эффективно бороться с этой проблемой, если наркотрафик налаживают и «крышуют» те, кто должен этому противодействовать?

Действительно, прокуратура Харькова ведет сегодня дело, возбужденное в отношении организованной преступной группы с коррупционными связями. Группа отладила канал поставки в Харьковскую область наркотиков из других областей страны.

Уголовное дело было возбуждено в августе в результате совместных действий с Управлением СБУ в Харьковской области. Установлено, что наркотрафик организовал майор милиции, занимавший должность начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Сумского горуправления милиции. В состав группы входило два работника милиции и пять гражданских лиц.

Наркотики поставлялись не только из Сумской, но и из Полтавской области. В конце января – начале февраля следующего года уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд.

Это дело еще раз подтверждает, что борьба с поставками и незаконным оборотом наркотиков остается для Харькова злободневным вопросом – город находится на пересечении магистральных транспортных путей. И мы будем заниматься этой проблемой очень активно. В первую очередь, как раз сосредоточим усилия на выявлении каналов и фактов распространения наркотиков.

Еще одно резонансное дело – убийство милиционера в Харькове. Прокуратуре уже есть что сказать о результатах расследования?

Есть. Прокуратура области возбудила по факту убийства инспектора полка патрульной службы Харьковского городского управления милиции Сергея Евлахова дело в отношении гражданина Артема Дериглазова. Милиционер был убит при исполнении служебных обязанностей 7 июля этого года из переделанного автомата АСК-74-У. На следующий день при задержании вооруженного преступника им были ранены еще два работника милиции. Отстреливаясь, правоохранители ранили Дериглазова, после чего он был задержан и вскоре арестован по решению суда.

В ходе следствия была установлена причастность Дериглазова к совершению четырех разбойных нападений на банковские структуры. На начальном этапе следствия, в присутствии адвокатов, подозреваемый сознавался в совершении всех этих преступлений. Позже, поменяв адвокатов, Дериглазов признал вину только в части сопротивления сотрудникам милиции, а также хранения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. В в разбойных нападениях, в убийстве и покушении на убийство работников милиции, вину свою не признал. Но и следствие, и прокурор, изучавший материалы дела, пришли к выводу, что расследование проведено в полном объеме. Доказательств добыто достаточно, 1 ноября было утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд. Сейчас оно слушается в суде.

В прокуратуре области создан спецотдел, который будет следить за соблюдением земельного законодательства. С чем это связано?

Создание спецотдела – требование сегодняшнего дня. Для Харьковской области, как и для многих регионов, этот вопрос болезненный, потому что в течение нескольких лет творилась вакханалия вокруг выделения земли. Для борьбы с подобными явлениями и был создан отдел по соблюдению земельного законодательства.

Буквально за месяц его работы было возбуждено 4 уголовных дела и выявлены миллионные ущербы по каждому из них. Так, прокурором Дергачевского района возбуждено уголовное дело в отношении работников Госкомзема в Дергачевском районе, незаконно согласовавших выделение земельных участков и нанесших более 1 млн. грн. убытка государству.

Прокурором Балаклейского района в интересах местной государственной налоговой инспекции подан иск к ООО «Украинская геофизическая компания» на сумму более 1 млн. грн. Всего органами прокуратуры области предъявлено 243 иска в интересах государства по разным вопросам землепользования на общую сумму более 11,8 млн. грн., возвращено 356 га незаконно используемых земельных участков. Мы активно заявляем иски, чтобы вернуть землю из незаконного владения. Наша цель – вернуть всю эту землю обществу, государству, а дальше контролировать, чтобы она выделялась на законных основаниях. И уверяю вас, с каждым месяцем эта работа будет активизироваться. Есть договоренность с губернатором, что вскоре мы вместе на заседании антикоррупционного комитета сообщим о ее результатах.

На одной из пресс-конференций Вы сообщили о росте преступности в Харьковской области… Если говорить о статистике, действительно, в области есть незначительный рост преступности. Но эти цифры не во всем отражают реальную картину. Социальная и экономическая составляющие жизни региона за последние годы не изменились, значит, нет предпосылок для резкого роста преступности. Дело в том, что год назад изменилось законодательство, которое регулирует ответственность за совершение краж, и почти в 10 раз уменьшился нижний предел для возбуждения по ним уголовных дел.

При этом в Харьковской области наблюдается снижение особо тяжких преступлений, таких как убийства, разбои, грабежи, изнасилования, дорожно-транспортные происшествия, повлекшие за собой смерть граждан.

Таким образом, я бы сказал, что борьба с преступностью в области находится под контролем правоохранительных органов, и в целом они справляются с поставленной задачей. Вместе с тем, мы должны учитывать и ряд субъективных факторов, которые влияют на состояние преступности. В частности, органами прокуратуры выявлено более 600 преступлений, укрытых работниками милиции. Такие факты влияют на статистику и искажают реальную картину борьбы с преступностью. Вместе с начальником УВД области мы ведем борьбу с фактами укрытия преступлений.

Каковы сегодня приоритеты в работе прокуратуры области?

В социальной сфере – оплата и охрана труда, охрана здоровья, социальное и пенсионное обеспечение, социальное страхование, миграция населения и права беженцев. Если же говорить о защите интересов государства, то, в первую очередь, это бюджетная сфера, сфера налогообложения, сохранность государственной и коммунальной собственности. Конечно, не снимаются и вопросы, связанные с валютно-финансовой, банковской, внешнеэкономической и инвестиционной деятельностью.

Могу назвать несколько общих цифр за 11 месяцев текущего года. По результатам прокурорских проверок в области было возбуждено 364 уголовных дела, из которых 254 с обвинительным заключением направлены в суды. Привлечено к ответственности почти 6,5 тысяч должностных лиц, возмещено более 180 млн. грн., почти 53 млн. грн. поступило в бюджет. Прокуроры приняли участие в рассмотрение судами 9150 уголовных дел, где поддерживали обвинение. По апелляциям прокуроров пересмотрено 440 приговоров, следователями прокуратуры расследовано 872 уголовных дела, из которых 829 с обвинительными заключениями направлены в суды, в том числе 52 уголовных дела – это преступления с признаками коррупции.

При надзоре за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие – в первую очередь это структуры МВД, прокуроры выявили более 600 преступлений, укрытых от учета путем незаконного отказа в возбуждении уголовного дела. Треть из них уже расследованы и с обвинительным заключением направлены в суды, остальные находятся в производстве. Отменено 89 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел и 258 – о закрытии дел. По требованию прокуроров за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены почти 3 тысячи работников милиции, 37 – управления Службы безопасности в Харьковской области, 126 – налоговой милиции.

Как видим, задачи стоят сложные. Но мы уверены, что многое сможем.

Владимир Кравченко