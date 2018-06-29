Как прожить месяц на 907 гривен? Итоги первой недели эксперимента…

1 октября Национальный форум профсоюзов Украины (далее НФПУ) объявил необычный эксперимент. Пятеро украинских граждан согласились на предложение НФПУпрожить месяц на официальный прожиточный минимум. Это люди из разных регионов Украины, разных профессий, четверо из которых - с невысоким уровнем достатка. С начала эксперимента прошла неделя. Подробный отчет участников о том, как они тратят деньги, мы решили дополнить своими впечатлениями от общения с тремя добровольцами.

С 1 октября прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен на уровне 907 гривен. По альтернативным оценкам НФПУ прожиточный минимум составляет 2356 гривен.

Согласно с действующими государственными стандартами, рядовой украинец может позволить себе съесть на протяжении месяца 165 г сала, 1,290 кг говядины, 630 г свинины, 1,140 кг птицы, немного больше 5 кг белого хлеба, 7,800 кг картофеля, около 2 кг помидоров и огурцов вместе взятых, 4,920 кг фруктов и ягод.

Что себе может позволить человек на прожиточный минимум в реальности?

ПРОЖИТЬ, НАВЕРНОЕ, НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО... НО ЗАЧЕМ МНЕ ТАКАЯ ЖИЗНЬ?!

Сергей Чижов, председатель областного комитета конфедерации Свободных профсоюзов, 48 лет, Запорожье:

– За три дня до эксперимента, где-то с 27 октября у меня случился приступ панкреатита. Поэтому я не смог приехать в Киев на пресс-конференцию, предшествовавшую событию. Речь шла о том, чтобы вообще отказать мне в участии по состоянию здоровья. Но я остался в эксперименте, объяснив организаторам, что панкреатит - это болезнь, которая лечится голодом. Поэтому первые три-четыре дня я только пил воду. Потом стал есть по несколько сухарей в день. На питании как бы сэкономил, но с трудом представляю, как я выдержу до конца, поскольку сразу же я отложил деньги с суммы 907 гривен на налоги. С 907 гривен - это 120 гривен. Понимаете, я ведь руководитель обкома профсоюза, а если профсоюз не царский, а народный, то за нами очень внимательно следят. И только я с чего-то не заплачу, то меня сразу затаскают по судам. Меня ведь трижды увольняли с местного трансформаторного завода. Кроме налогов, заплатил за мобильную связь и Интернет (взял самый дешевый пакет) - это еще сто двадцать гривен. Отложил на сигареты. Купил самые дешевые, но с фильтром. Курить их невозможно. Я половину сигареты выкуриваю, а половину выбрасываю. Я не знаю, как я выдержу с такими сигаретами месяц. Это чистая мука.

Мы живем в своем частном доме. Поэтому коммунальные (те, которыми власти обирают людей) я не плачу. Но с лета подорожали услуги на газ. Обычно на Газпром (так мы в Запорожье называем плату за газ) и водоканал у меня уходило триста-четыреста гривен, сейчас похолодало, я подсчитал, что принять ванну по новым ценам будет стоить трешку. То есть каждый день принимать ванну, то уже роскошь? Вы спрашиваете, как живу? Живу, как живу. Если бы не было жены, мою жизнь по количеству ограничений можно было бы считать вообще монашеской. Я - как грузин в анекдоте, которого на партсобрании спрашивают: готов ли ты ради идеи отдать свою жизнь, соответствующую кодексу строителя коммунизма? Он ответил: отдам, зачем мне такая жизнь? Вот и я думаю: прожить, наверное, на эти деньги можно. Но зачем мне такая жизнь?! Стараюсь экономить на проезде. Вместо маршрутки сажусь на общественный транспорт и пытаюсь выйти раньше, чем до меня дойдет кондуктор. Больше хожу пешком. Месяц, как назло длинный, 31 день. Мне моя соседка, сочувствуя эксперименту, предложила давать без денег молоко, чтобы я делал простоквашу. Это хорошо для панкреатита. И я думаю, брать без денег молоко, чтобы сэкономить, или это нарушит чистоту эксперимента?

Сегодня прошла первая неделя эксперимента. Как раз сегодня я еду на 965 судебное заседание в своей жизни. Судебные заседания - это обычное дело для профсоюзного лидера. Я переживаю только, чтобы не обострился панкреатит. Это все-таки болезнь от нервов.

От автора. Общаясь с Сергеем Чижовым, выслушивая подробности профсоюзной жизни, и его искренние метания - брать ли молоко бесплатно или это нарушит чистоту эксперимента, - я испытывала искреннее сожаление тем, что во властных коридорах трудно встретить порядочных людей. Ведь Сергей Чижов не хочет бесплатно брать молоко, он официально не берет в этом месяце зарплату, но при этом четко заплатил налог с прожиточного минимума, доставшегося ему, как подарок, или помощь. Привычка держать слово и следовать обязательствам для него сильнее желания курить приличные сигареты.

ХОЛОДНО - ВКЛЮЧИЛА ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ, ПОЭТОМУ НЕ МОГУ КУПИТЬ МЕД Анна Покотило, учительница украинского языка и литературы, село Вовчинец Ивано-Франковской области: - За первую неделю потратила больше трехсот гривен. И я убеждаюсь, что на эти деньги невозможно выжить. В первые дни я купила 18 килограмм картошки, два килограмма лука по 5 гривен 50 копеек, гречку, овощи. Я брала все это дешевле по акции или в социальном магазине.

Кроме того, я очень хотела приготовить целебную смесь. Туда входит курага, лимоны, изюм. Но сделать смесь не смогла, потому что не купила мед. Дело в том, что мне неожиданно пришлось включить отопление. Холода пришли очень сильные. А нам, несмотря на то, что деревня «плавала» после подтопления в 2008 году, даже категорию пострадавших не дали. Поэтому, если бы я не включила отопление, то влага продолжала бы портить дом, а он у меня из шлакоблоков. А раз я включила рано котел, значит, будут расходы на газ, который подорожал. Поэтому не могу купить мед.

Пока я варю картошку в мундирах, потом поджариваю ее на масле. Но масло я не покупала, у меня были остатки. Еще у меня есть кофе, который выслали мои друзья из Италии. Картошка и кофе - это сытно. А сегодня, когда ездила в паломничество (когда мы позвонили Анне, она автобусом возвращалась из паломничества из Львовской области), вообще сегодня не ела. На сэкономленные смогу что-то купить из предметов личной гигиены. Вот так живем.

От автора

Не знаю, нужны ли тут комментарии. Этот монолог про наше время, про то, как были разворованы деньги в Ивано-Франковской области, про наших заробитчан, бежавших от нищеты, покинувших свои деревни. И про их пачку кофе, привезенную подруге-учительнице.... И не спрашивайте, какое настроение у Анны. Она едет из паломничества. А люди, которые бывают в таких поездках, всегда в порядке…

ТРАЧУ ГРИВЕН ПО 15 В ДЕНЬ, ПОМОГАЕТ ГОТОВИТЬ ПОДРУГА МАША

Иван Мисяц, охранник в частной фирме из города Белая Церковь:

– За первую неделю я потратил 82 гривны. Я очень жестко экономил, бывали дни, когда я ел один или два раза в день. Готовил себе сам. Например, кастрюли борща мне хватило на выходные и на понедельник. В воскресенье был в гостях у своей названной мамы, поел на ужин блинчиков. На пятый день я ел толченую картошку. На шестой тоже пожарил картошку, я ее люблю. Что приготовлю на седьмой день, не знаю, но я считаю, что могу потратить где-то пятнадцать гривен в день. Мне поможет приготовить что-то моя подружка и соседка по общежитию Маша. Крупная трата будет в середине месяца, тогда я выложу 200-250 гривен за общежитие и придется доживать на оставшиеся деньги. При этом я трачу деньги на сигареты, одной пачки мне хватает на два дня, получается четыре гривны на день, ну еще иногда покупаю себе печенье к чаю, это до пяти гривен. Но настроение у меня боевое, мне раньше случалось жить на такие деньги. Конечно, хочется купить бекона, но я позволяю себе такое где-то раз в месяц. До середины месяца, пока не расплачусь за общежитие, я про мясо и творог не думаю, а в твердых сырах не разбираюсь, поэтому и не люблю их.

От автора Просматривая дневник Ивана, я обратила внимание на то, что в день эксперимента он до ночи был на работе и вообще забыл поесть. Судя по его фигуре, в это легко поверить. Но что порадовало: Иван пребывал в хорошем настроении. И это несмотря на безнадежно поломанный холодильник, несмотря на то, что мясо ест раз в месяц, а «в сырах не понимаю, потому их не ем». Наверное, людям, способным к самоограничению, хорошее настроение дается судьбой просто, как подарок к такой способности.

ЯИЧНИЦА И БУТЕРБРОД - ЭТО НЕПЛОХОЙ УЖИН...

Евгения Суярко, журналистка из города Сумы:

– Тысяча гривен в нашем городе - это зарплата рабочего человека. Поэтому я и настраивала себя таким образом: тебе платят почти зарплату сумского рабочего, а ты при этом занимаешься своей профессией – журналисткой. На протяжении недели я честно жила в рамках эксперимента и у меня не пропал интерес его продолжать. Из моих незафиксированных трат, только то, что в воскресенье меня покормили родители, мы посчитали, что это я «сходила» в гости. На самом деле я и живу сейчас с родителями, но я отложила деньги им на коммунальные услуги и кабельное телевидение. Если приплюсовать к этому расходы на мобильную связь и проезд на работу, то в первый день у меня ушло 227 гривен 52 копейки. Потом, выезжая на работу, всегда есть вынужденные траты. На проезд, на кофе, на обед в столовой. Два дня подряд выезд в город у меня стоил 35 гривен. Но я, сходив, на балет и поев в Макдональдзе, перешла в режим экономии. Да, и еще, узнав об эксперименте, я ведь написала об этом в своей газете, коллега однажды угостил меня обедом. Как бы, выражая поддержку эксперименту. В первые дни эксперимента я купила колбасу, яйца, хлеб. Яичница и бутерброд - это неплохой ужин. Палка колбасы оказалась длинной, и у меня хватило ее на несколько дней. Сегодня заканчивается неделя, и я только ее доедаю. Итоговыми покупками первой недели стали две пачки макарон, кетчуп, хлеб. У меня еще есть яйца и 550 гривен на три недели. Настроение у меня хорошее. Наверное, просто, как журналисту интересно побывать в роли такой экспериментаторши.

От автора

Просматривая дневник Евгении, я обратила внимание на такую трату, как пожертвование на приют для животных – 5 гривен. И просто порадовалась, что даже пребывая в таких жестких ценовых рамках, она нашла деньги для пожертвования на приют и на билет в театр. Меня не удивил ее профессиональный драйв. Я сама принадлежу к числу тех, кто проходил самые разные профессиональные эксперименты. Но важно то, что в этом эксперименте она заложила деньги на духовные и культурные потребности. Эти траты – спонтанны, их особо не запланируешь. И да здравствует то, что в прожиточных минимумах наши творческие люди находят деньги на книжки, билеты в театр и на балет.

И еще… Признание всех четырех людей, могут быть своеобразной пощечиной власти. Потому, что на официально задекларированный прожиточный минимум практически никто из участников не сумел купить ни сало, ни говядину, ни фрукты-ягоды. Мой опыт общения с участниками эксперимента только утвердил меня в убеждении, что наш народ лучше тех, кто им правит. И оставил меня в раздумьях: почему наверх к властным вершинам добираются худшие из народа?

Маша Мищенко