Почему Украина игнорирует церемонию вручения Нобелевской премии мира

Поскольку все сейчас согласовывается с МИД РФ, то, возможно, такое решение принято из солидарности с Россией... У Украины с точки зрения своих национальных интересов нет никаких причин для бойкота...

Норвежский нобелевский комитет объявил о том, что Китайская Народная Республика и еще 18 стран отказались присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии мира в знак протеста против присуждения премии китайскому диссиденту Лю Сяобо. В перечне “стран-бойкотчиц” оказалась и Украина.

КТО ТАКОЙ ЛЮ СЯОБО После объявления имени победителя высшей гуманитарной премии-2010 о заключенном китайском правозащитнике и писателе Лю Сяобо узнал весь мир. Нобелевский комитет присудил ему премию за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Как сообщал CNN, во время трансляции церемонии объявления лауреата в Осло, сигнал телекомпании на Китай блокировался.

Доктор наук и профессор китайской литературы господин Лю преподавал в Пекинском университете. Но после участия в акции на площади Тяньаньмень в 1989 году, его без суда бросили в тюрьму, где он провел два года, и запретили преподавать в государственных образовательных учреждениях Китая. В 1996 году он был осужден к трем годам трудовых лагерей за призывы к освобождению арестованных участников протестов 1989 года. В 2008 году Лю опять арестовали и бросили в тюрьму – суд признал его виновным в попытке свержения государственного строя и осудил к 11 годам лишения свободы. Поводом для ареста стала так называемая "Хартия-08", одним из авторов которой выступил Лю Сяобо. Манифест, подпись под которым поставили больше 10 тысяч человек, содержит призыв к реформированию политической системы Китая и требует соблюдения в стране прав человека.

ЗАПАД ПРИЗЫВАЕТ ОСВОБОДИТЬ ДИССИДЕНТА, А ПЕКИН – БОЙКОТИРОВАТЬ ЦЕРЕМОНИЮ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ

Китай резко отреагировал на вручение премии Лю Сяобо. В своем обращении к странам мира Пекин призвал объявить бойкот церемонии вручения Нобелевской премии китайскому правозащитнику. А 18 ноября агентство AFP сообщило, что шесть стран, а именно Китай, Россия, Куба, Казахстан, Ирак и Марокко, отказались направить своих официальных представителей на церемонию в Осло.

За китайского активиста вступились нобелевские лауреаты. Они призвали лидеров стран “Большой двадцатки” требовать от КНР освобождения из тюрьмы правозащитника.

“Освобождение Лю Сяобо могло бы стать подтверждениям тех преобразований, которые происходят в КНР в последние десятилетия”, – говорилось в письме, которое, в частности, подписали бывший президент США Джимми Картер, духовный лидер буддистов далай-лама и южноафриканский архиепископ Десмонд Туту.

В Гонконге прошел марш протеста, в рамках которого несколько сот демонстрантов призвали Китай освободить из тюрьмы Лю Сяобо. Волна акций в его поддержку прокатилась по Европе.

Но безрезультатно.

И вдруг Норвежский нобелевский комитет сообщает, что список “стран-бойкотчиц” пополнился. Кроме КНР и пяти названных, присутствовать на церемонии отказались Колумбия, Тунис, Саудовская Аравия, Пакистан, Сербия, Иран, Вьетнам, Афганистан, Венесуэла, Филиппины, Египет, Судан и Украина.

Украина, декларируя в Брюсселе свои евроинтеграционные стремления, на этот раз оказалась в компании стран, которых не особо волнуют вопросы демократии и прав человека.

В АП нашли объяснение.

– Приглашение на церемонию вручения Нобелевской премии не поступало никому из представителей официальной власти в Украине, – сообщили УНИАН в администрации президента. – Но поскольку посол Украины в пятницу, 10 декабря, будет присутствовать на совещании послов в Киеве, он действительно не сможет принять участие в церемонии, которую будет проводить Нобелевский комитет.

В МИД долго думали с официальным ответом и в итоге решили просто “подтвердить” информацию АП.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что совещание послов в Киеве состоится 14 декабря.

«Я не вижу в этом никакой политики. Это рабочий момент, – сказал министр. – Мы исходим из того, что сегодня дипломатическое ведомство концентрирует свои усилия на решении практических задач, стоящих перед нашей страной, прежде всего в экономической сфере. И для этого нам нужно собрать всех, в том числе и посла в Норвегии, чтобы сконцентрировать их на решении практических задач, от которых зависит развитие нашей страны».

«Как правило, послов стран, где нет лауреатов Нобелевской премии в этом году, не приглашают. Потому заранее знать о том, что такое приглашение может прийти, наш посол не мог. По крайней мере, такая практика была раньше», - прибавил министр.

Мы поинтересовались у украинских экспертов-международников, почему Украина все-таки бойкотирует церемонию вручения Нобелевской премии мира.

Владимир Василенко, правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, профессор: УКРАИНА ПРИНЯЛА ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КИТАЯ И РОССИИ

Если посол отбывает, то на это время назначается временный поверенный в делах. Он функционирует как посол, как представитель государства.

Запрещая представителю Украины принять участие в церемонии награждения этого китайского диссидента, власть солидаризировалась с силами, которые проводят политику нарушения прав человека.

Я думаю, Украина приняла такое решение под воздействием Китая и, конечно, России. Потому что россияне пытаются солидаризироваться с Китаем, чтобы решать свои проблемы. Тем более, с защитой прав человека в России тоже не все в порядке.

Это единый фронт тех государств, правительства которых пренебрегают международными стандартами защиты прав человека и где имеют место нарушения прав человека.

Европе будет ясно, что режим Януковича проводит политику двойных стандартов: говорит одно, а делает другое. Декларирует свою приверженность европейским ценностям, европейским стандартам, необходимости защиты прав человека, а на деле осуществляет политику, идущую вразрез с европейскими стандартами защиты прав человека.

Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.): ПО МОЕЙ ИНФОРМАЦИИ, СОВЕЩАНИЕ ПОСЛОВ В КИЕВЕ СОСТОИТСЯ 14-15 ДЕКАБРЯ

Даже если посла нет в стране, так или иначе есть его заместитель, который называется временным поверенным в делах, который отвечает за деятельность посольства. Он имеет все полномочия, и если его пригласили, безусловно, должен присутствовать.

Я прочитал на вашем сайте, что идет ссылка на совещание послов в Киеве 10 декабря, а по моей информации, это совещание состоится 14-15 декабря. Значит, кто-то ошибается...

Как по мне, это неловкие попытки объяснить то, чего в принципе объяснить нельзя...

Вадим Карасев, политолог: НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ ССОРИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ КИТАЯ

В первую очередь, это нужно объяснять не внешними, а внутренними факторами, изменениями внутренней политики, внутренней идеологии и мировоззренческого фундамента политического режима. Поскольку внешняя политика – это продолжение внутренней политики. И во внешней политике как раз и проявляются идеологические, ценностные, мировоззренческие сдвиги в правящем политическом классе. Разве может быть сенсацией то, что во внешней политике Украина отказывается от идеи прав человека, если и во внутренней политике эта идея не центральная и не приоритетная? Так что не случайно этот внешнеполитический прагматизм в первую очередь основан на забвении или игнорировании идеи прав человека, включения Украины в ценностное демократически-правовое пространство, что было руководящим и организующим принципом внутренней и внешней политики предыдущие 5 лет.

С фактической точки зрения нынешняя власть не желает ссориться с руководством Китая, особенно после “эпохального” визита Виктора Януковича, когда новая украинская власть рассчитывает на серьезные китайские инвестиции, а они невозможны без разрешения или санкций высшего китайского руководства. И понятно, что украинский слабый рассеянный капиталистический авторитаризм тщится быть похож на государственный капитализм российского или китайского толка. Но главное сегодня – это не только важность Китая как инвестиционного и, возможно, в будущем стратегического партнера Украины, а то, что впридачу к всевозможным “китайским резонам”, украинская внешняя политика приняла к сведению идею прагматизма, означающую отказ от ценностных идеологических детерминант внешней политики и прежде всего защиты прав человека, политических и гражданских свобод.

Григорий Перепелица, эксперт по международным вопросам: У УКРАИНЫ НИКАКИХ ЛИЧНЫХ ПРИЧИН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЛЯ БОЙКОТА НЕТ

Я так удивился, когда прочитал эту новость. Никаких личных причин с точки зрения национальных интересов у Украины для бойкота нет. Тем более что это премия мира...

Очевидно, это жест солидарности. С какой страной – мы можем только догадываться. Я думаю, что поскольку все такие решения сейчас согласовываются с МИД России, то возможно, для солидарности с Россией. Но конкретной причины я назвать не могу...

Иван Попеску, народный депутат Украины (ПР): КАК ПРАВИЛО ПОСОЛ УЧАСТВУЕТ В ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ Насколько мне известно, в таких мероприятиях принимает участие лично посол как представитель государства.

Думаю, эту ситуацию вам лучше прокомментирует кадровый дипломат.

Я единственное знаю, у нас 14 декабря состоится встреча по приглашению Президента в Украинском доме всех руководителей иностранных миссий, аккредитованных в Украине. Там, я думаю, будут и наши дипломаты. Ежегодно в декабре месте происходит такое совещание с послами.

Анна Ященко