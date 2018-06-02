Как прожить на 907 гривен в месяц: третья неделя эксперимента…

УНИАН продолжает писать о социальном эксперименте, который проводит Национальный форум профсоюзов Украины (далее НФПУ). Пятеро украинских граждан согласились на его предложение прожить месяц на официальный прожиточный минимум. Это люди из разных регионов Украины, разных профессий, четверо из которых – с невысоким уровнем достатка. НФПУ публикует подробный отчет участников о том, как они тратят деньги, мы же решили дополнить его своими впечатлениями от общения с добровольцами. С 1 октября прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен на уровне 907 гривен. Согласно действующим государственным стандартам, рядовой украинец может позволить себе съесть на протяжении месяца 165 г сала, 1,290 кг говядины, 630 г свинины, 1,140 кг птицы, немного больше 5 кг белого хлеба, 7,800 кг картофеля, около 2 кг помидоров и огурцов вместе взятых, 4,920 кг фруктов и ягод. По альтернативным оценкам НФПУ прожиточный минимум составляет 2356 гривен.

О том, как жили и сколько денег потратили участники эксперимента в первые две недели, вы можете прочитать здесь.

Какой была третья неделя для людей, которые обязались уложить все свои месячные траты в 907 гривен?

СЪЕДАЮ ПОЛОВИНУ РАЦИОНА, ЖИВУ ВПРОГОЛОДЬ…

Сергей Чижов, председатель областного комитета конфедерации Свободных профсоюзов, 48 лет, Запорожье:

Прошла третья неделя. У меня осталось где-то 50 гривен. Ровно на проезд на следующую неделю. То, что я ем сейчас, это где-то половина необходимого рациона. Живу фактически впроголодь. На этой неделе с голодухи (после приступов панкреатита) начал активно есть белковую пищу. Покупаю граммов 250 копченых ребер, половину кладу в гороховый суп, половину так съедаю. Яйца подешевели, сейчас стоят 6 гривен 80 копеек за десяток. Моя жена говорит, что это половина необходимого мне рациона. Если бы у меня не было подножного корма из своего сада, яблок и орехов, можно было бы вообще загнуться. Это – дурдом. Я в беседах говорю коллегам НФПУ, что минимальный прожиточный минимум - это некое виртуальное понятие правительства для начисления зарплаты. Нужно, чтобы правительство, собравшись с профсоюзами, минфином, минэкономикой ввели коэффициент: умножить минимальную зарплату на 1,2.

Я ведь, простите, не трачу деньги ни на одежду, ни на туалетную бумагу. Я живу в том числе с запасов. Но если вдруг заболею, невозможно даже представить, на что покупать лекарства. Ведь сейчас нет бесплатной медицины, как нет бесплатного образования.

Нужно, чтобы все эти факторы вносились в формирование прожиточного минимума. Но что говорить о правительстве?.. Все правительства последних лет, это – правительства большого капитала. Они, думая о гипотетическом повышении минималки, сразу рассчитывают, как должны будут платить зарплату на своих предприятиях.

Живу я обычной жизнью. Хожу в суды, сейчас пришлась серия увольнений. Так я оспариваю увольнения, иногда помогаю восстановиться людям. Тоже ведь беспредел, государство обязывает суды рассматривать дела об увольнении в месячный срок, а у нас они год-полтора крутятся. Дневник расходов как-то организовывает день. Раньше я так четко не планировался. Недавно сходил за грибами. Но когда пришли, посмотрели телепередачу про массовые отравления и отказались есть. Только время угробили. Раньше тыкву ел только зимой, а теперь и она пошла в ход.

ПРОЖИВУ, И ДАЖЕ НЕМНОГО ОТЛОЖУ НА БОТИНКИ

Анна Покотило, учительница украинского языка и литературы, село Вовчинец Ивано-Франковской области:

Я живу, как большинство людей. Экономлю. Моя еда: картошка, каша, хлеб, вареники, постный суп. В первые две недели похудела на три килограмма, а потом перестала. От каш и хлеба особенно никто никогда не худел. Люди вокруг относятся ко мне с пониманием и сочувствием. Я ведь стала публичной персоной. Рассказываю, как у нас в селе разбазариваются земли, как восемнадцать участков было роздано в сельсовете, люди на огород не могут землю получить, как односельчане не могут получить категорию пострадавших, все меня поддерживают. А сельсовет мне только угрожает, после выборов, мол, разберемся.

У меня осталось больше трехсот гривен. Но я не заплатила за газ, на следующей неделе еще гривен тридцать уйдет на проезд. Хотя иногда я из Ивано-Франковска, где преподаю в школе, домой в деревню идут пешком. На чем не могу сэкономить, это на мобильной связи. У меня больная мама, и когда меняется погода, я обязательно должна ей позвонить, иногда звоню ученикам, это сорок гривен в месяц. Я думаю, что проживу на оставшиеся деньги. И даже немного отложу на ботинки. Сейчас трудно найти обувь дешевле трехсот гривен. Так что за два месяца насобираю.

СЭКОНОМИТЬ МНЕ ПОМОГЛА БОЛЕЗНЬ

Иван Мисяц, охранник в частной фирме из города Белая Церковь:

Три дня текущей недели я болел, провел в постели. Поэтому от нервов и слабости ничего не мог есть. Серьезно сэкономил, хотя случились неожиданные траты. Пришлось купить на улице сосиску в тесте, и опять почувствовав острое желание съесть что-то сладкое, купил два пакетика сока и бисквитики по гривне девяносто. Желание сладкого иногда такое сильное, что, кажется, могу потерять сознание. Вчера стал выздоравливать, появился аппетит, влупил полкастрюли картошки. На лекарства денег не тратил. Когда-то я принял таблетки от гриппа, и у меня серьезно разболелись почки. Так что у меня аллергия на лекарства. Да и врачам не доверяю. Пью чаи с медом. У меня осталось 350 гривен. Так что я точно доживу до конца месяца. Тем более, что у меня еще есть картошка, которую я купил дешево, всего по четыре гривны за килограмм.

УЖЕ ХОЧЕТСЯ МЯСА, А КНИЖКИ ЧИТАЮ В ИНТЕРНЕТЕ

Евгения Суярко, журналистка из города Сумы:

На последние десять дней мне осталось 180 гривны. На текущей неделе потратила 162 гривны. Купила лук, морковку, семилитровое ведро маслят за 33 гривны. Сделала большую кастрюлю картошки с грибами, и литровую банку законсервировала. На завтраки купила твердый сыр, масло плюс ушли деньги на проезды. Бабушка дала мне немного фасоли, на выходных приготовлю суп. Фруктов не особо хочется, а помидоры в супермаркетах страшненькие и дорогие.

Сало еще лежит в холодильнике. Но по-настоящему хочется мяса. В общем-то, на книжное развитие деньги не трачу, благо Интернет удовлетворяет какие-то запросы, тут есть и книги и публицистика. Но возникают расходы, которые я не могу себе позволить. Например, заканчивается мой ежедневник, новый куплю после эксперимента. Подруга родила ребенка, так хочется посмотреть на него, но прийти к малышу без подарка не могу. Мне из одной косметической кампании принесли кисточку для макияжа, я давно заказывала. Тоже позволили расплатиться после эксперимента. Хорошо, что мне не нужна одежда, все было с прошлого года. И как-то вовремя пришла поздняя осень, закрыли летние площадки в кафе, с друзьями встречаемся уже дома. Они подшучивают, пытаются подкормить. Коллеги нашли фото, на которой какой-то наш перекус в редакции, я стою с тарелкой капусты. Я думаю, что выдержу эксперимент, правда, трудно предугадать будущие расходы, впереди еще десять дней. Пока я ограничиваюсь тем, что беру с собой только двадцать гривен.

От автора: Участники прошли две трети пути эксперимента. На самом деле, втиснуть траты в 907 гривен ради эксперимента - это проще, чем реально жить на такую сумму из месяца в месяц. Но что заметно, наши участники или не болеют или не лечатся, то есть не тратят деньги на лекарства. (Подумала, что «аллергия на все лекарства» в случае с Иваном, это своего рода, защитная реакция организма на невозможность их купить).

Я не заметила в дневниках участников эксперимента не только расходов на одежду и книги, тут нет трат и на стиральный порошок, зубную пасту, средства личной гигиены. То есть прожить на 907 гривен, это всего лишь проесть 907 гривен при условии, что иногда тебя угощают друзья или родственники. Через десять дней заканчивается эксперимент, после которого мы напишем итоговый материал. Наверное, если когда-то правительство захочет услышать не дворцовые профсоюзы и не профсоюзных олигархов, а профсоюзных лидеров, те смогут взять с собой дневники героев наших материалов, которые прожили на прожиточный минимум. Эти рассказы – аргументы против длинных и заумных фраз политиков, которые, применяя теневые схемы и занимаясь воровством, любят повторять фразу, что «нам пора прекратить жить не по средствам и остановить праздник расходов для населения».

Леся Дидковская